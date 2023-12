Akcie přitahují další hráče. Investika spouští nový podílový fond

Investování do akcií a sledování vývoje akciových trhů se totiž stává stále oblíbenějším způsobem budování finančního portfolia pro dosažení dlouhodobého růstu. Efektika funguje tak, že nakupuje akcie na různých amerických a evropských burzách, a to zpravidla prostřednictvím tzv. ETF (Exchange Traded Funds, tj. burzovně obchodovaných fondů), které pasivně kopírují vývoj indexu S&P 500.

Stejně jako v případě stávajících fondů cílí Investika především na investory, kteří mají v oblibě pasivně spravované fondy včetně tzv. indexových fondů, které jsou na vzestupu, protože nabízejí široce diverzifikované profesionálně spravované portfolio a snižují riziko chybných rozhodnutí spojených s budováním aktivně sestaveného portfolia, určeného především zkušeným investorům. Od fondu Efektika si společnost slibuje výnos přes 7 % ročně.

Podle průzkumu zadaného Asociací pro kapitálový trh v listopadu 2022 je nejsilnější motivací Čechů k investování zajištění na stáří. Ve věkové skupině mezi 45 a 53 lety již téměř každý druhý nevěří, že se o něho ve stáří postará stát. „Efektika je skvělou volbou pro toho, kdo chce po dobu nejméně pěti, ale spíše 10 až 30 let maximalizovat výnos a zároveň minimalizovat riziko spojené s výběrem a vývojem jednotlivých akcií.

Efektika je proto ideálním nástrojem pro zajištění na stáří, a to nejen formou dlouhodobého investičního produktu. Ten by měl od příštího roku občanům umožnit investice do akcií, dluhopisů či investičních fondů se stejným daňovým zvýhodněním, jaké dnes platí pouze pro penzijní fondy a investiční životní pojištění,“ řekl předseda představenstva Investika Petr Čížek.