KOMENTÁŘ: Češi si zvykají investovat pravidelně, ukázala to i pandemie

Z průzkumu, který letos zadala společnost Twisto, vyplývá, že zatímco 29 % domácností v důsledku pandemie dosáhlo zvýšení úspor, 29 % tvrdí přesný opak. Pouze 6 % se úspory zvýšily výrazně, 16 % se naopak výrazně snížily. Jak uvádí průzkum, pohoršili si především podnikatelé, nezaměstnaní a lidé v domácnosti.

Hlavním důvodem, proč domácnostem během pandemie rostly úspory, byly omezené možnosti peníze utrácet. Lidé tak museli nedobrovolně odkládat spotřebu. Podobná čísla přináší i průzkum STEM/MARK pro společnost Home Credit: v uplynulém roce se zvýšily úspory 31 procentům tuzemských domácností. Naopak snížení úspor hlásí 28 procent respondentů.

Oba nepředvídané směry vývoje hovoří pro pravidelné investování. Jedněm výpadek příjmů znova ukázal nutnost tvořit úspory na horší časy a druhým, že přece jen mohou ze svých platů uspořit více, než si dosud mysleli.

Stále více rezonující téma budoucí vyšší inflace přivedlo k investování širší okruh domácností. Bezprecedentně uvolněná globální fiskální politika působí výrazně proinflačně a centrální banky již začaly reagovat a „utahovat šrouby“ - jako první maďarská, následovaná ČNB. Inflace nicméně zůstane na radarech investorů i nadále a peníze, ležící ladem na běžných či spořicích účtech, budou ztrácet na hodnotě.

Vedle toho všichni víme, jaké budou, nebo spíše nebudou jednou naše důchody. A tak většina domácností stále více preferuje investování na dlouhou až velmi dlouhou dobu, jako formu zajištění na stáří, kde aktuální ekonomický cyklus nehraje tak významnou roli, jako v případě krátkodobých investic.

Češi si zvykli investovat pravidelně

Podíl investic do podílových fondů dlouhodobě roste na celkové hodnotě majetku domácností. V roce 2007 investovaly české domácnosti do podílových fondů 315 miliard korun, ke konci března 2021 již dosáhly rekordní výše 619 miliard korun, tedy téměř dvojnásobku.

Jana Brodani Absolvovala Fakultu mezinárodních vztahů VŠE, Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, právnické studium LL.M. na University of London a postgraduální program na Francouzsko-českém institutu řízení (IFTG).

Od roku 2009 je výkonnou ředitelkou Asociace pro kapitálový trh České republiky.

Zasedá v představenstvu mezinárodní asociace EFAMA, kde reprezentuje Českou republiku.

Od roku 2017 řídí činnost CFA Society Czech Republic.

Pravidelně přednáší na domácích i zahraničních konferencích.

I přes vypuknutí koronavirové pandemie průměrný český investor za minulý rok vydělal 3,8 %. I první půlka roku 2021 podílovým fondům přála, když celý obor profitoval jak z příznivého vývoje kapitálových trhů, tak i z rostoucích investic obyvatelstva.

Svůj význam v osobních financích prokázalo pravidelné investování i v průběhu pandemie. Zejména hned v úvodu po vypuknutí pandemie nedocházelo k panickým reakcím a odkupům zejména drobných investorů. Drobní investoři se tak podílí na pozitivním vývoji trhu.

Zájem o pravidelné investování by měl podpořit i Účet dlouhodobých investic, o němž bude ve druhém čtení jednat Poslanecká sněmovna. Účet umožní investovat do aktiv s potenciálem vyššího zhodnocení, tedy například do akcií, dluhopisů či podílových fondů. Do nich bylo možné investovat i dosud, v rámci Účtu však budou nově daňově zvýhodněné stejně jako zmíněné životní pojištění či penzijní fondy.



Účet dlouhodobých investic je tedy jakýmsi zastřešujícím účtem investičních produktů, který tuto možnost přináší. Každý, kdo má zájem si vytvářet rezervu na období důchodu, se bude moci rozhodnout o způsobu spoření na stáří pomocí většího spektra nástrojů.



Pravidelné investování je bezpečnější

Zkušenější investoři se sice pokouší vydělat tím, že nakoupí a prodají ve správnou chvíli. Časování trhů je ale opravdu disciplínou pro velmi zkušené investory, kteří počítají i se značnými ztrátami. Oproti tomu při pravidelném investování investor nakupuje, ať už trhy rostou nebo klesají. Částka se nemění, takže při růstu cen nakupuje menší množství podílových listů a naopak za nižší ceny nakupuje vyšší počet. Díky této diverzifikaci v čase se při poklesu cen snižuje i průměrná nákupní cena, díky čemuž investor přečká případnou krizi a vrací se rychle do zisku.

Zásadní výhodou pravidelné investice je, že dokáže v průběhu času vyhladit výkyvy cen způsobené kolísavostí kapitálových trhů. I výraznější poklesy jsou tak v dlouhodobém horizontu vykompenzovány růstem a na to je třeba myslet.

Dlouhodobost a pravidelnost investování jsou významnou ochranou drobných investorů nejen v dobách epidemie koronaviru, ale v případě jakýchkoliv tržních turbulencí. Toto je třeba mít neustále na zřeteli a nezmatkovat při krátkodobých poklesech. Dokonce ani, když jiní prodávají a novinové články píšou o krizi, nenechte se strhnout a držte se své investiční strategie. Investování je dlouhodobá, konzistentní, trpělivá a pravidelná činnost, a aby přineslo investorovi požadované výnosy, vyžaduje především schopnost zachovat klid.