Do pojišťovny nemusíte. Nabourané auto i vytopenou koupelnu vyřešíte na dálku

Neustále online. Tak by se dala charakterizovat současná doba. E-maily vyřizujeme za pochodu v mobilu, porady nebo obchodní setkání se konají v online prostoru, takže při nich můžeme sedět třeba v obývacím pokoji, kartu při placení nákupu není potřeba vyndávat z peněženky, protože ji máme v mobilu… Řešení věcí online ještě urychlil covid, který omezil setkávání. Pozadu proto nezůstaly ani služby, které poskytují pojišťovny.

Průkopníkem v tomto ohledu je Generali Česká pojišťovna, která jako první na českém trhu nabídla již v loňském roce svým klientům možnosti videoprohlídek, díky nimž mohou řešit pojistné události u automobilů a majetku rychle a bezkontaktně. V oblasti digitalizace je však pojišťovna ještě mnohem dál. Využívá totiž i umělé inteligence. Na její bázi jsou založeny chatboty, které dokážou s klienty samy komunikovat a vyřídit, co je potřeba.

Zlikvidujte škodu videem z obýváku nebo garáže

Prohlídky škod na dálku si podle mluvčího Generali České pojišťovny Jana Marka lidé velmi oblíbili. Jen za poslední rok má za sebou pojišťovna přes osm tisíc prohlídek motorových vozidel na dálku, více než pět tisíc z nich přitom proběhlo v režimu videoprohlídek.

„V praxi se jedná v podstatě o asistovaný videohovor s klientem. Během hovoru pořídíme prostřednictvím chytrého telefonu klienta snímky škody, které jsou tak pro nás v akceptovatelné kvalitě, a my jsme schopni díky této dokumentaci škodu vyřídit. Průměrná prohlídka zabere zhruba patnáct minut. Škody takto řešíme jak z Česka, tak ze zahraničí, na motorových vozidlech i na majetku,“ říká Jan Marek z Generali České pojišťovny.

Většina škoda je vyplacena do dvou dnů

Videoprohlídky jsou vhodné pro vybrané typy škod, které posoudí likvidátor při jejich registraci. Následně je proces videoprohlídky předán na mobilního technika. „S klientem naši mobilní technici předem proberou celý proces videoprohlídky a domluví si termín jejího provedení. Následně klient obdrží v SMS zprávě odkaz, díky kterému se k videoprohlídce připojí. Jde skutečně o velmi jednoduché a přitom maximálně užitečné řešení,“ vysvětluje princip Jiří Doubravský, provozní ředitel Generali České pojišťovny.

Asistovaný videohovor umožňuje, aby mobilní technik během něj s klientem komunikoval. Fakticky ho navádí ke směřování kamery telefonu tak, aby výsledek prohlídky byl co nejkvalitnější. Celý proces řešení škody se tím značně urychlí. „Generali Česká pojišťovna v autopojištění vyplatí 95 procent událostí do dvou dnů po tom, co obdrží všechny podklady, a 77 procent se vyřeší dokonce v ten samý den jejich doložení,“ poukazuje na efektivnost mluvčí pojišťovny.