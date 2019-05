Změnit či ukončit pojistnou smlouvu není snadné, ale jde to

Ilustrační snímek

Životní pojištění se spořením ještě není neprodejným reliktem minulosti a rozhodně nelze doporučit, aby se ho stávající klienti šmahem zbavovali. Proč, když trendem je rizikové pojištění?

Výhodou investičních a kapitálových typů pojistek jsou daňové úspory – ty se totiž dají uplatnit pouze u smluv se spořicí složkou. Ročně je možné díky zaplacenému pojistnému 24 000 korun ušetřit 3 600 korun na dani z příjmu. A co víc – až 50 000 korun ročně může na smlouvu přispět zaměstnavatel, aniž by peníze bylo třeba danit. A to už je docela slušný benefit. Přesto však mohou nastat situace, kdy se smlouvou potřebujete „pohnout“.

1. Chci vybrat mimořádné vklady

Pojistky se spořicí složkou umožňují, abyste si na ně poslali mimořádný vklad. Mimořádně ho vložit můžete, ale pozor: vybrat nikoli. Tedy když využíváte zmíněných daňových úlev. Museli byste nejprve vyjmout smlouvu z režimu daňového zvýhodnění, při podání dalšího daňového přiznání navýšit své příjmy o všechny dosud uplatněné částky a daň z příjmu doplatit.

2. Potřebuji snížit pojistné

Pojistky se spořicí částkou bývají takzvaně flexibilní. S pojistným si lze pohrávat: přidávat/ubírat pojistná rizika, snižovat/zvyšovat částku na spoření. Jsou však stanovena minima, pod která vás pojišťovny nepustí. Standardem je minimální měsíční platba 500 korun, některé pojišťovny (u vybraných produktů) akceptují i nižší částky, obvykle 200 či 300 korun. Sem patří MetLife, NN, ČPP, Generali, Uniqa, u té to může být jen tisíc korun ročně, u Kooperativy 50 Kč měsíčně.

3. Potřebuji to alespoň na chvíli přerušit

Ocitnete-li se krátkodobě v nepříznivé finanční situaci a pomohlo by vám pár měsíců neplatit pojištění, můžete pojišťovnu požádat o takzvané přerušení smlouvy. Neradujte se však příliš, úplně zadarmo to není. Nebudete sice platit, jste však dál pojištěni a pojistné si ústavy strhávají z naspořených rezerv. Říct jednoduše: „Teď bych byl rok nepojištěný a také nebudu platit,“ to lze po dohodě pouze u Ergo pojišťovny. Přerušení je podmíněno tím, že pojistka nějakou dobu běžela bez problémů a je na ní naspořeno dost peněz. Například u MetLife je možné o přerušení žádat až po třetím pojistném roce.

4. Už nepošlu ani korunu

Nejde jen tak neplatit. Podepsali jste smlouvu, koupili si službu a peníze posílat musíte. Přesto se však stává, že klient přestane platit z ničeho nic. Finanční ústavy to řeší několika způsoby.

Když urgované platby nepřicházejí, pojišťovna:

a) vypoví po několika měsících pojistku (to se obvykle děje, když na smlouvě není naspořeno dost peněz), aby mohla využít dále uvedených variant. Není-li z čeho strhnout dlužné pojistné, budou vás urgovat o zaplacení dluhu. Pokud to neuděláte, vystavíte se riziku exekuce. Když skončí smlouva, u které jste uplatňovali daňové výhody, budete muset dodaňovat.

b) Vynuluje pojistné částky, pojistné se na omezenou dobu (maximálně rok) přeruší a lze ho obnovit, pak zanikne.

c) Uvede po dvou třech měsících pojištění do takzvaně splaceného stavu. Je to obdoba výše zmíněného přerušení. Až se vyčerpá naspořená rezerva, pojistka zanikne a vy budete muset dodaňovat.

d) Zredukuje pojistné částky na (obvykle) zanedbatelnou hodnotu, na kterou postačí naspořená rezerva do plánovaného konce. Pojištění nezanikne, nemusíte dodaňovat.

Problém je, že si nemůžete vybrat. A dokonce ani klienti jednoho finančního ústavu nemají jasno, jak by to bylo v jejich případě – záleží totiž na typu sjednané smlouvy. Abyste se však vyhnuli nepříjemnému statusu neplatiče, je lepší se s pojišťovnou domluvit, než přestat platit.

5. Uplynula mi sjednaná doba

Říká se tomu dožití – klient se dožil plánovaného konce smlouvy. Na účtu má naspořeny peníze a může si je vybrat. Pojišťovna smlouvu neukončí automaticky, klient musí požádat. A tady se ukáže, která pojišťovna je ke svým zákazníkům vstřícná a která ne. Ta první pošle pojištěnému dopis nebo alespoň e-mail, oznámí dožití smlouvy a upřesní další postup. Případné přeplatky na pojistném – tam, kde si člověk nezrušil trvalý příkaz – pak automaticky vrací na účet, ze kterého peníze přišly.

Při přímém dotazu samozřejmě téměř všichni ujišťují, že klientovi dají vědět. Přesto však lze doporučit, aby si zákazník udělal poznámku v kalendáři, kdy má o výplatu peněz požádat. Datum najde na původní pojistce.

Pozor u Komerční pojišťovny: tam u životního pojištění s investiční složkou funguje takzvaná automatická prolongace a nevypovězená smlouva může pokračovat až do 99 let věku klienta.

6. Už to pojištění nechci

Důvody mohou být různé, jste si vědomi všech nevýhod a beztak chcete smlouvu, kterou jste několik let platili, ukončit. Není to úplně jednoduché – písemnou výpověď musíte pojišťovně doručit alespoň šest týdnů před výročím podpisu smlouvy. To je podle zákona.

Vstřícné pojišťovny berou výpověď i k takzvanému konci pojistného období. V tom případě záleží na tom, s jakou frekvencí pojistné platíte: pokud měsíčně, můžete smlouvu vypovědět prakticky kdykoli; při ročním splácení si oproti zákonné úpravě nepomůžete.

Po ukončení smlouvy vám bude vyplaceno takzvané odkupné. Čím déle smlouva běžela, tím víc se bude odkupné blížit tomu, co jste na pojistné spoření poslali. U pojistek mladších než dva roky nepočítejte s odkupným vůbec, smlouvy do deseti let trvání vás při předčasné výplatě také boháčem neudělají. A samozřejmě budete dodaňovat.