Chcete do penze dříve? Šanci dává předdůchod, jaké má (ne)výhody?

Od roku 2031 se začne podle stávajícího návrhu ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) posunovat věk odchodu do důchodu nad dnešních 65 let a dotkne se osob narozených po roce 1965. Konkrétní důchodový věk úřady stanoví podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) o střední délce života lidí v 50 letech života. Určení věku odchodu do penze se naváže na průměrnou dobu dožití.

„Slíbil jsem, že na změny v důchodovém systému se podíváme realisticky a hlavně koncepčně. Musíme zajistit férové penze pro všechny, kteří celý život pracovali… Změny, které představujeme, jsou klíčovými úpravami penzijního systému,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Výdaje na důchody musí stát dostat pod kontrolu

Podle statistik Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) u nás stráví lidé v důchodu průměrně 21,5 roku, o něco déle ženy než muži.

Právě s ohledem na prodlužující se průměrnou délku dožití, a tak i dobu strávenou v důchodu, přistoupila vláda k úpravám podmínek nároku jak na řádný důchod, tak i předčasně čerpaný důchod. Opatřeními reaguje i na budoucí očekávaný nárůst důchodců, kdy do penze začnou odcházet silné ročníky sedmdesátých let.

„Starobní důchody včetně těch předčasných dnes pobírá téměř 2,4 milionu lidí, to je pětina populace. Do roku 2050 jejich počet podle odhadu statistiků vzroste zhruba na třetinu,“ říká k vývoji důchodů členka představenstva penzijní společnosti Rentea Lucie Jurníčková.

K číslu je třeba přičíst i dalších více než 410 tisíc invalidních důchodců, jejichž dávky se stejně jako ty starobní valorizují, a také pozůstalostní penze. Některý z důchodů tak dnes v Česku pobírá více než 2,8 milionu lidí. Proto navrhovaná a některá již i přijatá opatření v oblasti důchodů považují odborníci i širší veřejnost za nutná. I když míří jasně v neprospěch budoucích příjemců důchodů.

Ideální penze se skládá z více příjmů

U zajištění na stáří by se proto měly nejen mladší ročníky, ale i současná generace čtyřicátníků a padesátníků přestat spoléhat výhradně na dávky, které jim poskytne stát. Odvody na důchodové pojištění mají vnímat pouze jako jednu z částí mozaiky, která jim dá finanční jistotu na stáří.

„Všem radím, aby si ideálně hned s prvním zaměstnáním nebo při začátku podnikání otevřeli penzijní spoření. A vidím, že rok od roku přibývá lidí, kteří se na něj ptají a chtějí si v něm spořit,“ říká Jurníčková.

Velkou výhodou penzijka není pouze státní příspěvek, ale také možnost odejít do předdůchodu, a to až pět let před dosažením věku pro odchod do řádné starobní penze.

„Navíc v předdůchodu není nijak omezena možnost pracovat nebo podnikat, zatímco čerpání předčasného důchodu vylučuje uzavření klasického zaměstnaneckého poměru či provozování vlastní živnosti,“ říká Lucie Jurníčková.

V době pobírání předdůchodu z doplňkového penzijního spoření jeho příjemce neplatí zdravotní ani sociální pojištění, což je další výhoda. Namístě nejsou ani obavy z krácení pozdějšího státního důchodu, následný starobní důchod se takřka nekrátí. Nicméně ani tak není vše zalité sluncem a čerpání předdůchodu má svá pravidla a podmínky.

„Výplata předdůchodu jsou vlastní naspořené prostředky, které ale musí být čerpány na určitou dobu, v neklesající výši a bez možnosti výplatu zrušit nebo pozastavit,“ upozorňuje členka představenstva společnosti Rentea.

Předdůchod z penzijka

Předdůchod penzijní společnosti klientům vyplácejí nejdříve po 60 měsících spoření a nejdříve pět let před dosažením věku odchodu do řádné penze. Minimální doba jeho pobírání činí dva roky. Na každý měsíc strávený v předdůchodu musí mít jeho příjemce naspořenou částku, která odpovídá alespoň 30 procentům průměrné hrubé mzdy, což je pro letošní rok zhruba 12 tisíc korun.

V předdůchodech z doplňkového penzijního spoření vidí Lucie Jurníčková určité řešení pro ty, kteří pár let před standardní penzí ztratí zaměstnání nebo jim ho jejich zdravotní stav nedovolí vykonávat. V jeho prospěch dále hovoří i posunování věku odchodu do důchodu a zpřísňování podmínek pro přiznání předčasného důchodu.

Penzijní spoření se rozhodně vyplatí. I když je nevyužijete pro výplatu předdůchodu, přilepšíte si příjem v době, kdy již bude pobírat státní penzi.