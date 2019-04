Zapomněl, že má pojistku na dožití. Když se ozval, dostal 120 tisíc

Pan Tomáš si patnáct let platil 500 korun měsíčně do životní pojistky. Později mu na smlouvu přispíval také zaměstnavatel. Před třemi lety však přišel o práci, a proto převedl pojištění do stavu bez placení pojistného. Po čase na pojistku zapomněl a vzpomněl si, až když ho navštívil finanční poradce. Ten zjistil, že pojistná smlouva před pár měsíci skončila tzv. dožitím, protože Tomášovi již bylo 60 let a pojištění bylo sjednáno právě do tohoto věku.

Tomáš však žádnou informaci od pojišťovny nedostal a sám pojišťovnu o plnění nežádal. Předpokládal, že až mu nějaký nárok na plnění vznikne, ozve se mu pojišťovna sama.

Je třeba být aktivní a o výplatu požádat

Tomáš na základě nové informace začal být aktivní a poslal pojišťovně žádost o výplatu plnění. Za dva týdny mu pojišťovna připsala téměř 120 tisíc korun. Vše tedy dobře dopadlo. Kdyby však měl od pojišťovny informaci o vzniku nároku na plnění, řešil by své problémy spojené se ztrátou zaměstnání jinak. Pojišťovně by poslal žádost o plnění dříve a nemusel by si brát ani půjčku, kterou řešil obtížné období po dobu své nezaměstnanosti.

Takzvané pojištění na dožití je druh životního pojištění, který zahrnuje výplatu pojistného plnění v případě, že pojištěný dosáhne věku uvedeného ve smlouvě. Mnoho klientů má doma právě takové zapomenuté smlouvy životního pojištění, které uzavírali kdysi dávno a doba jejich trvání již uplynula.

Někteří lidé však stále očekávají v souvislosti s dožitím pojistné smlouvy aktivní kroky ze strany pojišťovny. Jsou na to zvyklí z minulosti, kdy je pojišťovací agent doma navštívil, vyplatil peníze a současně nabídl nové pojištění. Ovšem jak ukazuje případ pana Tomáše, praxe dnes bývá jiná.

Dušan Šídlo Je analytikem Broker Trust, zaměřuje se na vzdělávání finančních poradců, zpracování analýz a srovnávacích nástrojů pro finanční poradce.

Publikuje a je autorem tří knih (Život jako riziko, Jak nás podvádějí, Nenech se dojit).

Vystudoval na VŠE obor finance a pojistné inženýrství.

Některé pojišťovny předpokládají v nastavených postupech pro dožití pojistné smlouvy aktivní krok ze strany pojistníka, resp. oprávněné osoby, která oznámí vznik pojistné události a zažádá si o výplatu plnění. Vychází to ze skutečnosti, že likvidace pojistné události a výplata pojistného plnění je podmíněna podle současné i předchozí právní úpravy oznámením škodné události oprávněnou osobou (pojistníkem, pojištěným či osobou s právním zájmem na pojistném plnění).

ČNB očekává aktivitu pojišťoven

Česká národní banka k této problematice zastává poměrně jasné stanovisko. Na svém webu mimo jiné uvádí: „Pojišťovna je povinna jednat kvalifikovaně, čestně, spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníka. Jednání v nejlepším zájmu zákazníka v sobě obnáší povinnost pojišťovny upozornit zákazníka na jeho právo požádat si o pojistné plnění při dožití se určitého věku nebo dne určeného v pojistné smlouvě jako konec pojištění… ČNB očekává, že pojistník bude prokazatelně informován o právu na pojistné plnění v důsledku dožití pojistné smlouvy…“

Ten, kdo se nechce spoléhat, že se pojišťovny touto praxí stoprocentně řídí, by se měl raději ještě dnes podívat, zda mu v šuplíku neleží smlouva, u které má nárok na výplatu peněžních prostředků z titulu dožití dohodnuté doby pojištění.

Zánik životního pojištění z důvodu úmrtí

Pojišťovny nejsou detektivní kanceláře, které by evidovaly, kdo a kdy zemřel. A tedy i při úmrtí pojištěného klienta se musí oprávněné osoby o plnění u pojišťovny přihlásit. Oprávněnými osobami jsou ty, které nebožtík uvedl do pojistné smlouvy.

Pokud nikoho neuvedl, je dobré vědět, že pojistné plnění za smrt nenáleží do dědictví, ale nárok vzniká přímo z pojistné smlouvy, bez ohledu na výsledek dědického řízení. Plněno tak může být například i osobě, která dědictví odmítla. V první linii jde veškeré plnění manželovi či manželce pozůstalé osoby. Pokud neměl pojištěný manžela ani manželku, jsou na řadě děti. Dále potom rodiče a není-li jich, nabývají tohoto práva dědicové pojištěného.

Zánik majetkového pojištění z důvodu úmrtí

Setkáváme se rovněž s případy, kdy dědicové pokračují v placení pojištění majetku původně sjednané na osobu, která již zemřela. Tuto skutečnost, v rozporu s podmínkami pojistné smlouvy, neoznámí pojišťovně a považují sjednané pojištění i nadále za platné. V případě pojistné události je pak pojišťovna oprávněna nevyplatit žádné plnění, právě vzhledem k tomu, že smrtí dřívějšího pojistníka došlo k zániku původní smlouvy.

Děje se tak v případě starších smluv, teprve novější smlouvy nezanikají automaticky smrtí, ale až okamžikem oznámení úmrtí pojišťovně. Nemůže tak nastat situace, že dům shoří dříve, než skončí dědické řízení, a pojišťovna nic nezaplatí.

Ve všech výše uvedených případech nicméně platí, že aktivní přístup pojištěných či jejich blízkých v komunikaci s pojišťovnou je předpokladem k vyplacení peněz, na které mají nárok.