Češi se více zajímají o peněžní fondy, říká manažer jednoho z nich

Peněžní fond Monetika je relativně nový produkt, čemu připisujete její rostoucí oblibu u investorů, a tedy i změnu pohledu Čechů na úspory a investice?

Monetiku jsme zakládali v loňském roce v září s tím, že bude ideální volbou právě pro konzervativně smýšlející investory, kteří chtějí maximálně využít prostředí vyšších úrokových sazeb. Za prvních devět měsíců už investoři do fondu investovali téměř 3,5 miliardy korun. Stále u nás ale najdeme spoustu lidí, u kterých vyvolává představa investování do fondů obavy. Ty ale mnohdy pramení ještě z kupónové privatizace 90. let, kdy byla situace odlišná. Dnes jsou fondy mnohem lépe regulované a bezpečnější. Více než polovina Čechů přesto drží své nevyužité prostředky pouze na spořicích účtech bank, u kterých mají většinou i běžný účet.

Co banky svým klientům většinou nabízejí a co to vlastně znamená v praxi?

V současnosti se nacházíme v situaci, kdy nám úspory znehodnocuje inflace. Jestliže o ně nechceme přicházet, musíme hledat cesty, jak jejich znehodnocování co nejvíce omezit. Pokud si však necháme úspory na běžných spořicích účtech, vedle omezeného úroku zaplatíme z veškerých úroků ještě daň: u fyzických osob 15 %, u firem dokonce 19 %. U investic do fondů to ale funguje jinak – oproti spořicím účtům máme velkou výhodu, že při splnění určitých podmínek je klient schopen svůj výnos od daně osvobodit úplně.

Jaký výnos nabízí banky a jaký vy?

V průměru se dnes úroky u spořicích účtů pohybují do 5 % ročně, ale toto úročení se obvykle vztahuje pouze na omezenou částku nebo je něčím podmíněno. Většina klientů bank je pod touto hodnotou. My našim klientům nabízíme při současné úrovni úrokových sazeb výnos přibližně 6,5 % ročně.

Můžete zjednodušeně vysvětlit, jak je to možné?

V rámci obhospodařování našich fondů pracujeme s velkým objemem likvidity v řádu miliard korun. Tím se dostáváme na trh institucí, které mají lepší podmínky než drobní klienti. Když to hodně zjednoduším, tak Monetika prostřednictvím bank ukládá u České národní banky peníze a ta jí za to dává úroky. Říká se tomu reverzní repo operace. V praxi to funguje tak, že když se rozhodnete investovat do fondu a pošlete nám své peníze, Monetika poskytne oproti zástavě cenných papírů vydaných ČNB nebo státem těmto bankám prostředky, které je ukládají u ČNB. Repo sazba ČNB, která se používá pro tyto repo operace, je poslední rok na 7 %, a proto s přihlédnutím k nutným minimálním nákladům spojeným s fungováním fondu můžeme klientům nabízet výnos až 6,5 % ročně.

V životě ale nastávají i situace, které nelze předvídat. Co když budu potřebovat své úspory vyplatit nečekaně? Dosáhnu na ně?

Ano, i s takovými situacemi ve fondu počítáme. Zpravidla našim klientům v případě potřeby vyplácíme jejich prostředky do tří pracovních dnů, a to bez výstupního poplatku. Monetika tak vlastně funguje jako plnohodnotná alternativa ke spořicím účtům.

A musí být investice vždy dlouhodobá?

Rozhodně nemusí. Řekněme, že uvažujete o koupi domu nebo auta. Nic vás nehoní a čekáte na vhodnou nabídku. Připravené finance však můžete v mezičase vložit do fondu a nechat je zhodnocovat. To považuji za velkou výhodu v porovnání třeba s termínovanými vklady, kde si na peníze zkrátka nesáhnete až do předem určené doby.

A jak je to s pády? Není mnohem rizikovější mít peníze ve fondech než v bance?

Pokud je fond dobře spravován, tak to tak být nemusí. V bance jsou peníze klienta standardně pojištěné do částky 100 tisíc euro, tedy aktuálně zhruba 2,4 miliónu korun. V praxi to znamená, že při pádu banky dostanete z pojištění vkladů vyplacenu maximálně tuto částku. Pokud jste však na účtu měli více, může to být problém. V našem fondu Monetika jsou ale investice fondu v rámci repo operací „kryté“ státními cennými papíry, respektive pokladními poukázkami ČNB, a to nejen do výše 2,4 miliónu korun, jako je tomu v případě bank a zákonného pojištění jejich vkladů.

Jaká je tedy vaše cílová skupina?

Vlastně kdokoli s jakkoli vysokými volnými prostředky, které chce po libovolnou dobu zhodnocovat. Vedle domácností patří mezi naše klienty i firmy, spolky a církve, ale i společenství vlastníků bytových jednotek nebo družstva. Jedním z našich cílů je, aby investice přestaly být chápány pouze jako doména těch, kteří mají na svých účtech milionové úspory nebo si sestavují komplikovaná portfolia. Investování nesmí být náročné a komplikované, ale naopak srozumitelné, jednoduché a přístupné úplně každému.