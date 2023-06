Češi jsou ve spoření na důchod příliš konzervativní, říkají experti

Penzijní připojištění jako produkt ke spoření na důchod využívá 56 procent oslovených, 46 procent si pak odkládá peníze na stáří na spořící účet. Doplňkové penzijní spoření pak využívá 28 procent Čechů.

„Že lidé považují za spoření na důchod peníze na spořicím účtu a že jedním z nejvyužívanějších produktů je penzijní připojištění, je pro mě dost nepříjemné, nechci říct zjištění, v zásadě je to potvrzení,“ okomentoval výsledky průzkumu předseda představenstva společnosti Conseq Investment Management Richard Suida.

Připomněl, že člověk musí z peněz získávat zajímavé výnosy, což například u spořicího účtu není možné. „Lidé dělají naprosto zásadní chybu, že si dávají peníze na důchod na produkty, které jsou k tomu naprosto nevhodné. Buď si tohle neuvědomují, neumějí dobře počítat, nebo se bojí jít do jiných produktů, kde mohou dosahovat zajímavějších výnosů,“ řekl.

Podle předsedy Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla jsou Češi „kalkulující“ a s kalkulačkou umí, narážejí ovšem na svůj konzervativní rizikový profil. „Z jiných výzkumů vychází, že konzervativnost se projevuje tím, že Čech je mnohem naštvanější, když přijde o část jistiny, než když mu uteče nějaký vyšší alternativní výnos. To první ho bolí mnohem víc,“ řekl Hampl.

V takto konzervativní populaci je podle něj inflace zvlášť nepříjemná a ničivá. „Proto jsem téměř v šoku z toho, že vysoká inflace trvající dva roky projela populací jako nůž máslem. A nezpůsobuje mnohem větší pobouření a mnohem větší křik široké masy konzervativních Čechů. Protože jestli někomu škodí, tak jsou to přesně ti, kteří konzervativně investují,“ řekl.

Některé představy jsou nereálné

Podle Richarda Siudy reagují na vysokou inflaci v posledních dvou letech Češi různě. Některým klientům inflace natolik zasáhla do jejich rodinných rozpočtů, že třeba museli pozastavit nebo snížit své pravidelné investice. Jiné inflace zase „probudila“ a uvědomili si, že pokud chtějí získat lepší výnosy, musí jít do produktů, které jsou třeba o něco rizikovější, ale umožňují inflaci porážet.

A někteří momentálně přicházejí s tím, že chtějí produkt, který porazí aktuální inflaci. „Řadu let jsme lidem vysvětlovali, že mají investovat dlouhodobě, dynamicky, protože je inflace. Spousta lidí říkala, že skoro žádná inflace není, vůbec to není potřeba, mávli nad tím rukou. Tento ten typ lidí samozřejmě dnes přichází s tím, ať mu ukážeme investici, která bude inflaci porážet,“ řekl Siuda.

„Rovnou je podezírám, že si dělají alibi, proč vlastně investovat stejně nechtějí. Protože oni říkají – ukažte mi produkt, který bude konzistentně porážet sedmnáctiprocentní nebo dvanáctiprocentní inflaci. Což je samozřejmě nesmysl, takhle ty věci nefungují. Investice fungují tak, že mají porážet inflaci na dlouhodobějším horizontu. To ale neznamená, že každý jednotlivý rok to tu inflaci porazí,“ doplnil.

Pozor na podvodná jednání

Někteří lidé pak s vidinou vysokého výdělku sahají po nevhodných a podvodných produktech. „Myslím si, že musíme všichni zapracovat na tom, aby si Češi našli cestu k dlouhodobému investování a aby se oddělily spekulace od investování. Investování je opravdu dlouhodobý proces, neexistuje tam žádná zkratka,“ míní šéf společnosti Investika Petr Čížek.

Připomněl, že Češi mají celkem 750 miliard v podílových fondech a zároveň 400 miliard ročně vloží do hazardu. „Všichni se těší na zkratku, výhru, ale asi všichni víme, že procento lidí, kterým se to povede, je mizivé,“ řekl Čížek.

Podle expertů by mohl spoření na důchod a investice lépe komunikovat stát, a to zejména směrem k mladší generaci, která zatím neinvestuje. „Myslím si, že i stát by mohl více odpracovat na tom, aby ukázal a řekl – tak tohle jsou produkty, kterých se nemusíte bát, jsou dobře postavené, dobře regulované. A že jejich hodnota může kolísat? Jasně, může kolísat. To je ta daň za to, abychom mohli získávat vyšší výnosy,“ míní Suida.