„Průkopníci: Generace Z a budoucnost účetnictví“, tak zní název výzkumu, který provedla mezinárodní asociace ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) mezi příslušníky generace Z z celého světa. Včetně střední a východní Evropy, tedy i České republiky. Generace Z je společný název pro skupinu lidí narozených od poloviny devadesátých let do roku 2012.

Co zaměstnavatelé oceňují, je znalost práce s účetním systémem. Pokud jde o jazykové znalosti, základem je angličtina.