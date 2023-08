Na důchod se Češi zajišťují spořením i investicemi. Čtvrtina spoléhá na stát

Co je to dlouhodobý investiční produkt (DIP)? Ze základu daně bude možné každý rok odečíst až 48 tisíc korun za předpokladu, že produkt bude jeho majitel využívat alespoň deset let a majetek, včetně výnosů, z něj nevybere před dosažením 60 let věku.

Umožní daňově zvýhodněné investice například do akcií, dluhopisů nebo ETF

Cílem je přilákat více lidí k investicím, jejichž výnosy mohou pokrýt náklady v důchodu. na důchod efektivněji a dynamičtěji s daňovou podporou a možnými příspěvky zaměstnavatele,“ doplňuje Radim Krejčí, zakladatel Portu. Investiční platforma Portu přitom podle Krejčího už na vývoji DIP pracuje.

Měl by začít fungovat od roku 2024 Zdroj: Portu