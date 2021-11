Expert: Úrokové sazby hypoték jsou stále příznivé, doporučuji krátké fixace

Česká národní banka zvyšuje základní úrokové sazby a zdražuje hypotéky. Klesá o ně zájem?

Právě naopak. Rostoucí úrokové sazby více stimulují poptávku po hypotečních úvěrech a výrazně se zvyšuje tlak na rychlé zpracování úvěru. Dopad aktuálního rychlého růstu sazeb na poptávku očekáváme až na přelomu roku.

Kolik nyní stojí hypotéky – z hlediska úroků a z hlediska RPSN?

Banky aktuálně reagují na navýšení základních sazeb ze strany ČNB ze dne 4.11., kdy se základní 2T reposazba dostala na úroveň 2,75 procenta. U pár bank je ještě možné získat sazbu kolem 3,5 procenta, ale standardem se stávají sazby kolem čtyř procentních bodů. Celková RPSN je pak o 0,2 – 0,7 procenta vyšší, podle toho, jaké služby si klient k hypotéce sjedná. Nejzásadnější vliv má pojištění schopnosti splácet.

Co je podle vás teď výhodná hypotéka?

Obecně se dá říci, že je „výhodná“ jakákoli úroková sazba, která je pod úrovní inflace. A tam ještě nejsme. U hypotečních úvěrů je při posuzování výhodnosti nutné i zvažovat zhodnocení nemovitosti. Z tohoto pohledu jsou tedy i aktuální úrokové sazby příznivé.

Jaký doporučujete postup u fixací hypoték nejen s ohledem na bezpečné splácení hypotéky, ale i na budoucí vývoj ceny hypoték?

V současné době bych nedoporučoval řešit fixaci úrokové sazby déle než rok dopředu. Rychlá reakce ze strany bank na rozhodnutí ČNB je dána i tím, že banky za letošní bank nasbíraly dostatečné objemy úvěrů a mají tak přeplněné své cíle.

Za rok může být jiná ekonomická a tržní situace, ale i konkurence může sazby odchýlit od vyhlašovaných sazeb ze strany ČNB. Již dnes je prakticky nepochybné, že se sazby přiblíží pěti procentům. V nezbytných případech bych tedy volil kratší fixace do tří let či variabilní úrokovou sazbu.

Jan Brejl Vystudoval ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně.

Ve finančním světě se pohybuje od roku 2008.

Má za sebou zkušenosti z bankovního retailu, kde působil na různých manažerských pozicích.

Oblasti hypotečních úvěrů se věnuje již přes deset let.

Nyní působí jako obchodní ředitel a člen představenstva skupiny Partners.

V momentě, kdy stoupají úroky u hypoték u bank, se mnozí ze zájemců o hypotéky obracejí k úvěrům od stavebních spořitelen. Dává to podle vás smysl?

Smysl to dává do té chvíle, než stavební spořitelny budou donuceny zvednout úrokové sazby na nově uzavíraných vkladových smlouvách. Sazba na spořících smlouvách je jedním z hlavních cenotvorných parametrů úvěrů od stavebních spořitelen.

Je však nutné volit úvěr s anuitní splátkou. Zdánlivě levnější překlenovací úvěr může vyjít dráže než standardní hypotéka.

Čím se od sebe v základu liší hypotéka od banky a stavební spořitelny?

Úvěry s anuitní splátkou se prakticky od hypotečních úvěrů neliší. Rozdíl je pak mezi hypotečním a překlenovacím úvěrem ze stavebního spoření. U překlenovacích úvěrů klient splácí fixní úroky, k tomu spoří na stavební spoření a čeká na takzvané přidělení řádného úvěru. Po tuto dobu se nesnižuje dlužná částka a výše zaplacených úroků pak přesahuje ty zaplacené na hypotečním úvěru.

Komu se tedy teď spíše vyplatí hypotéka od banky, komu od stavební spořitelny?

Toto nelze zobecnit a záleží na potřebě každého klienta a aktuální nabídky jednotlivých bank a spořitelen. Obecně se dá říci, že úvěr ze stavebního spoření je vhodný na financování nižších záměrů – zpravidla rekonstrukcí, kdy stavební spořitelna nevyžaduje zajištění formou zástavy nemovitosti. U vyšších úvěrů hraje roli, zda klient již má nějaké stavební spoření uzavřené a jaké podmínky pro úvěr má ve své smlouvě předjednané.

Na jaře a v létě kvůli pandemii významně narostla doba nutná k vyřízení hypotéky. Jak dlouho trvá vyřídit hypotéku dnes?

Nyní se délka zpracování úvěru opět trochu zkrátila. Nejsme však na časech z doby „předcovidové“. Vzhledem k tlaku klientů a sílící nákaze, která opět posílí roli home office, očekávám, že se délka zpracování úvěru prodlouží.

Panují zde nějaké výrazné rozdíly mezi jednotlivými banky ve smyslu, že některé jsou významně rychlejší než jiné?

Nedá se říci, že by některá banka byla výrazně rychlejší a některá pomalá. Zpravidla záleží na účelu úvěru. Takové refinancování či koupě je zpravidla rychlejší než třeba výstavba či vypořádání majetkových poměrů.

Velkou roli hraje lidský faktor, tedy konkrétní bankéř a finanční poradce. V Partners máme více než stovku hypotečních profíků, kteří dokáží klienta provést získáním hypotečního úvěru v nejkratším možném čase.

Jak má ideálně postupovat zájemce o hypotéku, aby ji vyřídil co nejdříve?

Jako obchodní ředitel skupiny Partners mu mohu doporučit pouze to, aby se obrátil na jednoho z našich více než dvou tisíc poradců či navštívil nejbližší Partners Market. Tak ušetří čas při výběru banky, protože dostane srovnání všech bank na jedné schůzce a poradce jej provede celým procesem.

Důležité je pak zodpovědně spolupracovat s osobou, se kterou úvěr vyřizuje. Sdělit požadované informace pravdivě a dodržet termíny, na kterých jsou domluveni.