Na důchody vždycky bude, jen je dostaneme v 75 letech, říká odbornice

Chystá se novela zákona upravující penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření. Co považujete za hlavní změny?

Jedná se o změny, které by měly motivovat zejména mladší ročníky, aby začaly více spořit a myslet na to, že je potřeba začít si něco odkládat. Dovolím si k tomu ale jednu poznámku. Místo aby se řešila důchodová reforma jako celek, je zde jen nějaký „výkřik“ v podobě úprav třetího pilíře. Za mě by se měla řešit důchodová reforma komplexně. Berte to jako takové povzdechnutí, protože jsme určitě rádi za alespoň některé z těchto změn. Za to, že se vůbec někdo třetím pilířem po deseti letech začal zase zabývat.