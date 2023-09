Češi si průměrně na důchod odkládají 2200 korun, většinou do penzijního spoření

Z průzkumu dále vyplývá, že podíl domácností, které mohou vytvářet alespoň nějaké úspory, poklesl od roku 2020 o jedenáct procentních bodů, ze 74 procent na 63 procent. Podíl domácností, kterým se meziročně zhoršila finanční situace, pak poklesl ve srovnání s rokem 2022 o šest procentních bodů.

Více si na důchod spoří muži než ženy, roli hraje také věk a vzdělání – u obojího platí, že čím vyšší je, tím vyšší je i spoření na důchod. „Musíme klást důraz na to, aby i mladší ročníky mysleli na svou penzi,“ apeloval Vladimír Weiss, finanční poradce Partners.

Celých 72 procent domácností, které patří do čtvrtiny s nejvyššími příjmy, se na stáří již připravuje. Naopak ve čtvrtině domácností s nejnižšími příjmy se nějakým způsobem připravuje 58 procent z nich.

Na důchod se celkově připravují dvě třetiny Čechů. Většina respondentů (37 procent) si spoří v rámci penzijního spoření, 23 procent do vlastního bydlení s tím, že tento typ zajištění volí výrazně častěji nejvíce vydělávající čtvrtina domácností.

Oblíbené je také životní pojištění, doplňkové penzijní spoření nebo stavební spoření. Pět procent respondentů se zajišťuje podnikáním, o procento méně investicí do zlata nebo kryptoměn. Nijak se na penzi nepřipravuje 36 procent.

Průměrná částka, kterou si lidé spoří, dosahuje 2200 korun. „Měli bychom dávat deset procent na penzi. Je to ale knížecí rada, lidé jsou často rádi, že na penzi odloží aspoň něco,“ uvedl Weiss.

„Člověk, který si chce udržet dosavadní životní a má průměrný čistý příjem ve výši třiceti tisíc korun měsíčně, měl by mít ve svých 65 letech naspořeno zhruba 2,5 milionu,“ vypočítal dále Weiss.

Pro pohodové stáří potřebují mít při odchodu do penze naspořeno v průměru 1,46 milionu korun, uvedli respondenti v průzkumu. Muži by v průměru chtěli 1,8 milionu, ženám by stačil milion.

Zatímco domácnosti s čistým měsíčním příjmem nad 45 tisíc korun by chtěly mít v průměru třicetinásobek příjmu, lidé s nižším výdělkem by si přáli mít až sedmdesátinásobek měsíčního příjmu domácnosti.

Průzkum dále ukázal, že lidé mají povědomí a aktuálně připravované penzijní reformě. Nejlépe se v ní orientují lidé ve věku 50 až 65 let. Obecně se ale ukázalo, že Češi nevěří, že jim stát dokáže zařídit důstojný příjem na stáří. U mladších lidí je tento pocit silnější. Většina Čechů si pak myslí, že průměrná výše důchodu činí 17 238 korun. Jeho současná výše přitom činí 20 216 korun a od příštího roku by měl dosáhnout necelých 20 700.