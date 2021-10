Expert: Bitcoin může být rychlý pohádkový výdělek i velká ztráta

Cena bitcoinu se v posledním roce zdvojnásobila a pak zase spadla na původní hodnotu. Nepodráží to zájem o elektronické měny?

Určitě ne. Kolísání hodnoty je příležitost u jakéhokoliv aktiva: rostoucí cena přináší výdělek, klesající zase dobrou šanci pro nákup. Příkladem je třeba nárůst ceny elektrické energie v letošním roce.

Komu byste doporučil uložit peníze do kryptoměn?

Určitě lidem, kteří snesou vyšší riziko, protože kurz může hodně kolísat. To jsme ostatně viděli letos. V lednu byla hodnota jednoho bitcoinu 31 951 dolarů, v dubnu 59 581 a v červenci 31 831 dolarů. Ale hlavně, bitcoin ani jiné kryptoměny rozhodně nejsou vhodné pro uložení veškerých úspor.

Člověk sice může rychle pohádkově vydělat, ale i obratem většinu ztratit. Proto se tento typ vkladů doporučuje jako určitý doplněk k investicím do méně rizikových aktiv, například do zlata nebo dluhopisů. Vhodné je pravidelné měsíční investování předem stanovené částky do bitcoinu, čímž se eliminují výkyvy nákupního kurzu.

A teď pro ty, kdo s kryptoměnami zatím neměli nic společného. Dá se krátce vysvětlit, jak fungují?

Jsou to digitální měny, které nemají papírovou podobu. Jejich hodnota je většinou dána zájmem lidí. Například množství bitcoinu je omezené a určuje ho jen to, kolik lidí ho chce a kolik peněz za něj hodlají zaplatit.

Hodnota kryptoměn je tedy založena na důvěře jejich uživatelů, že mají určitou cenu a lze je za ni směnit. Za kryptoměnami stojí síť složitých matematických výpočtů, které autorizují jednotlivé transakce. Kdo chce detailněji proniknout do principu fungování, může si prostudovat takzvaný „bílý papír“ – dokument Satoshi Nakamota, který poprvé představil bitcoiny.



Kryptoměna

Jsou to vlastně virtuální digitální peníze. Nevydává je žádná banka ani je neovlivňuje žádná vláda. Lze je koupit, nebo těžit. Jejich hodnota je založena na nabídce a poptávce, i kvůli tomu je jejich fluktuace vysoká. Těžba bitcoinů

Bitcoiny lze přímo nakupovat, ale i takzvaně těžit. Těžba je vlastně procesem ověřování transakcí s kryptoměnou a jejich přidávání k blockchainu. Těžař k tomu účelu pronajímá svou techniku a za odměnu dostává kryptoměnu. Podmínkou je, že těžař je první, kdo danou transakci ověřil. Tento způsob je náročný na technické vybavení, nevyplatí se provádět v domácích podmínkách. Digitální peněženka

Mnozí lidé už dnes nepracují s hotovostí: výplata jim přijde na účet, platí kartou či převodem. Ale kryptoměny hotovost nemají vůbec. Jejich správu má vlastník ve virtuální peněžence. Ta se dá pořídit jako speciální hardware – důležité je kupovat ji vždy jako novou, nikoli z druhé ruky třeba na aukčním portálu. Tam sice vyjde levněji, může však být zmanipulovaná a o peníze v ní uložené můžete přijít. Blockchain

V podstatě obrovská účetní kniha uložená v mnoha a mnoha počítačích na světě. Jsou v ní bezpečně zaneseny všechny záznamy o bitcoinových transakcích. Na jejím provozu se místo centrálního správce podílejí přímo uživatelé, což je právě zárukou bezpečnosti.

Když chci kryptoměny pochopit, musím mít asi matematické myšlení a ponětí o výpočetní technice. Ale co investor? Musí být machr přes počítače? A musí dobře ovládat angličtinu?

Investorovi naprosto stačí, aby počítačům rozuměl uživatelsky, rozhodně nemusí být „ajťák“. Umět anglicky je dobré, ale není to nezbytné. Je spousta lokálních obchodníků, kteří komunikují v češtině. My například provozujeme klientské centrum v Praze, přes 40 bitcoinmatů v Česku a na Slovensku a také jednu z největších tuzemských kryptosměnáren bit.plus.

Co dělat, když mě tento typ investice láká? Na koho se mám obrátit, abych nenaletěla podvodníkům?

Tím nejjednodušším způsobem, jak coiny získat, je jejich koupě. Pořízení je možné u obchodníka, v bitcoinové směnárně nebo právě v bitcoinmatu. Obrátil bych se na renomovaného obchodníka s nějakou historií. Ideálně na firmu, která má i fyzickou pobočku v Česku a s níž je možné se osobně spojit. Zjistil bych si o ní recenze uživatelů, podíval se do obchodního rejstříku a dalších veřejných zdrojů.

Jakou měnu si vybrat? Je bitcoin jistota, nebo jsou lepší nějaké alternativy?

Bitcoin je nejrozšířenější a je o něj největší zájem, doporučuji začít s ním. Existují stovky dalších kryptoměn, které mají svá specifika, ale to už je „vyšší dívčí“. Příkladem je třeba ethereum nebo alternativně digitalizované fyzické zlato.

Jak se s kryptoměnou platí?

Bitcoinem jde platit na internetu, přijímají jej e-shopy, například Alza.cz, restaurace nebo hotely. Praha je jedním z měst s celosvětově největší hustotou podniků, kde berou bitcoin.

Musím mít smartphone?

Nutně ho nepotřebujete. Avšak chytrý telefon je jedním z prostředků, jak s bitcoiny obchodovat nebo spravovat svůj bitcoinový účet.

Mobilní aplikace je velmi pohodlný nástroj: umožňuje nákup a prodej bitcoinů v prostředí Android a iOS. S její pomocí můžete zadávat platební příkazy nebo přijímat a odesílat bitcoiny. Ukáže vám také přehled o vašem účtu a aktuální kurz bitcoinu. Pro uskutečnění transakce stačí znát heslo ke své bitcoinové peněžence.

Martin Stránský Podnikatel a investor.

Vystudoval Vysokou školu podnikání v Ostravě.

S kryptoměnami přišel poprvé do styku v roce 2011.

Založil a řídí společnost WBTCB, která se věnuje obchodování s kryptoměnami a digitalizovaným zlatem v České republice a na Slovensku a provozuje vlastní síť bitcoinmatů.

Heslo ale může být problém. Když ho člověk zapomene, jsou coiny nenávratně pryč…

Ano, to je pravda. Pro přístup do bitcoinové peněženky má totiž uživatel jen omezený počet pokusů. Proto doporučuji heslo bezpečně uložit, nejlépe ve více podobách. Například na flash disk a zároveň třeba napsat na papír. Současně je ale samozřejmě nutné s heslem hospodařit tak, aby je nezneužil někdo jiný.

Hodně se diskutuje o tom, zda jsou kryptoměny ekologické. Někdo říká, že ano, protože se netisknou, nepřeváží... Jiný že ne, protože k jejich těžbě je třeba práce mnoha počítačů. Jak to je?

Kyberměny jsou ekologické asi jako elektromobily. Celý systém je založený na složitých výpočetních transakcích prováděných počítači, které spotřebovávají elektřinu. Pokud je vyrobena z obnovitelných zdrojů, jako je slunce, vítr či voda, je to ekologické. Je-li využita elektřina z uhlí, přispívá to k emisím škodlivin.