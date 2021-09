Bez přilby na kole riskujete nejen život, ale i výplatu pojistky

Cyklistická přilba u nás nepatří do povinné výbavy plnoletých sportovců. Přesto by bez ní neměli na kolo vůbec usedat. Úrazy způsobené pádem či nárazem na kole patří k těm velmi závažným, končívají i smrtí cyklisty.

Podle dopravních expertů by k vážným zraněním stejně jako úmrtím nemuselo vůbec dojít, pokud by měl cyklista správně nasazenou ochrannou přilbu. Ostatně jen loni u nás při dopravních nehodách podle statistik policie zemřelo 40 cyklistů a 276 jich utrpělo těžká zranění.



„Celkem 29 usmrcených lidí se přitom mohlo z vyjížďky vrátit ke svým blízkým, kdyby měli na hlavě přilbu. Rozhodující by proto neměla být otázka, zda je přilba pro dospělého cyklistu povinná,“ upozorňuje ředitel služby dopravní policie plukovník Jiří Zlý. Jak dodává, z usmrcených cyklistů nebyl ani jeden mladší 18 let. Z celkem 276 těžce zraněných neměla přilbu více než polovina, přesně 147 cyklistů.

Hory plné „zdatných“ sportovců

Na vážnost úrazů bez ochrany hlavy upozorňují i záchranáři. Podle nich především v horských oblastech, které se plní sportovci na kolech, koloběžkách i elektrokolech, dochází často k velmi těžkým zraněním hlavy právě i kvůli chybějící bezpečnostní přilbě. Například nedávno zasahovala Horská služba Orlických hor při vážném úrazu cyklistky.

„Když jsme dorazili na místo nehody, zjistili jsme, že paní neměla přilbu. Při pádu zřejmě narazila do svodidla a přivodila si vážný úraz hlavy. Byla v bezvědomí, ale dýchala, kromě toho měla řadu dalších drobných poranění,“ popsal situaci u nehody zasahující člen Horské služby Jan Hepnar.

Na místo nehody dorazila i Letecká záchranná služby z Hradce Králové. Po intubaci vrtulník zraněnou převezl do Fakultní nemocnice v Hradci. Nehoda se stala shodou okolností nedaleko místa, kde se konala kampaň zvaná Na kole jen s přilbou.

Bez ochranné přilby nejisté pojistné plnění

S úrazy na kolech bez ochranné přilby, která u nás však není pro dospělé povinností, pak souvisí otázka plnění z úrazového pojištění. Podle analytika životního pojištění finanční skupiny Partners Pavla Krejčíka by jej pojišťovny měly sice většinou vyplatit, avšak existují i výjimky.

„Některé pojišťovny mají v podmínkách definovaná pravidla u sportů, kde mohou krátit pojistné plnění v případě, že klient nepoužije adekvátní ochranné pomůcky pro daný sport,“ říká s tím, že konkrétně může jít právě o zmiňovanou cyklistickou přilbu nebo i lyžařskou helmu.

Upozorňuje, že možnost případného krácení pojistného plnění při chybějící, byť i nepovinné ochranné výbavy, musí být výslovně uvedena v pojistných podmínkách. U nás však neexistuje jednotný přístup pojišťoven k plnění v případě, kdy neměl cyklista ochrannou přilbu. „Některé pojišťovny zaplatí bez problémů, některé mohou uplatnit krácení plnění, či plnění vůbec neposkytnou,“ říká Krejčík.

Nejen úrazové pojištění je důležité

V této souvislosti Krejčík upozorňuje, že úrazové pojištění obecně funguje spíše jako doplněk životního pojištění. Hlavní rizika mají být podle jeho doporučení kryta kombinací pojištění úrazových a nemocenských příčin. K nim totiž v běžném životě dochází daleko častěji.

„Například invalidita je způsobená úrazem pouze v přibližně pěti procentech případů. Pokud tedy někdo má ve smlouvě pouze trvalé následky úrazu a chybí mu invalidita, moc dobře vážné zdravotní komplikace pokryté nemá,“ vysvětluje.

Zatímco úrazy mohou za úmrtí lidí starších 30 let ve zhruba 30 procentech případů, u starších lidí je to výrazně méně. Nejrizikovější skupinou z pohledu úmrtí úrazem jsou lidé do třiceti let věku, kde na úraz umírá zhruba 55 procent lidí.

Ale i tak je to podobné jako hodit si korunou, zda zemřu na úraz, nebo na nemoc, tedy i tito lidé by měli mít pojištěnou jak úrazovou, tak i nemocenskou příčinu, pokud potřebují mít pojištěno úmrtí.