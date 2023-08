Jak se stát šťastným investorem. Sedm praktických rad pro začátečníky

Zrevidovali jste své finance, máte stranou nezbytnou rezervu a zůstaly vám volné finanční prostředky? Ideální začátek. Představa, že investice jsou záležitostí protřelých finančních štik, je lichá. Naopak, investovat může každý.

1. Pryč s nejistotou

Jako nováčci si najděte spolehlivého profesionála, který vás bude světem investic doprovázet. Zkušený poradce vám bude oporou a svým způsobem i koučem, který vás udrží na cestě za vaším cílem v dobách dobrých i špatných. Vždy se budete mít na koho obrátit, když budete potřebovat konzultovat své nápady, obavy či nejasnosti.

Investování bude vždy rizikové jen do té míry, jak si ho sami nastavíte. Nikdo vás nenutí vkládat peníze do nástrojů s vysokou mírou rizika, která by vás nervovala. Na počátku si zodpovíte investiční dotazník. Ten zmapuje jak vaši orientaci v oblasti investic, tak vaše finanční zázemí, očekávání a ochotu riskovat. Vznikne tak váš investiční profil, podle kterého budete dále postupovat a volit investiční mix, s nímž se budete cítit komfortně.

2. Mějte plán a cíl

Bez kvalitního plánu není kvalitní investice. Stanovte si cíl, kterého chcete dosáhnout. Svůj plán si sepište, mějte ho na očích a držte se ho. Minimalizujete tak chyby a impulzivní rozhodnutí. Nosit svůj záměr jen v hlavě a měnit ho podle aktuální nálady je slepá ulička. Navíc hrozí, že se dlouhodobé zhodnocování prostředků zvrhne v chaotické obchodování, kde většina lidí bez zkušeností prodělá dřív, než se vzpamatuje. Je to podobné, jako když stavíte dům. Když nechcete, aby vám spadl na hlavu, taky se neobejdete bez plánů a soupisu postupných kroků.

Neinvestujte do produktů, kterým nerozumíte. Nemusíte být investiční expert, rozhodně si ale nechejte princip daného produktu přehledně vysvětlit. Pokud uslyšíte nejasné nebo vyhýbavé odpovědi, běžte radši o dům dál.

Obloukem se vyhněte různým pochybným nabídkám na závratné zisky, které dnes vyskakují v internetových reklamách jako houby po dešti. Stejně tak si dejte pozor na různé investiční influencery, kteří chrlí jak na běžícím pásu rady a zaručené tipy třeba na investice do konkrétních akcií. Šance, že se jako nezkušený investor spálíte, je vysoká.

3. Strategie na míru

Investiční strategie se bude lišit podle toho, na jak dlouho (tzv. investiční horizont), kolik peněz a s jakým rizikem chcete investovat. Nízké riziko znamená zpravidla nižší zhodnocení a naopak. Očekávat vysoký výnos s nulovým rizikem je nereálné. Podle přístupu k riziku pak rozlišujeme většinou mezi konzervativní, vyváženou a dynamickou strategií.

Pokud budete peníze potřebovat za rok či za pár let, zvolte konzervativní nastavení, s menším kolísáním a zákonitě menším výnosem. Může jít například o investici do termínovaných vkladů či tzv. repofondů nebo fondů zaměřených na státní dluhopisy.

Zlatý střed představuje vyvážená investiční strategie. Jako vyvážený investor očekáváte vyšší výnos, a proto zvládnete jít do většího rizika. Kromě dluhopisů můžete zvolit například smíšené podílové fondy, kde se objeví vedle dluhopisů už i akcie. I zde bude stále hrát podstatnou roli konzervativní složka.

Rizikovější investiční příležitosti pak vyhledávají dynamičtí investoři. Většinou jde o investice s dlouhým investičním horizontem a také s vyšší kolísavostí, typicky to budou akciové fondy, různá ETF či fondy kvalifikovaných investorů.

Klíčem k tomu, aby vaše investiční portfolio bylo úspěšné, je v každém případě jeho rozložení, tedy diverzifikace. V tom je právě kouzlo fondů, které podle zvolené strategie vaše finance vhodně rozloží, abyste nevsázeli vše na jednu kartu. Pro začátečníky jsou tedy vhodná řešení, která nabízejí fondy či ETF a s postupujícími zkušenostmi můžete přidávat další aktiva a alternativní investice.

4. Udržte si nadhled

Univerzální rada, jak sestavit ideální diverzifikované portfolio, neexistuje. Dá se však doporučit zdravý nadhled. Nelpět na tradicích ani nepodléhat módním trendům. Nehnat se do příliš rizikových investic s podezřele vysokým zhodnocením. Na druhou stranu se nedržet zbytečně při zdi. Rozumně se také postavte k inflaci. Ano, je to velký strašák, ale dává větší smysl ji překonávat dlouhodobě než proti ní bojovat rok po roce za každou cenu, zejména když je vysoká, jako v posledních dvou letech.

Co drahé kovy? Investovat například jen do zlata, protože to dělají lidé už po tisíciletí, nedává smysl. Drahé kovy mohou tvořit určitou část portfolia, ale ne celých 100 procent. Obecně se doporučuje držet se v případě komodit do 10 až 15 procent z hodnoty portfolia. Stejně tak je dobré nenechat se okouzlit kryptoměnami. Jako investice se chovají extrémně rizikově a řada z nich se již ukázala jako bezcenná.

A konečně – nemějte oblíbené akcie. To, že je vám sympatická konkrétní společnost, ještě neznamená, že musíte nakoupit plný košík jejích akcií. Pro začínajícího investora je vždy lepší volbou globálně zaměřený akciový fond nebo ETF.

5. Síla pravidelnosti

Nemusíte naspořit desetitisíce, abyste mohli začít investovat. Investovat se dá i v řádu stokorun měsíčně. Kdo s investicí zbytečně otálí, jen se ochuzuje o to, že nenechá své peníze pracovat.

Ano, určitě mohou být vhodné příležitosti, kdy do investic poslat jednorázově vyšší částku, třeba když trhy poklesnou. Ale přesně pro tyto příležitosti byste měli mít k ruce svého poradce a svůj investiční plán, kde máte popsané, jak se zachovat. Ochrání vás to před impulzivním chováním, ať už by to byl nepromyšlený nákup, nebo prodej se ztrátou.

Kouzlo pravidelných investic spočívá v tom, že se držíte svého plánu, investujete, aniž byste řešili, co se na trhu zrovna děje, a průměrujete si tak nákupní cenu v dlouhodobém horizontu. Ukládáte si prostředky, které byste jinak možná utratili, a snižujete riziko, že špatně načasujete trh.

6. Pozor na emoce

Nenechte se unést emocemi. Nepodlehněte euforii, pokud se vám hned od začátku bude dařit. Vede to často k ukvapeným rozhodnutím. Nastavte si jasné hranice, do jakého rizika se pustíte a kam už nezajdete. Nenakupujte plnými hrstmi uprostřed investiční horečky, když se v kadeřnictví mluví o tom, že ta či ona investice vyrostla v posledních dnech o desítky procent.

Co když se zrovna nedaří? Zatněte zuby a držte se svého plánu. Ano, při pohledu na červená čísla s minusovou hodnotou to není snadné. Ale nejhorším rozhodnutím bývá v panice prodat se ztrátou. Ozvěte se svému poradci, projděte si s ním znovu svůj plán a vytrvejte. Situace se na trhu může zase rychle obrátit. Ze všech krizí se investiční trhy v historii zotavily a dostaly se na nová maxima.

Rozhodli jste se investovat v horizontu třeba deseti a více let? Pak vám mohou být krátkodobé výkyvy na trhu vlastně úplně jedno. Pro klid duše doporučujeme nekontrolovat vývoj vašeho portfolia každou chvíli. I to vám pomůže vyhnout se zbrklým rozhodnutím.

7. Investujte i do svých znalostí

Můžete zvolit přístup, kdy své finance svěříte odborníkům, kteří je pro vás vhodně rozloží, a o správu vašeho portfolia se až na pravidelný přehled o vývoji přestanete zajímat. Není na tom nic špatného a dělá to tak řada lidí. Ale investice nabízejí také spoustu příležitostí, jak se dozvědět užitečné informace s velkým přesahem do fungování dnešního světa. Kvalitní zdroje informací vám dokážou neskutečně rozšířit nejen investiční obzory.