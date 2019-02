Zmapovali jsme, na co letos přispívají všechny zdravotní pojišťovny

Počítejte s tím, že zdravotní pojišťovnu lze měnit vždy k 1. lednu a 1. červenci, přičemž přihláška musí být podána tři měsíce před tímto datem – tedy do 31. března, respektive do 30. září.

V letošních preventivních zdravotních programech jsou stálice, ale i některé zajímavé novinky. Příspěvky na prevenci a péči o zdraví se pohybují v řádu několika set korun, ale u některých pojišťoven můžete získat příspěvky ve výši i několika tisíc korun.

Zdravotní pojišťovny jsme seřadili podle počtu klientů (stav k lednu 2019). Největší je Všeobecná zdravotní pojišťovna, nejmenší co do počtu klientů je Zaměstnanecká pojišťovna Škoda.

1. Všeobecná zdravotní pojišťovna

Číslo pojišťovny: 111

Počet klientů: 5 950 000

Věrnostní program 2019: Klienti VZP se mohou stát členy Klubu pevného zdraví a využívat výhody v podobě bonusů a slev na služby a produkty u celé řady smluvních partnerů.

Prevence 2019: Pojišťovna přispívá i letos na aktivity, které prokazatelně vedou ke zlepšování zdravotního stavu a které nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Až 2 500 Kč přispěje na očkování proti meningokovým nákazám a až 1 000 Kč na očkování proti lidským papilomavirům dětem od 14 do 18 let. Dále lze čerpat příspěvky například na očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě, žloutence typu A a B, rotavirovým nebo pneumokokovým nákazám, pásovému oparu a také na očkování pro cesty do zahraničí.

Dospělí mohou získat až 500 Kč a děti až 1 000 Kč ročně na pohybové aktivity. Na odvykání kouření lze získat až 2 500 Kč a až 1 000 Kč na zdravotní pomůcky a služby pro diabetiky.

Nastávající maminky mohou čerpat až 1 500 Kč na pohybové aktivity v těhotenství, předporodní kurzy, dentální hygienu nebo také na prvotrimestrální screening Downova syndromu.

Novinkou je příspěvek až 1 000 Kč na nákup speciální výživy pro nedonošené děti s porodní váhou do 1 500 gramů a až 500 Kč na plavání kojenců do jednoho roku. Novinkou je také příspěvek až 300 Kč na ultrazvukové nebo mamografické vyšetření prsu u žen ve věku 30 až 45 let (prevence rakoviny).

Bezpříspěvkoví dárci krve mohou čerpat až 2 000 Kč na relaxační aktivity (např. saunu, masáže). Děti a studenti do 26 let s diagnózou celiakie získají až 6 000 Kč na nákup bezlepkových potravin nebo bezlepkových obědů ve školní jídelně.

Speciality: Klienti mohou využít slevu 10 % a členové Klubu pevného zdraví dokonce slevu 30 % při sjednání cestovního pojištění u Pojišťovny VZP. Cestovní pojištění chrání klienty před mimořádnými výdaji, pokud na cestách do zahraničí nastanou nějaké potíže. Cestovní pojištění si lze vyřídit i na pobočkách VZP nebo online na webu Pojišťovny VZP. Slevy jsou poskytovány i u dalších produktů Pojišťovny VZP.