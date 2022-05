Bitcoin je spekulace, rozumnou investici musíte mít pod kontrolou

Bitcoin je možné považovat za plán B, kdyby finanční svět selhal. Stát se může opravdu cokoli, minimálně již dnes vidíme snahy o nahrazení tradičních měn právě bitcoiny a dalšími kryptoměnami.

Investice do nich jsou však ze své podstaty stále jen spekulace. Nedoporučoval bych do nich dávat více než pět procent kapitálu. Tedy to, o co můžeme přijít, a nebude nás to zásadně trápit.

Nemovitost nebo firmu zvelebím, bitcoin asi ne

Kdo chce ale mít své investice pod kontrolou a kdo chce být schopen zvyšovat jejich hodnotu, měl by se zaměřit na stabilní a fyzická aktiva. Například nemovitosti dokážu zhodnotit, dům nebo byt můžu zrekonstruovat a kvalitním nájemníkem zvýšit hodnotu. Stejně tak růstu firmy pomůžu, když ji rozvíjím a inovuji.

Vladimír Brůna Je uznávaný investiční odborník.

Vysokoškolský diplom získal na fakultě financí a účetnictví na VŠE v Praze. Vzdělání prohloubil jako člen Asociace certifikovaných účetních.

Profesní kariéru zahájil u firmy Ernst & Young Audit, následně zastával manažerské a vedoucí pozice v Česku i zahraničí.

V Londýně se setkával s úspěšnými investory. Zkušenosti zúročil jako zakladatel několika investičních společností.

Věnuje se rovněž osvětě a poradenství v oblasti financí a investování.

To běžný investor do kryptoměn ale dělat nemůže. Investice ve větších částkách má podle mě stát na něčem hmatatelném, na něčem, co se „odpracuje“. S jasným horizontem pro další období.

Hráči rádi hrají, ale musí být finančně zajištění

Kryptoměny tedy beru jako technologie a spekulace. Kdo ale vidí v kryptu smysl, ať do něj investuje. Mnozí je mají jako malou součást portfolia a užívají si napětí z jeho volatility. Jsou hráči a rádi hrají. Hoďte peníze do výherního automatu, kupte si los, užijte si pomíjivé napětí. Ale ideálně jen tehdy, když máte vlastní bydlení, něco naspořeno a zainvestováno také jinde.

Bitcoin a další kryptoměny můžou být brány jako alternativa měn a jistě můžou hrát v budoucnu významnější roli. Jestli je chcete kupovat, kupujte například teď, když cena bitcoinu i etherea výrazně klesla.

Bitcoin je za půl roku na polovině hodnoty. Nikdy bych nekupoval nic, co je momentálně předražené a co právě kupuje každý. Chytrý investor si naopak počká na nižší cenu a nechová se stádně.

Investoři se teď spekulativních aktiv zbavují

Zpřísňování měnové politiky kvůli inflaci, hrozící stagflace, zpomalování světového hospodářského růstu a válka na Ukrajině. To jsou faktory, které omezují likviditu na trhu. Investoři se proto odvracejí od spekulativních aktiv, vyprodávají svá riziková portfolia, aby zachránili ještě nějaké zisky z předešlých měsíců. To se stalo i bitcoinu a dalším digitálním měnám.

Další vývoj kryptoměn bude nyní silně záviset na dalším vývoji na trhu akciových indexů, hlavně na technologických firmách. Bitcoin je technologie a jako takovou si ji může každý vyzkoušet, jak sám chce. Ta svoboda je na něm krásná. Svoboda rychle vydělat, ale také rychle o peníze přijít.