KOMENTÁŘ: Stát podpoří nové možnosti pro spoření na stáří

Účet umožní investovat do aktiv s potenciálem vyššího zhodnocení, tedy například do akcií, dluhopisů či podílových fondů. Do nich bylo možné investovat i dosud, v rámci Účtu však budou nově daňově zvýhodněné stejně jako zmíněné životní pojištění či penzijní fondy. Účet dlouhodobých investic je tedy jakýmsi zastřešujícím účtem investičních produktů, který tuto možnost přináší. Každý, kdo má zájem si vytvářet rezervu na období důchodu, se bude moci rozhodnout o způsobu spoření na stáří pomocí většího spektra nástrojů.

Produkty spoření na stáří tak budou mít tři složky, ze kterých bude možnost si vybrat žádnou, nebo i všechny tři možnosti. Základním penzijním produktem zůstávají penzijní fondy, už jen proto, že nabízejí státní příspěvek, který je jejich zřetelnou výhodou. Účet dlouhodobých investic nově narovná daňové podmínky, kdy investice byly dosud jako dlouhodobá forma zajištění na stáří bezdůvodně znevýhodněny, a rozšíří se tím přirozeně možnosti pro všechny, kdo mají zájem o individuální spoření na stáří.

V zahraničí běžná věc

Jana Brodani Absolvovala Fakultu mezinárodních vztahů VŠE, Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, právnické studium LL.M. na University of London a postgraduální program na Francouzsko-českém institutu řízení (IFTG).

Od roku 2009 je výkonnou ředitelkou Asociace pro kapitálový trh České republiky.

Zasedá v představenstvu mezinárodní asociace EFAMA, kde reprezentuje Českou republiku.

Od roku 2017 řídí činnost CFA Society Czech Republic.

Pravidelně přednáší na domácích i zahraničních konferencích.

Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření jsou velice populární produkty, které využívá zhruba 4,5 mil. obyvatel ČR. Přesto je z rostoucího počtu drobných klientů, kteří využívají programy pravidelných investic do investičních fondů zřejmé, že je zde poptávka také po dalších, z pohledu investičního zaměření širších možnostech zajištění na stáří.

Jedním z podnětů pro zavedení účtu dlouhodobých investic byla Zpráva Světové banky o kapitálovém trhu v České republice, podle které je zavedení některé z forem „osobního spořicího účtu” klíčovým krokem k podněcování zájmu investorů o kapitálový trh. I proto jsou široce využívány na rozvinutých trzích. Zavedením Účtu tak česká veřejnost dostává stejnou možnost individuálního zajištění na stáří, jakou mají investoři ve všech rozvinutých zemích. Stát tak podpoří lidi, kteří mají zájem převzít spoluodpovědnost za vytváření a řízení svých rezerv.

S ohledem na nepříliš pozitivní vyhlídky demografického vývoje, a tedy i penzijního systému v České republice a absenci penzijní reformy, budou mít české domácnosti novou možnost si spořit na stáří nad rámec státního důchodu. Odborníci tento produkt také vidí jako krok správným směrem. Stejně tak i Asociace pro kapitálový trh, která rozšíření individuálních možností zajištění na stáří iniciovala. Nejde o konkurenční produkt stávajících produktů zajištění na stáří, ale spíše o „mladšího sourozence“.

Parametry Účtu dlouhodobých investic

1. Širší výběr

Účet dlouhodobých investic není nový produkt, ale spíše souhrnná evidence nově podporovaných produktů, sloužících stejně jako penzijní fondy a investiční životní pojištění k zajištění na stáří. Patřit mezi ně mohou bankovní depozita, fondy kolektivního investování, státní a korporátní dluhopisy nebo akcie, jak české, tak i zahraniční.

2. Bezpečnost

Správcem může být pouze regulovaný subjekt dodržující pravidla odborné péče – obchodník s cennými papíry, banka, některé investiční společnosti. Jedná se tedy o subjekty, které jsou licencované a na jejichž fungování dohlíží Česká národní banka.

3. Daňová odečitatelnost

Pokud Účet dlouhodobých investic splní stejné podmínky daňového zákona (výplata prostředků nejdříve po uplynutí 60 kalendářních měsíců od vzniku produktu a dosažení 60 let poplatníka), pak stejně jako IŽP nebo penzijní fondy dosáhne na daňové osvobození. Stejně tak bude od daně osvobozen i případný příspěvek zaměstnavatele. Pokud by došlo k porušení pravidla 60+60, vznikla by povinnost takto vybrané prostředky zdanit jako příjem, tj. navrátit daňovou podporu určenou pro produkty zajištění na stáří.

4. Variabilita investic na účtu

Pravidlo 60+60 investor neporuší, když majetek v rámci svého účtu dlouhodobých investic „transformují“ – tedy třeba prodají akcie a koupí si za ně dluhopisy, případně výnos z prodeje uloží na bankovním účtu. Typ investic na svém účtu tak bude moci přizpůsobovat své aktuální životní situaci a nebude omezován předdefinovanými strategiemi jako dosud.

5. Růst kvality služeb

Zvýšená konkurence mezi poskytovateli produktů spoření na stáří přispěje k růstu kvality služeb a k poklesu nákladovosti.

6. Jeden limit

Nově již nebude platit samostatný limit 24 tisíc Kč pro příspěvky do penzijních fondů a 24 tisíc Kč pro příspěvky na soukromé životní pojištění. Celkový limit na všechny tři produkty spoření na stáří, tj. penzijní fondy, investiční životní pojištění i účet dlouhodobých investic, který lze od základu daně odečíst, bude činit 48 tisíc Kč ročně. O jeden limit ve výši 50 000 korun ročně půjde i v případě příspěvků zaměstnavatele. Dopady do státního rozpočtu budou v dlouhém horizontu neutrální, protože lidé budou spořit na stáří a nebudou se spoléhat výhradně na stát.