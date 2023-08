Podílové fondy rostly i v červenci. Situace růžová ale není

Finanční trhy v průměru přidávaly i v červenci. Což se pozitivně promítlo také do výkonu podílových fondů, do kterých investují Češi. Na druhé straně aktuální optimismus na burzách dál zůstává křehký. Ne všude totiž ekonomika jede, jak by měla.