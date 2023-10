Úspory na penzi mohou propadnout do záporu. Ztrátu prohlubuje rekordní inflace

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Složitá ekonomická situace a rychlá inflace zamávala s úsporami lidí – ty na důchod nejsou výjimkou. Jaké to je, když výnos z penzijního spoření míří do červených čísel, na vlastní kůži zažívá čtenář z okolí Poděbrad, který si spoří u České spořitelny. Do takzvaného povinného konzervativního fondu musel vstoupit, aby si mohl nechat vyplácet předdůchod.