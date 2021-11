S čím počítat a jak se připravit, aby hypotéka klapla bez potíží

Kdo chce bydlet ve vlastním nebo investovat do nákupu nemovitosti, většinou sáhne po hypotéce. Získat hypoteční úvěr v určité životní etapě však nemusí být snadné. Na co se připravit a co dělat, aby hypotéka klapla bez potíží? Spolu s hypoteční odbornicí Veronikou Hegrovou přinášíme praktické rady a doporučení.