Na „stavebku“ mi snížili úročení vkladů. Co dál čekat, inflace roste

Od Modré pyramidy, u které spořím již šest let, dostávám dopis. „Počínaje 1. 6. 2021 měníme úrokovou sazbu u vaší smlouvy. V souladu s Ujednáním o možnosti jednostranné změny úrokové sazeb (zákon č. 96/1993: §5 odst. 7). Vaše vklady budou od výše uvedeného data úročeny základní úrokovou sazbou ve výši 0,5 %... Současně Vám snižujeme i úrokovou sazbu z úvěru ze stavebního spoření,“ píše Modrá pyramida.

Snížení základní úrokové sazby z 1 % na 0,5 % u již uzavřené smlouvy docela naštve. Do cílové částky na „stavebku“ u Modré pyramidy ještě naspořeno nemám.



Zmíněný odkaz na ujednání v mé smlouvě o stavebním spoření však říká: „Úrokovou sazbu z vkladů uvedenou ve smlouvě může stavební spořitelna jednostranně změnit v případě, že účastník po splnění podmínek stanovených stavební spořitelnou pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření ve všeobecných obchodních podmínkách nabídku na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření nepřijme a ode dne uzavření smlouvy uplyne nejméně 6 let. Oprávnění k této změně a způsob stanovení změněné úrokové sazby z vkladů musí být uvedeny ve smlouvě.“



Inflace přitom začíná růst, a to víc než se čekalo. Teď v dubnu meziročně vyskočila na 3,1 % z březnových 2,3 %. V dopise se dozvídám, že mám kontaktovat finančního poradce, protože jsou pro mě připraveny možnosti, jak zhodnocení vkladů přece jen zvýšit.

Poradce Modré pyramidy má připraveno několik nabídek. Úvěr skutečně nepotřebuji, vybírám si možnost získat k základní úrokové sazbě další 0,3 % a spořit další tři roky se státním příspěvkem. Stačí navýšit cílovou částku alespoň o jeden tisíc korun. Peníze přitom mohu kdykoliv vybrat. Z tiskového oddělení zároveň dostávám potvrzeno, že se nejedná o plošné změny sazeb na všech stávajících smlouvách, ale jen těch, které tuto jednostrannou změnu mají v podmínkách.



Sonda napříč stavebními spořitelnami

A jak jsou na tom ostatní stavební spořitelny? Plánují snižovat úročení vkladů u nových či již uzavřených smluv? Jen loni Češi uzavřeli 519 tisíc smluv o stavebním spoření, z tohoto přes 57 tisíc střadatelů si navýšilo cílovou částku. Úrok, který ke vkladům připíší stavební spořitelny, však klesl prakticky na úroveň jednoho procenta. Budou ho stavební spořitelny držet alespoň na této magické hranici?



Otevírám postupně webové stránky všech pěti stavebních spořitelen, abych si udělala přehled. Zároveň mapuji akční nabídky, zda lze uzavřít novou smlouvu s určitou výhodou. Pak rozesílám tiskovým mluvčím dotazy včetně toho, jaký vývoj úrokových sazeb mohou jejich klienti očekávat.

A výsledek sondy? Podobně jako Modrá pyramida snižuje základní úrokovou sazbu z 1 % na 0,5 % u již uzavřených smluv také Moneta Stavební spořitelna. „Možnost změny úrokové sazby je sjednána ve smlouvách uzavíraných od 1. 8. 2005, k úpravě sazby dochází pouze po 6 letech spoření a zároveň splnění podmínek pro přidělení řádného úvěru ze stavebního spoření, jestliže klient nabídku tohoto řádného úvěru nevyužije,“ potvrzuje Zuzana Filipová, mluvčí Moneta Stavební spořitelny.

Další stavební spořitelny tuto jednostrannou změnu úrokové sazby u již uzavřených smluv nepotvrzují. Všechny přitom slibují, že u nově uzavíraných smluv budou držet svou základní úrokovou sazbu na magické 1% hranici a do konce 1. pololetí rozhodně žádné snížení neplánují. Uvidíme.

Každopádně stavební spořitelny na konci roku 2020 spravovaly pro své klienty téměř 363 miliard korun. To je 13 % vkladů českých domácností v bankovním sektoru. V průměru si Češi ve „stavebku“ naspoří 112 tisíc korun, což je částka, která se už pět let prakticky nemění. Zda k úpravám úrokových sazeb letos dojde, ukáže další vývoj.



Zvedl se zájem o úvěry

Novým trendem ale je, že se lidé během pandemie pustili do rekonstrukcí, zlepšování svého bydlení a více si od stavebních spořitelen začali půjčovat i na pořízení nového bydlení. Meziročně tak roste efektivnost celého „stavebka“. „Na konci roku 2020 bylo klientům půjčeno 80,9 % celkových vkladů, nejvíc v historii českého stavebního spoření,“ říká Pavel Jirák, předseda Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS).



Průměrný poskytnutý úvěr ze stavebního spoření přitom dosáhl téměř 1,2 milionu korun. „Když uvážíme, že průměrný vklad činí 112 tisíc, pak to mimo jiné znamená, že stavební spořitelny potřebují 10 průměrných klientů, kteří spoří, aby mohly poskytnout jeden průměrný úvěr. A to není málo,“ přibližuje Pavel Jirák.

Asociace českých stavebních spořitelen uvádí, že některé stavební spořitelny již musí kupovat zdroje na mezibankovním trhu. V prostředí nízkých úrokových sazeb to sice není žádný problém, není však vyloučeno, že mezibankovní zdroje zdraží.

Všechny stavební spořitelny přitom hlásí, že zaznamenávají od začátku letošního roku enormní zájem Čechů o úvěry ze stavebního spoření. Za první čtyři měsíce letošního roku poskytly úvěry za 32,8 miliardy korun korun, což je v meziročním srovnání nárůst o 59 % . A pokud zájem o úvěry ze stavebního spoření dál poroste, bude potřeba získávat i nové střadatele.

Na jaké akční nabídky se snaží stavební spořitelny přilákat nové střadatele právě teď?

Akční nabídky stavebních spořitelen

ČSOB Stavební spořitelna:

Založení smlouvy o stavebním spoření v tarifu Aktiv Plus je u ČSOB Stavební spořitelny až do 21. 5. 2021 pro všechny klienty zdarma. A to u cílové částky do 150 000 Kč. Při sjednání cílové částky nad 150 000 Kč získá nový klient slevu 1 500 Kč z úhrady za uzavření smlouvy. Roční zhodnocení vkladů je v celkové výši 1 % p.a. (základní sazba 0,6% a bonusová sazba 0,4 %). Podmínkou pro získání slevy a bonusového úroku je dodržet šestiletou dobu spoření. Za vedení účtu je poplatek 360 Kč ročně.

Od 1. 4. do 30. 6. 2021 jsou na výběr akční balíčkové nabídky. První balíček je pro ty, kdo si založí v daném termínu stavební spoření a běžný účet u ČSOB („SS+BÚ 2021”). Na slevě z úhrady za uzavření smlouvy o stavební spoření lze v takovém případě získat nejvýše 2 500 Kč, což odpovídá cílové částce 250 000 Kč. Dalších 1 000 Kč lze získat za založení a aktivní využívání běžného účtu u ČSOB.

Druhou možností je balíček pro ty, kdo si v daném termínu založí stavební spoření a penzijní spoření. I v tomto případě lze získat slevu za uzavření smlouvy o stavebním spoření do výše 2 500 Kč, což odpovídá cílové částce 250 000 Kč. Prémie za založení penzijního spoření je ve výši 1 000 Kč.

Modrá pyramida stavební spořitelna:

Od poloviny března až do konce května 2021 lze využít pro nově uzavřené smlouvy akční nabídku nazvanou Moudré stavební spoření – Prémie 2000 Kč. Prémie 2000 Kč odpovídá odpouštění poplatku za smlouvu s cílovou částkou 200 000 Kč.

Úročení vkladů je složené ze základní a bonusové sazby. Spoření do výše 300 tisíc korun je úročeno základní sazbou 0,5 % p.a. a úrokovým bonusem 0,5 % p.a. Nad 300 tisíc korun je jen úroková sazba základní 0,5 % p.a. Kdo se zapojí do akce, musí do konce roku 2021 na příslušný účet stavebního spoření vložit alespoň 10 000 Kč. V letech 2022 až 2026 je potřeba v každém roce vložit alespoň 12 000 Kč.

Podmínkou získání úrokového bonusu je, aby byl součet všech vkladů klienta v každém ukončeném kalendářním roce roven minimálně 0,5 % z cílové částky za každý ukončený měsíc daného roku, po který byla akce na smlouvě platná. Poplatek za vedení účtu je 300 Kč za rok.

Moneta Stavební spořitelna (Wüstenrot):

Zvýhodněná nabídka je zacílena na děti a mladé do 24 let a střadatele 55+. U obou generačních kategorií jsou na výběr dvě cílové částky. Smlouvu lze uzavřít na cílovou částku 200 nebo 500 tisíc korun. Do čtyř měsíců je třeba vložit dva či pět tisíc korun, podle zvolené cílové částky.

Při splnění této podmínky je sjednání smlouvy bez poplatku. Lze tak ušetřit částku ve výši 1 % ze zvolené cílové částky (2000 Kč/5000 Kč). Klienti od 24 let do 55 let mohou využít zvýhodněné Stavební spoření Premium rovněž bez poplatku za sjednání smlouvy při splnění podmínky min. výše cílové částky 200 tisíc Kč a vkladu min. 1 % cílové částky do 4 měsíců od uzavření smlouvy.

Bez poplatku za uzavření smlouvy je také stavební spoření sjednané online přes webovou žádost nebo aplikaci Smart Banka, které mohou využít zletilý klienti s občanstvím ČR. Úroková sazba u vkladů činí v obou případech 1 % p.a. V průběhu spoření je možné ukládat měsíčně i vyšší částky nebo peníze na účet vložit například jednou ročně. Za vedení účtu si Moneta Stavební spořitelna účtuje 27 Kč měsíčně (324 Kč za rok).

Raiffeisen stavební spořitelna:

Akční nabídka má podobu Raiffeisen balíčku s celkovým zvýhodněním až ve výši 4 000 Kč. Při sjednání Raiffeisen balíčku se klient získá prémii 1 000 Kč, kterou Raiffeisen stavební spořitelna připíšeme na účet jeho stavebního spoření. Dalších 1 000 Kč může klient obdržet jako prémii na běžný účet od Raiffeisenbank. Pro získání této prémie je ale třeba běžný účet aktivně používat (převést na něj svůj platební styk) alespoň po dobu 12 měsíců. A k tomu lze získat úsporu 2 000 Kč při sjednání stavebního spoření s cílovou částkou 200 000 Kč.

Garantovaný úrok z vkladů na stavební spoření je 1,0 % p.a. Za vedení účtu u stavebního spoření je od 1. 4. 2021 poplatek 85 Kč za čtvrtletí (340 Kč za rok).

Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka)

Buřinka nyní nemá akční nabídku. Žádné slevy, nebo prémie tudíž aktuálně nenabízí. Nově však má stavební spoření v internetovém bankovnictví George. Při sjednání smlouvy o stavebním spoření tak klienti, kteří mají u České spořitelny zřízené internetové bankovnictví George, nevypisují osobní údaje, ani neposílají žádné doklady. Sjednání smlouvy je tak snadné. Kdo George nemá, může stavební spoření uzavřít online, nebo na pobočce banky. Poplatek z cílové částky činí 1 %.

Vklady se úročí sazbou 1 % p.a. a poplatek za vedení účtu je ve výši 325 Kč za rok.