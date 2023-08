KVÍZ: Víte, jak platit kartou v zahraničí, abyste neměli výdaje navíc?

Před cestou do zahraničí je vhodné upozornit svou banku, že budete platit kartou v cizí zemi. „Některé banky mohou považovat neobvyklé transakce za podezřelé a mohou kartu zablokovat. Pokud banku předem informujete, můžete se vyhnout nepříjemnostem,“ říká David Krůta, konzultant společnosti 4fin. Vždy je dobré mít u sebe i nějakou hotovost pro případ, že by platební terminál nebyl dostupný nebo by nefungoval.

Obezřetnost je namístě. Než potvrdíte transakci, vždy se ujistěte, že terminál, u kterého platíte, je legitimní a že jste zaznamenali správnou částku. Svůj bankovní účet sledujte pravidelně, abyste mohli ihned zareagovat na jakékoliv podezřelé platby.

Bankomaty po celém světě obecně fungují stejně jako ty, na které jsme zvyklí doma, ale mohou se vyskytnout odlišnosti. Například některé bankomaty v zahraničí mohou nabízet možnost konverze měny přímo na místě.

„To sice zní pohodlně, ale v praxi bývá tato služba často spojena s nevýhodným směnným kurzem a vysokými poplatky. Také je dobré se předem informovat o typech poplatků, které si různé banky mohou účtovat za výběr z bankomatu,“ doporučuje Tereza Kaiseršotová z Raiffeisenbank.