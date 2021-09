KOMENTÁŘ: Češi zachraňují peníze zlatem. Jak ale nakupovat chytře?

Drahé kovy včetně zlata nepodléhají státní registraci a daním. Nevýhodou jsou poplatky, které zaplatíte při zpětném odkupu a v rámci takzvaného „zlatého“ spoření.

Málokterá investice má tolik příznivců a odpůrců jako investiční zlato a stříbro. Pravda je někde uprostřed. Existuje však několik dobrých důvodů ke koupi drahých kovů, jen je potřeba pečlivě vybírat. Manažeři investičních portfolií doporučují držet ve zlatě maximálně deset procent majetku. Já doporučuji mít ve zlatě a stříbře až dvacet procent majetku.

Současné ceny zlata a stříbra totiž na rozdíl například od akcií považuji za výhodné k nákupu. K 20. září 2021 se na burze obchodovala trojská unce zlata (trojská unce 1 oz odpovídá 31,103 g) za zhruba 37 800 korun (1 750 amerických dolarů) a trojská unce stříbra za 485 korun (22,4 amerických dolarů).

Zlaté papírky nejsou zlato

Jsem zastáncem nákupů reálného, fyzického zlata, nedávám peníze do papírových certifikátů a „zlatých“ fondů. Prodají totiž více papírového zlata, než ho ve skutečnosti mají. Za fyzickou formu zlata je ale nutné si připlatit, protože kromě burzovní ceny drahého kovu je v ceně mince nebo slitku obsažena rovněž výroba, doprava do České republiky, marže obchodníka a případné provize obchodních zástupců.

U zlata doporučuju kupovat zlaté mince nebo slitky o velikosti trojské unce. Výhoda mincí je, že v nich není tolik padělků jako u slitků. Když už pořídíte slitky, tak o váze trojské unce nebo 50 g s označením Good delivery. Menší slitky jsou dražší, u vyšších slitků máte omezenější možnosti při budoucím prodeji.



Vladimír Brna Je uznávaný investiční odborník.

Vysokoškolský diplom získal na Fakultě financí a účetnictví na VŠE v Praze. Vzdělání si prohloubil jako člen Asociace certifikovaných účetních.

Profesní kariéru zahájil u firmy Ernst & Young Audit, následně zastával manažerské a vedoucí pozice v Česku i zahraničí.

V Londýně měl příležitost setkávat se s úspěšnými investory, což nasměrovalo jeho další aktivity. Zkušenosti zúročil jako zakladatel několika investičních společností.

Věnuje se rovněž osvětě a poradenství v oblasti financí a investování.

Mezi obchodníky s drahými kovy existují v Čechách velké rozdíly v prodejních cenách. V pondělí 20. září 2021 bylo možné koupit stejný zlatý slitek o velikosti trojské unce za 42 000 korun u nejlevnějšího obchodníka a 44 300 korun u nejdražšího obchodníka. Výkupní ceny obchodníků se pohybovaly okolo 38 500 korun, tedy více než 13 procent pod nákupními cenami. Tuto nevýhodu však částečně maže daňové zvýhodnění pro fyzické osoby – kapitálové zisky jsou osvobozeny od daně z příjmu fyzických osob.



U stříbra jsou rozdíly větší

U stříbra jsou rozdíly ještě větší. Jednouncová mince kanadský Maple Leaf stál 20. září 2021 u nejlevnějšího obchodníka 780 korun a 1 190 korun u nejdražšího, výkupní cena mince byla pod 550 korun, rozdíl oproti prodejní ceně je tedy více než 50 procent.

Pro stejné mince se vyplatí zajet do Rakouska nebo Německa, kde existuje větší konkurence mezi prodejci, tam lze tu samou minci pořídit okolo 620 korun. Zboží je také možné nechat si zaslat přímo do Čech. I výkupní ceny mincí jsou výrazně výhodnější u našich sousedů.

Stříbrné cihly, slitky a některé mince podléhají základní sazbě daně 21 procent. Pro vybrané stříbrné mince lze použít zvláštní režim podle § 90 zákona o DPH a nakupovat stříbrné mince výhodněji. Jsou levnější než slitky, osobně doporučuji mince světových mincoven o velikosti trojské unce. Mince jsou tak levné, že se je na rozdíl od větších slitků nevyplatí falšovat. Stejně jako u zlata – kapitálové zisky fyzických osob jsou u investičního stříbra osvobozeny od daně.

V Čechách jsou na rozdíl od okolního světa populární stříbrné slitky o hmotnosti jednoho kilogramu. Levněji ovšem vyjdou stříbrné uncové investiční mince nakupované ve zvláštním režimu DPH. Ve světě kupují investoři nejčastěji stříbrné mince o velikosti 1 trojské unce. Do kilogramu se jich vejde více než 32. Kilogram rozdělený na menší dílky se pak v případě potřeby snadněji prodává.

Spoření do zlata lepší než stavebko, ale…

Spoření do zlata je česká specialita. V cizině se zatím neprosadilo. Umožňuje zlato a stříbro nakupovat už po malých částkách. U stříbra se ale spoření nevyplatí, protože uncová mince v ceně okolo 800 korun vyjde výhodněji než slitek.

Díky spoření do zlata se investice do drahých kovů stala dostupná pro větší množství lidí. Na začátku spoření je poplatek, startovací platba, aby se aktivovalo spoření. Za tuto platbu většinou klient nedostane kov hned, ale platí se z něj provize obchodního zástupce, který s klientem uzavírá smlouvu.

Jak si klient pravidelně posílá platby, nakupuje se mu kov. Fyzicky. Firma realizuje marži z prodeje kovu. Některé spořící společnosti část poplatku v průběhu vrací a částečně si snižují marži.

Úspory do cenného kovu považuji za lepší uložení peněz než stavební spoření nebo kapitálové životní pojištění. Je ale potřeba počítat s tím, že kromě rozdílu v prodejních a nákupních cenách s sebou nese právě i poplatky na začátku.

Je to taková platba za to, že máte trvalý příkaz. Pro spoustu lidí je to ale dobré v tom, že kdyby ten trvalý příkaz neměli, tak nemají vůli pravidelně odkládat peníze a utratí je za něco jiného a kov mít nikdy nebudou. Je tak dobrou prevencí proti utrácení.

Není kov jako kov

Zlato je v drahých kovech základ. Cenově oproti minulému roku oslabilo, naříkají teď někteří. Jenže cena spadla ze skokového růstu, který přinesla pandemie. Malý pokles z velkého růstu není důvod k pláči. Z reálných peněz navíc hladově ukusuje inflace. Pro střadatele je to železná zásoba. Na zlato se, pokud možno, nesahá a není ke spekulaci. Kvůli rozdílům v prodejních a výkupních cenách doporučuji plánovat investici minimálně na pět let.

Stříbru věřím v dlouhodobém časovém horizontu, na ceně však kolísá více než zlato. Nedávno na ceně spadlo. Neplaším, naopak to beru jako impuls k nákupu. U stříbra je nevýhoda DPH, proto počítejte s minimálně sedmiletým horizontem.

Platinu a palladium bych většině investorů nedoporučil. Obecně jsou u těchto kovů ještě větší rozdíly mezi nákupem a výkupem než u zlata, je u nich DPH a beru je jako doplňkové. Pokud si s malou částkou chcete hrát, nakupujte platinu nebo palladium v papírové formě.

Na co si dát pozor

Nakupujte pouze u renomovaných obchodníků, ne u garážových prodejců. Někteří obchodníci vám při prodeji zlata tvrdí, že mají výhodnější výkupy. Slibem nezarmoutíš. Na trhu se může se objevit velký světový hráč, který se bude na výkupy specializovat a nastaví i u nás férové výkupní ceny plošně.

Pozor na styl prodeje. Nenechte se nalákat obchodníky, kteří tvrdí, že zlato nebo stříbro nebude nebo střílejí od boku predikce ceny v násobcích dnešních cen. Berte to tak, že jsou to prodejci a chtějí prodat. Seriózní obchodník neslibuje něco, co nemůže sám ovlivnit.

Vyvarujte se také různých speciálních akcií, ty patří do výprodeje sezonního oblečení, ne do investic.

Kapitolou samo o sobě jsou různé akční nabídky na umělecky vydařené stříbrné medaile, které jsou však jenom postříbřené a jsou hezkými, ale bezcennými cetkami. Zaznamenal jsem několik kampaní, kde neseriózní prodejci nabízejí dárky zdarma, pokud se upíšete k pravidelnému odběru. Tyto nabídky chodily většinou poštou do schránek lidí v důchodovém věku.