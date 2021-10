Zájem o investování roste. Zisky ale samozřejmé nejsou, říká odborník

V září došlo po několika měsících růstu k poklesu akciových trhů. O čem to podle vás vypovídá?

Z pohledu vyspělých trhů přišla v září jen lehká korekce. Vyšší pokles nastal na rozvíjejících se trzích, kdy index MSCI Emerging markets (index rozvíjejících se trhů, pozn. red.) poklesl na letošní minima. Například pokles čínských akcií ve třetím kvartále byl kolem 20 procent. Naopak v sektoru emerging markets si vedly dobře akcie ruské a indické.

Očekáváte v budoucích měsících další korekce, volatilitu na finančních trzích?

Velkým tématem současnosti je poměrně prudký nárůst inflace. V USA a Německu již inflace osciluje kolem čtyř procent. Například v Německu jde o nejprudší růst inflace od 90. let. Evropská centrální banka a americký FED mají v plánu postupné snižování nákupu dluhopisů ve čtvrtém kvartálu. To na trhy může přinést vyšší volatilitu.

Říká se, že covid-19 není spravedlivý. Některé byznysy akceleroval, jiné položil. Platí to i pro sektory na akciovém trhu? Které sektory rostou, které naopak stagnují či klesají?

Obecně lze říct, že po nástupu pandemie a prvotní tržní paniky máme za sebou více než jeden rok růstu akciových trhů. Vlivem chování centrálních bank a různých vládních opatření byl na trhu prostor pro investování. Zatím nejvíce rostly technologické akcie, ale s odstupem času se ukazuje, že na trhu bylo možné nakoupit i spousty podhodnocených titulů, které v době nástupu pandemie byly obchodované za velmi zajímavé ceny. Typicky jde například o energetický nebo bankovní sektor.

Marcel Vanduch Vystudoval Akademii tělesné výchovy a sportu Palestra, obor Sportovní management.

Ve finančnictví se pohybuje od roku 2007. V minulosti působil v Komerční bance.

Ve skupině Partners se věnuje stavbě a prezentaci investičních portfolií pro bonitní klientelu, analýze investičních produktů, školení poradenské sítě, pořádání investičních seminářů.

Existují dva investiční přístupy do akcií. Jeden je růstový, druhý hodnotový. Který je podle vás v tuto chvíli výhodnější?

V posledních třinácti letech si výrazně lépe vedl přístup růstový. Naopak v posledním roce začíná mít více navrch přístup hodnotový. Zajímavé je, že za období posledních desítek let vykazují oba styly poměrně podobnou výkonnost.

Jak byste popsal tyto dva přístupy úplnému laikovi?

Zjednodušeně řečeno – hodnotový styl se zaměřuje na nákup akcií, které se obchodují s nižší cenou, než odpovídá výkonnosti samotné společnosti. Základní charakteristikou hodnotové akcie je tedy relativně nízký poměr ceny akcie k zisku a zpravidla vyšší dividendový výnos.

Růstový styl cílí na nákup akcií firem, u kterých se předpokládá, že porostou výrazně vyšším tempem oproti celkovému trhu. Zisky firmy přitom primárně reinvestují do rozvoje byznysu. Obecně dochází k výplatě nižší nebo vůbec žádné dividendy.

Jak konkrétně tyto dva přístupy zohledňujete při stavbě portfolia?

Při stavbě základní akciové části je kombinace těchto dvou přístupů zásadní. Cílem je vytvořit co nejstabilnější akciový základ portfolia a zároveň investorovi nabídnout v budoucnu možnost do portfolia co možná nejefektivněji vstupovat.

Zaznamenáváte teď v době rychle rostoucí inflace vyšší zájem o investice na finančních trzích?

Ano, investoři si uvědomují nejenom možné dopady vyšší inflace, ale zároveň výrazně vzrostly i jejich úspory. Logicky tedy stoupá i zájem o investování.

Jaký je teď podle vás ideální postup při investici většího objemu peněz?

My nespekulujeme. S klienty řešíme dlouhodobá portfolia a z tohoto pohledu je nejpodstatnější rozložení, výběr úspěšných fondových správců, a především kvalitní komunikace s klientem.

Pokud bych se ptal velice obecně – jaká rizika teď vnímáte v oblasti investic?

V covidovém období investoři využívali mnoho investičních nástrojů často s velmi pozitivními efekty. Pohybovali jsme se v době zajímavých investičních příležitostí a spousty hlavně nových investorů mohlo získat pocit, že vše jde tak nějak samo. Z dlouhodobého pohledu projdou trhy i složitějšími obdobími a ochrana finančních prostředků může být o něco složitější.