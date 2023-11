Od nového roku se omezí příjmové možnosti předčasných důchodců

Odchod do předčasného důchodu je od října méně výhodný než před účinností zákonných změn. Touto důchodovou novelou se zvyšuje krácení penze za předčasnost a omezuje se valorizace až do dosažení řádného důchodového věku. Navíc je možné odejít do předčasného důchodu nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Zájem o předčasné důchody před těmito změnami tak logicky během letošním prázdnin a v září vzrostl.

Průměrná předčasná penze v Česku přiznaná ke konci září 2023 dosahovala 18 500 korun. Muži v předčasné penzi pobírají v průměru 19 728 korun, ženy 17 347 korun, což je o 2 381 korun méně. Průměrný řádný starobní důchod je vyšší, podle údajů zveřejněných Českou správou sociálního zabezpečení dosahuje 20 254 korun.

Vývoj průměrného předčasného důchodu v ČR Období Průměr v Kč Muži v Kč Ženy v Kč 09-2023 18 500 19 728 17 347 06-2023 18 398 19 603 17 284 03-2023 17 618 18 793 16 531 12-2022 16 245 17 866 14 760 09-2022 16 211 17 833 14 727 Zdroj: ČSSZ, září 2023

Počty předčasných důchodců v Česku přitom během uplynulých měsíců výrazně narůstají. Zatímco v září 2022 pobíralo předčasný důchod 676 441 lidí, na konci letošního září to bylo již 716 310 lidí, což je meziročně o 39 869 předčasných penzistů více. Na konci září 2023 přitom bylo celkem 2 365 668 starobních důchodců a důchodkyň.

„Při volbě předčasného důchodu je však nutné počítat s omezenými příjmovými možnostmi, jinak by nemohl být po dané období předčasný důchod vyplácen,“ upozorňuje Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Mazars.

Zaměstnání? Pouze na dohody

Pro možnost pobírání předčasného důchodu na účet nelze mít do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého se platí sociální pojištění. Předčasní důchodci, kteří chtějí pořád dostávat důchod, tak nemohou pracovat ani na zkrácený úvazek. V zaměstnání je řešením pouze práce na dohody s odměnou do limitu.

V roce 2023 se sociální pojištění neplatí z dohody o provedení práce, jestliže je hrubá měsíční odměna 10 000 korun a méně. U dohody o pracovní činnosti se neplatí sociální pojištění v případě, že je hrubá měsíční odměna 3 999 korun a méně. „Aktuálně mohou předčasní důchodci pracovat na dohody s odměnou do limitu pro více zaměstnavatelů současně,“ dodává Ivanco.

Od ledna přísnější podmínky u dohod

Připravovaný konsolidační balíček, který by měl začít platit od 1. ledna 2024, však počítá s ještě větším omezením výdělečné činnosti předčasných důchodců. U pracovních dohod o provedení práce se nově omezí možnost přivydělávat si nad nově stanovený limit u více zaměstnavatelů.

Nově se zavedou dva příjmové limity, jejichž překročením vznikne účast zaměstnanců na důchodovém pojištění a tudíž k pozastavení výplaty předčasné penze. Vycházet se přitom bude z průměrné mzdy pro daný rok.

První limit bude stanoven pro dohody o provedení práce u jednoho zaměstnavatele, a to ve výši 25 % průměrné mzdy, tedy pro rok 2023 maximálně 10 081 korun měsíčně.

Druhý limit pak bude platit pro souběh více dohod u více zaměstnavatelů, a to ve výši 40 % průměrné mzdy. To znamená, že pokud bude předčasný důchodce pracovat na více dohod o provedení práce u různých zaměstnavatelů, nebudete si moci vydělat více než 16 130 korun měsíčně.

Co se stane při práci na klasickou pracovní smlouvu

Samotné přiznání předčasného důchodu samozřejmě nezakazuje předčasným penzistů nastoupit do zaměstnání na normální pracovní smlouvu. Kdo se rozhodne podepsat klasickou pracovní smlouvu a nastoupit do zaměstnání, musí oznámit svému zaměstnavateli, že je v předčasné penzi. Povinností zaměstnavatele je oznámit tuto skutečnost příslušným formulářem České správě sociálního zabezpečení a ta přestane předčasný důchod vyplácet.

„K výplatě upraveného předčasného důchodu následně dojde na základě žádosti buď při dosažení řádného důchodového věku, nebo po skončení tohoto zaměstnání,“ upřesňuje daňová poradkyně.

Pasivní příjmy nevadí

V klidu mohou zůstat předčasní důchodci v případě, že mají tak zvané pasivní příjmy. Tedy například pravidelné příjmy z pronájmu bytu či domu, nebo pasivní příjmy díky investování.

Vzhledem k tomu, že se z kapitálových příjmů nebo z pronájmu nemovitosti neplatí sociální pojištění, a to bez ohledu na jejich výši, jsou tak pasivní příjmy pro předčasné důchodce ideálním finančním zdrojem. Navíc v daňovém přiznání za rok 2023 uplatní i předčasní důchodci slevu na poplatníka ve výši 30 840 korun.

„Díky slevě na poplatníka například při příjmech z nájmu ve výši 293 700 korun a uplatnění 30% výdajového paušálu neplatí předčasní důchodci nic na dani z příjmu,“ poznamenává Ivanco.