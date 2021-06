Přestože úrokové sazby rostou, zájem o hypotéky nepolevuje

Po extrémně úspěšném březnu, kdy banky sjednaly hypotéky za neuvěřitelných 44,723 miliardy korun, přišlo v dubnu nepatrné ochlazení, kdy banky sjednaly hypotéky za více než 39 miliard korun. V květnu se ale žádné ochlazení na hypotečním trhu nekonalo.



„Podle Fincentrum Hypoindexu banky v květnu poskytly hypoteční úvěry za více než 40,5 miliardy korun. Nový hypoteční rekord je již na dosah,“ říká Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.

Úrokové sazby přitom pokračují ve svém růstu. Průměrná úroková sazba hypoték vzrostla během května o osm bazických bodů na 2,06 % p. a. Nad hranicí dvou procent byla průměrná sazba naposledy v říjnu 2020.

„Data za květen potvrzují trend zvyšování úrokových sazeb. Navíc s ohledem na kroky bank v oblasti hypoték v posledních dvou měsících lze předpokládat, že tento růst bude i nadále pokračovat,“ poznamenává Jiří Sýkora.



„Podle mého očekávání ještě růst sazeb nekončí a nebudu překvapen, pokud se v druhé polovině roku sazby dostanou až na dohled tříprocentní hranici,“ poznamenává David Eim, místopředseda představenstva Gepard Finance.



Jen za první dva týdny měsíce června přistoupilo pět bank k dalšímu zvýšení úrokových sazeb, mezi nimi i největší banky na trhu ČSOB, Hypoteční banka a Česká spořitelna. „Vyhlašované úrokové sazby (bez rizikového pojištění) dnes začínají na hodnotách kolem 2,2 % p.a. Většina bank se ale pohybuje výše a jejich vyhlašované sazby začínají na hodnotách překračujících 2,5 % p. a.,“ přibližuje Eim.

Objemy přes 40 miliard korun

„Přestože sazby pomalu rostou, zájem o hypotéky téměř neklesá. Odpovídá tomu jak objem poskytnutých hypoték, který byl v květnu 40,6 miliard korun, tak i počet schválených úvěrů,“ komentuje Jiří Sýkora.

Banky v květnu sjednaly 12 984 hypotečních úvěrů v celkovém objemu 40,555 miliardy korun. Objem poskytnutých hypoték sice vzrostl oproti dubnu o 1,375 miliardy korun, za rekordním březnem ale zaostal o více než čtyři miliardy korun.



Vývoj hypoték v roce 2020 Měsíc Počet (v ks) Objem (v mld. Kč) Sazba v % leden 6 491 16,88 2,36 únor 7 092 18,593 2,42 březen 5 503 13,835 2,45 duben 6 744 17 845 2,39 květen 6 203 16,487 2,30 červen 7 621 20,95 2,21 červenec 7 867 21,597 2,15 srpen 6 868 19,173 2,11 září 7 872 22,052 2,07 říjen 8 800 25,214 2,02 listopad 9 323 26,917 1,98 prosinec 9 951 29,516

1,96 v roce 2021 Měsíc Počet (v ks) Objem (v mld. Kč) Sazba v % leden 8 380 24,942 1,94 únor 9 948 29,913 1,93 březen 14 401 44,723 1,94 duben 12 416 39,180 1,98 květen 12 984

40,555

2,06 zdroj: Fincentrum Hypoindex

Nový hypoteční rekord na dosah

Za prvních pět měsíců letošního roku již banky poskytly hypoteční úvěry za více než 179 miliard korun. K novému hypotečnímu rekordu stačí bankám do konce roku sjednat hypotéky za necelých 75 miliard korun. To představuje zhruba 11 miliard korun za měsíc, což by pro banky neměl být žádný problém.

V květnu si lidé půjčovali v průměru 3 123 485 korun, což je o 32 tisíc korun méně než v dubnu.



„Nicméně jde pouze o drobný pokles, který je spíše výjimkou potvrzující trend růstu výše hypoték. Hodnota nemovitostí totiž na českém trhu i nadále stoupá a nevidíme žádný náznak toho, že by se měl tento trend zvrátit. A pokud se nezmění přístup státu k bytové výstavbě, nelze ani nic jiného očekávat,“ předpokládá Jiří Sýkora.

Nabídka nemovitostí je tedy limitovaná a na straně poptávky zatím také ke změně nedochází. „Poptávka po nemovitostech k vlastnímu bydlení, či na investici nepolevuje, a to i navzdory rostoucím sazbám hypoték a stále vyšším cenám nemovitostí,“ dodává analytik.

„Letos sice zaznamenáváme rekordní prodeje hypoték, ty ale míří především na projekty rozpracované ještě před startem covidu. Nová výstavba stagnuje a zřejmě zůstane na současných úrovních i v následujících třech letech,“ říká Peter Markovič, generální ředitel Xella pro Českou republiku a Slovensko.



Jak rostla průměrná výše poskytnutých hypoték 2019 Průměrná výše v Kč 2020 Průměrná výše v Kč 2021 Průměrná výše v Kč leden 2 294 216 leden 2 600 504

leden 2 976 346 únor 2 193 207 únor 2 617 450 únor 3 006 901 březen 2 214 326 březen 2 514 041 březen 3 105 568 duben 2 285 414 duben 2 645 985 duben 3 155 581 květen 2 282 854 květen 2 657 855 květen 3 123 485 červen 2 317 436 červen 2 748 954 červenec 2 333 315 červenec 2 745 277 srpen 2 323 100 srpen 2 791 673 září 2 359 940 září 2 801 344 říjen 2 412 483 říjen 2 865 189 listopad 2 505 291 listopad 2 887 178 prosinec 2 543 963 prosinec 2 966 150 zdroj: Fincentrum Hypoindex

U hypoték sjednaných ve výši jednoho milionu korun se splatností na dvacet let činí měsíční splátka aktuálně v průměru 5 088 korun, při splatnosti na patnáct let je měsíční splátka 6 464 korun.



ČNB se chystá na zvýšení sazeb

Obavy z dalšího růstu inflace by mohly přimět bankovní radu České národní banky (ČNB) k letos prvnímu zvýšení základní úrokové sazby již tento čtvrtek. Pokud k tomu nedojde, vzrostou sazby s velkou pravděpodobností v srpnu, kdy bude mít ČNB k dispozici novou makroekonomickou prognózu.

„Inflace v květnu zpomalila, proto k větším zásahům ze strany ČNB dojde pravděpodobně později, než se původně očekávalo. O to skokovější zdražování lze následně čekat v posledním kvartálu roku. Nová pravomoc ČNB upravovat podmínky hypoték naopak podle mého názoru trh výrazně neovlivní,“ poznamenává Marek Kříž, spoluzakladatel hypotečního tržiště Zaloto.cz.



Základní sazby by v letošním roce měly postupně vzrůst ze současných 0,25 % na 0,75 %. To se s určitým zpožděním promítne i do cen hypotečních úvěrů.