Úrokové sazby u hypoték stagnují. Co čekat v roce 2024?

Průměrná nabídková sazba hypotečních úvěrů podle Swiss Life Hypoindexu si za poslední měsíc připsala jeden bazický bod a ke 4. prosinci činila 6,02 % p. a. Vrcholu dosáhla průměrná sazba letos v únoru, kdy se vyšplhala na 6,37 % p. a.

Po celý letošní rok se tak průměrné sazby pohybovaly nad hranicí šesti procent.

„Pro končící rok 2023 na hypotečním trhu platí, že jak začal, tak i končí – alespoň v oblasti nabídkových sazeb pro hypoteční úvěry. Uvidíme, zda Česká národní banka na svém prosincovém zasedání sáhne ke snížení základních úrokových sazeb. Nicméně i pokud dojde k tomuto snížení už letos, je otázkou, zda i jednotlivé banky sníží svoje sazby okamžitě, nebo si to ponechají až na každoroční rozjezd hypotečního trhu, tedy na jaro 2024,“ říká Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select.

Měsíční splátka letos klesla o 685 korun

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 % odhadní ceny nemovitosti při splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 6,02 % p. a. se v prosinci nepatrně zvýšila, a to o 7 korun na 22 589 korun.

V letošním roce klesla průměrná hypoteční splátka o 685 korun. Nejvyšší byla splátka hypotečního úvěru v únoru, kdy při sazbě 6,37 % p. a. dosáhla 23 341 korun.

Hypotéky fixované na jeden rok zlevnily

Nejvýraznější pokles úrokových sazeb zaznamenaly hypotéky fixované na jeden rok. Úrokové sazby hypotéky do 80 % zástavní hodnoty nemovitosti (LTV) nabízejí banky v průměru za 6,35 % p. a. a u hypoték pro mladé do 36 let (LTV nad 80 %) za 5,95 % p. a.

Tříleté fixace hypoték zlevnily, hypotéky do 80 % LTV nabízejí banky v průměru za 5,87 % a s LTV nad 80 % za 6,21 %. Nepatrně klesly i sazby pětiletých fixací, a to na 5,8 % u hypoték s LTV do 80 % a na 6,14 % s LTV nad 80 %.

Hypotéky pro mladé s fixací na jeden rok společně s tří a pětiletými fixacemi u LTV do 80 % tak banky nabízejí pod hranicí šesti procent.

Hypotéky s fixací na deset let zdražily

Úrokové sazby hypoték fixovaných na deset let v průměru vzrostly o 17 bazických bodů a banky je nabízejí mladým za 6,39 % p. a., ostatním žadatelům za 6,05 % p. a. Hypotéky pro mladé s fixací na deset let jsou tak nyní nejdražší na trhu.

Za zdražováním desetiletých fixací stojí mimo jiné zřejmě i nedávné schválení novely zákona o spotřebitelském úvěru. Ta od ledna příštího roku zvýší poplatek za předčasné splácení hypoték. Banky si tak nově budou moci účtovat čtvrt procenta ročně ale maximálně jedno procento nesplacené jistiny. Podle bank není však poplatek dostatečný, aby vykryl jejich rizika. Dá se proto očekávat, že desetileté fixace zažijí v příštích letech výrazný útlum.

Hypoteční trh letos ožil. Na co se připravit v roce 2024?

„Letošní rok byl ve znamení opatrného zvyšování zájmu žadatelů o nové hypotéky. Tento zvýšený zájem lze přičítat snížení cen nemovitostí, ke kterému došlo v průběhu roku a také k jakémusi smíření s vyššími sazbami ze strany klientů. Dalším faktorem, který měl za následek oživení hypotečního trhu, je i to, že ti, kteří odkládali koupi své nemovitosti, prostě již déle čekat nemohli,“ shrnuje vývoj letošního roku Jiří Sýkora.

Novinkou příštího roku je, že od ledna už banky nebudou muset uplatňovat limit maximální výše celkového dluhu žadatele vůči jeho ročnímu příjmu, tzv. ukazatel DTI.

„ČNB tento parametr takzvaně deaktivovala, což znamená, že vyhodnocování nechává v rukách jednotlivých bank. Vzhledem k tomu, že tento limit sám o sobě ale nebyl zásadní překážkou v získání hypotéky, nedá se čekat, že by tato změna byla impulzem k nějakému výraznějšímu růstu počtu poskytovaných hypoték,“ poznamenává David Eim, místopředseda představenstva společnosti Gepard Finance.

V platnosti dál zůstává pravidlo stanovující maximální poměr výše hypotečního úvěru vůči hodnotě zastavené nemovitosti, tak zvaný ukazatel LTV. Ten bude i nadále 80 procent, u žadatelů do 36 let pak 90 procent.

V příštím roce by měly podle Sýkory hypoteční sazby klesat. Na úroveň let minulých se ale rozhodně nedostanou. Česká národní banka by mohla ukončit období vysokých sazeb možná již na prosincovém zasedání. Základní sazba by mohla klesnout o čtvrt procentního bodu na 6,75 % a v příštím roce se postupně dostat až na čtyři procenta. Ten, kdo stále váhá, zda za současné situace řešit vlastní bydlení, by ale neměl příliš čekat, protože se nedá vyloučit zvyšování cen nemovitostí.

„Pokud by někdo očekával, že hypoteční sazby opět zamíří na hodnoty pod dvě procenta, tak je na omylu. Dno, na kterém by úroky měly ukončit svůj pokles, by se mělo pohybovat někde mezi třemi a čtyřmi procenty. A tento pokles určitě neproběhne během příštího roku, ale až během následujících několika let,“ uzavírá Jiří Sýkora.