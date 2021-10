Tornádo umí rozmetat dům i pojistku. Proč je potřeba si pojištění aktualizovat

Červnové řádění tornáda v několika obcích na jihu Moravy napáchalo miliardové škody a k zemi kvůli němu musely jít bezmála dvě stovky domů. Právě tady se naplno ukázalo, jak je důležité mít pojištěnou nemovitost a domácnost.

Ještě podstatnější je, že pojistka musí být nastavena tak, aby zajistila plnou pojistnou ochranu. Pak by vám totiž pojišťovna v případě pojistné události uhradila škodu v plné výši. Naopak s pojistkou starou několik let nebo často dokonce desítek let to nebude moc pravděpodobné. A to hned z několika důvodů.