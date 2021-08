KOMENTÁŘ: Co se to děje? Hrozí nám hyperinflace?

1 Nemovitosti

Loňský rok překvapil – koroně navzdory realitní, ale i hypoteční trh rostl. Příznivé úrokové sazby, volné prostředky v domácnostech ekonomicky nezasažených vládními opatřeními a nedostatečná nabídka nemovitostí tlačily ceny nemovitostí vzhůru. Někdy možná spadnou, v příštích měsících to ovšem nečekejte. Strach (a vlastně oprávněný) z růstu úrokových sazeb, stále nedostatečná nabídka a k tomu strach z nárůstu inflace nadále ceny potlačí vzhůru.

O tom, že bude inflace vyšší, nemůže být pochyb, hyperinflace se ovšem neobáváme. Žádný stát nechce skončit jako Argentina nebo Turecko. Sice by tím „vyřešil“ své nemalé dluhy, dopady na měnu a nejen na ni by ale mohly být katastrofické. A centrální banky s tímto mohou a umí bojovat.

2 Hotovost

Díky nízkým sazbám ČNB jsou všechny pevně úročené vklady naprosto nezajímavé a s úročením hluboko pod inflací. Vyjma několika marketingových výstřelků se na spořicích účtech bez omezujících podmínek dostanete maximálně na 0,6 procenta p.a. Tak to neřešte a klidně zůstaňte tam, kde máte 0,2 procenta p.a. Přesto si ale hotovost držte – jako železnou rezervu a jako prostředky, pokud přijde příležitost.

3 Dluhopisy

Pokud svůj majetek teprve vytváříte a máte cílový horizont nad deset let, tak tento odstavec klidně přeskočte, dluhopisy nepotřebujete. Jejich výnos se dnes pohybuje nad inflací, dá se ale očekávat, že s růstem inflace přijde růst sazeb centrálních bank a s tím přímo související pokles výnosu dluhopisů. Bude to těžká disciplína udržet v dluhopisové části portfolia zajímavý výnos. Nikoli nemožný – o to větší potřeba ale mít na to profesionála.

4 Akcie

Akciové trhy od 22. března 2020 zažívají doslova krasojízdu a vydělal na nich prakticky kdokoli, aniž by o nich něco věděl. Do října 2020 táhly trhy technologické firmy, které celkem logicky v době lockdownů a home officů posilovaly. Vítězství Joea Bidena a „modrá Amerika“ technologické giganty lehce přibržďuje (hrozbou, že je bude regulovat – pravděpodobně k tomu nikdy nedojde, ale sama hrozba cenu jejich akcií drží zkrátka), prostor ovšem dává zeleným technologiím a čemukoli, co je přívětivé k životnímu prostředí a trvalé udržitelnosti. I proto ESG (environmental-social-governance) strategie poráží „ty ostatní“.

Je na trzích bublina? K bublině daleko, každopádně jsou v průměru akcie spíše nadhodnocené (metodikou Morningstar jsou kolem 5 procent nad svou férovou hodnotou), což v žádném případě neznamená, že bychom do nich neměli investovat – až se jednou na férovou hodnotu nebo pod ní dostanou, mohou také stát o třetinu víc než dnes. Přesto při jednorázové investici doporučujeme takovou investici rozložit na více měsíců – pokud přijde korekce (výraznější pokles), přikoupíte díky tomu levněji.

5 Alternativy

Teď to bude zajímavé. A krátké. Zlato je uchovatelem hodnoty, dlouhodobě ale umí i třicet let v kuse na své hodnotě ztrácet a není investicí (nenese žádný výnos). Do 5 procent majetku klidně v portfoliu být může.

A stejné pravidlo platí pro kryptoměny – tam zní naše doporučení mnohem jasněji – „nekupovat“. Bitcoin (nebo kterákoli jiná kryptoměna) nemá žádnou vnitřní hodnotu, nelze stanovit, jestli je levný nebo drahý a stačí, aby Elon Musk prohlásil, že je jeho těžba neekologická a cena bitcoinu spadne o 20 procent. Co až „své“ bitcoiny prodá?

Resumé

Každé aktivum má vedle očekávaného výnosu i svá rizika. Máme jednu obrovskou výhodu – není nutné se rozhodovat, jestli se vydat spíše cestou akciových podílových fondů nebo nemovitostí nebo dluhopisů nebo alternativ – nakonec, i nejbohatší lidé na světě (jak každoročně dokládá report světového bohatství společnosti CapGemini) diverzifikují a mají „od všeho trochu“ s tím, že největší podíl představují právě akciové podílové fondy (31 procent) a nejmenší všechny alternativy (10 procent).