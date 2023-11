Nemám na splátku úvěru. Co s tím?

Současná doba je pro rozpočty domácností hodně náročná. Výdaje neustále rostou, i když se lidé snaží šetřit. Pokud mají i nějaký úvěr či úvěry, mohou se snadno dostat do situace, kdy jim najednou nezůstanou finance na celou splátku, nebo ji nebudou moci zaplatit vůbec. Přijít může také nemoc nebo ztráta zaměstnání, což avizuje výrazně větší potíže.

„Strčit hlavu do písku“ a tvářit se, že žádný problém neexistuje, je ale to vůbec nejhorší, co můžete udělat. Správný postup je zcela opačný: Je třeba jednat, a to co nejrychleji, jakkoli to může být nepříjemné. „Důležité je kontaktovat poskytovatele úvěru v době, kdy se člověk ještě s platbou neopozdil, ale ví, že se problém blíží. Pak je totiž více možností, jak situaci řešit,“ zdůrazňuje Miroslav Zborovský, ombudsman klientů Home Credit.

Jak banky, tak i seriózní nebankovní poskytovatelé úvěrů se vždycky budou snažit společně s vámi najít vhodné řešení. Je ale nutné přijít zavčas. „I jedna opožděná splátka znamená negativní záznam v registrech, a pak už nemusí být možné využít všechny možnosti, které se jinak nabízí,“ potvrzuje Lucie Drásalová, úvěrová analytička ze společnosti Sirius Finance.

Jaké řešení banky nabízí

Některé možnosti mají banky podobné, některé odlišné. I u těch stejných se ale mohou lišit podmínky. Zpravidla tak bývá možné odložení splátek. Většinou ho banky umožňují o čtvrt nebo půl roku, metodiku má ale každá svoji. „V naší bance je možné požádat o odklad splátek poté, co klient zaplatil alespoň šest splátek řádně. O odklad přitom může požádat maximálně dvakrát během dvanácti měsíců. A mezi odklady musí proběhnout alespoň tři řádné splátky,“ popisuje Lukáš Kropík z tiskového oddělení České spořitelny. Odložit splátku umí také v Home Credit. Například Raiffeisenbank ale možnost odložit si splátky v tuto chvíli nenabízí.

Úvěr umí být i flexibilní

Při krátkodobém výpadku financí může být řešením rovněž dočasné snížení splátky. Tuto možnost nabízí například České spořitelna. Lze tak učinit v internetovém bankovnictví, samozřejmě je možné zajít i na pobočku. Snížení splátky je zdarma. Opět ale musí být splněné určité podmínky, především musí být z úvěru zaplaceno alespoň šest splátek. „Výši splátky je možné následně upravit zpátky podle aktuální situace a možností klienta,“ dodává Kropík.

Velkou flexibilitu, pokud jde o změny ve splátkách úvěrů, pak nabízí Air Bank. Pokud chce klient této banky například změnit termín nebo výši měsíční splátky, aby ulevil svému měsíčnímu rozpočtu, nemusí o to žádat a může si takovou změnu jednoduše a bezplatně udělat ve svém online bankovnictví. „Stejně tak si mohou klienti své měsíční splátky půjčky nebo hypotéky i zvýšit, provádět mimořádné splátky, nebo úvěr kdykoliv zdarma předčasně splatit, když se jim naopak finančně daří,“ doplňuje Michal Kuzmiak z tiskového oddělení Air Bank. Rovněž u takzvané flexibilní půjčky od Home Credit je možné si uzpůsobit splátky své aktuální finanční situace a splácet jen stanovené minimum.

Pokud jsou na obzoru trvalejší potíže se splácením, je vhodné uvažovat o trvalém snížení splátek. Toho lze docílit prodloužením splatnosti úvěru. „Limitem je ovšem vždy maximální doba splácení úvěru,“ upozorňuje Kropík. Ta je u spotřebitelských úvěrů stanovena zákonem na 10 let a delší vám banka tedy ani nemůže dát.

Sloučení více úvěrů do jednoho

„V případě, že má člověk více úvěrů, pak může být řešením také jejich konsolidace,“ poukazuje na další možnost Drásalová. Namísto několika půjček lze konsolidací – neboli sloučením – získat jeden úvěrový produkt se splátkou, která bude nižší než součet všech původních splátek dohromady. „Díky konsolidaci tak klient splácí jednu splátku, kterou má pak lépe pod kontrolou a lépe zapadá do jeho rozpočtu,“ říká Kropík.

I tady se ale podmínky budou lišit banku od banky. Například v rámci půjčky Air Bank si lze sloučit spotřebitelské úvěry, kontokorenty, kreditní karty, nákupy na splátky nebo mikropůjčky s pravidelnou měsíční splátkou, a to jak od bankovních, tak i nebankovních společností. „Převést do Air Bank si klienti mohou až 20 úvěrů naráz. Musejí u nich ale zbývat k doplacení alespoň tři splátky, v případě kontokorentu a kreditních karet potom musí zbývat k doplacení alespoň pět tisíc korun,“ upřesňuje podmínky Kuzmiak. U této půjčky začíná úroková sazby na 4,9 procentech ročně; RPSN, tedy celkové náklady na úvěr, je od 5,02 procenta ročně. Maximální doba splatnosti je 10 let.

Raiffeisenbank pak nabízí dvě varianty sloučení vícero půjček, a to pomocí Optimální splátky nebo RePůjčky. V prvním případě je podmínkou sloučení všech závazků u Raiffeisenbank do jednoho a prodloužení splatnosti až na 10 let. „Jedná se o restrukturalizaci úvěru, která může mít vliv na budoucí schválení nových úvěrů. Vždy ale rozhoduje, jestli sjednání Optimální splátky proběhlo včas, a jestli to bylo na žádost klienta, nebo jestli šlo o krok ze strany banky,“ popisuje Tereza Kaiseršotová, mluvčí Raiffeisenbank. Vysvětluje, že pokud je Optimální splátka sjednána ze strany klienta, dochází k omezení nabídek z banky na jeden rok. V opačném případě klientovi nemusí být poskytnuta nabídka už nikdy. „Proto je tak důležité aktivně banku kontaktovat včas, už v situaci, kdy zjistím, že na splátky již nestačím,“ zdůrazňuje Kaiseršotová.

Tato banka ale nabízí ještě další možnost. Pokud si klient Raiffeisenbank potřebuje prodloužit splatnost a snížit splátku třeba jen u některých svých závazků, může zažádat o RePůjčku. V tomto případě si může vybrat, jaké závazky chce sloučit. Může se jednat o kreditní kartu, kontokorent nebo anuitně splácený spotřebitelský úvěr. „Na rozdíl od Optimální splátky může do RePůjčky zahrnout také závazky jiných bank a nedochází zde k restrukturalizaci závazků. Tento krok je tedy méně razantní a nemá takové dopady pro pozdější schválení nových úvěrů,“ vysvětluje Kaiseršotová. „Zároveň klient zpravidla získává lepší úrok a může splatnost prodloužit až na 10 let, a tak na měsíční splátce výrazně ušetřit.“

Konsolidaci úvěrů nabízí svým klientům rovněž Home Credit, přičemž lze sloučit dohromady i úvěry od jiných společností.

Dělat mrtvého brouka se nevyplatí

Kontaktovat banku dříve, než se se splácením dostanete do prodlení, se tedy určitě vyplatí. V opačném případě si zaděláváte na ještě větší potíže. Pokud banka neobdrží pravidelnou splátku, bude se vás snažit „dohnat“ více cestami. Nejdříve obvykle dlužnou splátku připomenou sms zprávou či mailem, následně také telefonicky. Může přijít také upomínka poštou. „Pokud i přesto neevidujeme na straně banky zaslanou platbu, a navíc dochází k dalšímu nesplácení, přechází závazek k vymáhání,“ říká Kaiseršotová.

Podobně postupují například také v Home Credit. I tady klienta, který je se splátkou v prodlení, napřed upozorní a dají mu ještě čas, aby stihl splátku zaplatit ještě před vystavením pokuty. První upomínka je zde bez sankčního poplatku. „Obecně platí, že sankce se začíná zpravidla účtovat po dvou týdnech prodlení,“ uvedl Zborovský. „Smluvní pokuta je sto korun a výše, maximálně 500 korun, plus se účtují vynaložené náklady také v řádu set korun, které jsou dány smlouvou, zpravidla 300 korun. Jedná se o náklady na proces, poštovné, systémy, telefonáty.“

V krajním případě může poskytovatel úvěru sáhnout i k zesplatnění úvěru, kdy bude požadovat vrácení celé sumy najednou. A pokud nebude dluh splacen ani pak, může ho vymáhat prostřednictvím třetích osob, nebo může pohledávku někomu prodat.