KOMENTÁŘ: Nejdůležitější vlastnosti investora v krizi? Nejen psychická odolnost

Na trzích se s vlastními penězi pohybuji už dlouhou dobu a lidé se mě často ptají, jestli má smysl investovat teď, když ceny akcií deset let nepřetržitě rostou. Otázky to bývají podobné: „Nejsou už akcie moc drahé? Co mám udělat, když teď nakoupím a do roka přijde krize? Není lepší počkat, až krize přijde a pak, až budou akcie levné, začít nakupovat?“

Jsou to smysluplné dotazy, krize jednou bezpochyby přijde. Jen nikdo nedokáže říct, kdy to bude. A stát do té doby stranou by byla škoda.

Upřímně řečeno, čekat, až přijde krize a pak zase pomine, je dobrý nápad. Problém je v tom, že nikdo neví, kdy se krize dostaví a také nepozná přesný okamžik, kdy se choutky této běsnící „potvory“ začínají vytrácet a čekají nás na několik let, či desetiletí jen pověstné lepší zítřky. Z tohoto pohledu předchozí úvaha ztrácí poněkud smysl a vede spíše k tomu, že člověk nezainvestuje nikdy.

Když ještě svítí slunce

Buďte racionální, jak jen to jde. Vaším záměrem je být investorem, ale vaším úkolem není předpovídat vývoj akciových trhů. Kam se budou pohybovat ceny akcií v příštích třech letech, dnes nikdo netuší. Nehledě na počet titulů, kterými se dotyčný odborník pyšní.

Václav Pech Aktivně se jako investor a správce VIP portfolií věnuje investování a burzám.

Specializuje se na dividendové investice a komodity.

Je investičním analytikem společnosti Broker Trust.

„Ale přece jenom, deset let rosteme, není tedy pravděpodobnost, že se dočkáme příchodu krize o něco větší?“ může někdo namítnout. Cože? Přijde krize? To je přeci pro investory skvělá zpráva! V krizích se tvoří bohatství. Ceny akcií jsou ve chvíli, kdy krize kulminuje, až neuvěřitelně nízké. Kdo by utíkal z obchodního domu hned poté, co jsou ve všech odděleních vyhlášeny slevy desetiletí, při kterých můžete nebývale výhodně nakoupit? S akciemi je to stejné. Jenom je potřeba mít v takových chvílích něco v peněžence. Kdy se tak stane, bohužel nikdo netuší, ale stát do té doby stranou nemá smysl.

Spočítejte si své prostředky

Spočítejte si, kolik peněz můžete pro investice použít. Můžete si dovolit investovat každý měsíc tisícovku? Výborně! Začněte s polovinou a zbytek si ukládejte do peněženky a počkejte si, až se ozve hlášení o totálních výprodejích. Teprve pak otevřete svoji peněženku naplno a dejte manažerovi svého fondu zelenou ke dvojnásobným nákupům.

Sám jsem si pořídil pod stromeček nové akciové portfolio. Trh byl po silném propadu, kdy ztratil skoro dvacet procent své hodnoty. Lepší chvíli si lze jen těžko představit. Neinvestoval jsem ale celou částku, kterou mám k dispozici. Prozatím jsem překlopil do akcií jen čtvrtinu peněz. Na příchod krize jsem tak dostatečně připraven a moje peněženka je ze tří čtvrtin plná. Další nákupy budou ve vhodných chvílích následovat. A už nebudou jen z mých peněz. Použiji na ně i prostředky, které za tu dobu přitečou z dividend. A to není vůbec špatné.

Co mám dělat, když začne pršet?

A co je správný postup, když krize nastane? Předně – nepanikařit. Ano, je to těžké. Možná to nejtěžší v celém investičním byznysu. Jde přece o peníze. Nicméně, představte si jednoduchou a zcela platnou rovnici, na jejíž jedné straně je výsledek vaší investice a na straně druhé máme součin, v němž je jedním činitelem suma vašich investičních znalostí a dovedností a druhým činitelem je vaše psychická odolnost, která nabývá hodnoty od nuly do jedné.

Nulové znalosti v oboru můžete lehce zvýšit tím, že si najmete „svého profesionála“ v podobě manažera fondu nebo můžete sami strávit hodiny, dny a roky samostudiem a sledováním finančních ukazatelů. Bohužel, nulovou vlastní odolnost se můžete pokusit mírnit, ale ne plně nahradit. Bude-li vaše odolnost blízká nule, budou podobné také výsledky vašeho investování, a to dokonce i v případě, že budete mít v oblasti investic výborné znalosti nebo najatého profesionála… Jak na to?

Minimalizujte stres, soustřeďte se na cíle

Nejhorší rozhodnutí děláme ve stresu a z přebytku informací, které neumíme vyhodnotit. Pro dobu krize je dobré vytvořit si rutiny, které z vás udělají automat a nedovolí vaší psychice se v dočasných důsledcích krize „patlat“ a nutit vás udělat špatná rozhodnutí.

Na svůj investiční účet se dívejte maximálně jednou za pololetí, a i to je možná příliš. Každodenní sledování hubnoucího účtu vám v ničem nepomůže. A krizi to stejně nezmírní. Jediným důsledkem může být, že se z dlouhodobého investora stanete aktivním traderem, a to opravdu nechcete.

Nečtěte finanční média, nesledujte CNBC (snad kromě situace, že se vám ta moderátorka nebo moderátor opravdu líbí, ale bude lépe, když nebudete rozumět anglicky), a zejména si zakažte různé katastrofické finanční weby. Když investuji na deset nebo patnáct let, zajímá mě, co bude za deset nebo patnáct let a ne to, co se děje právě teď. Věřte nebo ne, pro výsledek vaší investice je to, co se děje dnes, příští týden či měsíc, úplně nepodstatné.

Vyrazte na lov

Poslouchejte politiky. Ne, nezbláznil jsem se. A rozhodně si nemyslím, že poslanecká sněmovna, vláda či jiné seskupení politiků je plné osob mimořádného intelektu. Jen si ale vzpomeňte, jak často většina z nás uznale kývá hlavou, když tito pánové a dámy ve světle reflektorů pronášejí moudra, že krizí je třeba se proinvestovat. Přesně to máte udělat i vy, i když vám hlava říká něco úplně jiného. To je důvod, proč jsme dříve investovali jen polovinu toho, co jsme si mohli bez problémů dovolit. Teď přišla doba, kdy do koltu nabijeme plnou ráži a vezmeme si i náhradní munici, kterou jsme doposud opečovávali v bezpečí a vyrazíme na lov. Krizí není třeba se bát. Krize je třeba využít ve svůj prospěch.