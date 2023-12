KOMENTÁŘ: Blýská se na lepší časy a zlevní od Nového roku byty?

V první řadě je třeba si uvědomit, že DPH je jen jedním z mnoha faktorů ovlivňujících ceny nemovitostí. Na trhu s nemovitostmi hrají roli také poptávka a nabídka, úrokové sazby hypoték, úroveň ekonomické aktivity a mnoho dalších faktorů, jako je třeba rychlost vyřizování stavebního povolení, kterým se zrovna jako Česká republika nemůžeme úplně pyšnit. Před pár lety jsme byli v jeho hodnocení na 157. místě žebříčku zemí a byli jsme tak dokonce horší než Kamerun. Snížení DPH by ale mohlo přinést úspory pro developery, což by potenciálně mohlo vytvořit pozitivní tlak na snížení cen.

Tom Kadeřábek Absolvent oboru Finance Vysoké školy ekonomické v Praze.

Svou kariéru zahájil ve společnosti Conseq, kde měl jako portfolio manažer na starosti správu investičních fondů.

Poté působil tři roky v ČSOB, kde zodpovídal za produkty spotřebního financování.

Od začátku roku 2023 je vedoucím produktového managementu Swiss Life Select.

Jedním z hlavních argumentů podporujících názor, že by snížení DPH mohlo vést ke snížení cen nemovitostí, je skutečnost, že by se tím mohly snížit náklady na výstavbu a nákup nemovitostí. Developeři by mohli přenést část úspor na spotřebitele, což by mohlo podpořit poptávku na trhu s nemovitostmi. Nižší ceny by tak mohly přilákat více kupujících a stimulovat nejen realitní trh, ale i trh hypoteční. Ten se v poslední době zmátořil, stále však ani zdaleka nedosahuje takových výsledků jako před pár lety.

Pozor ovšem na to, že developeři nutně nemusí přetavit snížení DPH do snížení cen, ale mohou se rozhodnout část, nebo celou úsporu, přenést do svých marží – jinými slovy, navýšit zisk.

Tvrdý konkurenční boj mezi developery ovšem zase hovoří ve prospěch klientů a nižších cen. Jakmile ke snížení přistoupí jeden, dva developeři, pak se bude ostatním velmi těžce držet vyšší cena.

Tato legislativní změna je ideální příležitostí pro developery prodat byt laciněji, tedy dostupněji pro klienta, aniž by zlevnil na úkor své marže. Náklady totiž ponese stát, který na DPH vybere méně.

V některých případech však může dojít k tomu, že nižší DPH bude kompenzována zvýšenými náklady na stavební materiál nebo pracovní sílu.

První vlaštovky snížení cen jsou tady

Celkově lze ale očekávat, že snížení sazby DPH od 1. ledna 2024 určitý vliv na ceny nemovitostí mít bude. Jak bude tento vliv nakonec velký, to bude záviset na komplexním působení různých faktorů na realitním trhu.

První vlaštovky ovšem můžeme vidět již nyní. Velmi rychle se totiž na trhu objevili developeři, kteří zmíněné snížení ceny nejen inzerují, ale dokonce ho začínají uplatňovat už dnes. Klient tak do konce roku zaplatí pouze zálohu a zbylou část doplatí až v roce 2024, kdy bude nižší sazba DPH platit.

Reálně to pro kupujícího znamená, že na průměrně velkém pražském bytu ušetří i čtvrt milionu korun. Nižší úspory logicky budou v lokalitách, kde ceny bytů nedosahují tak astronomických částek, nicméně i tam lze ušetřit jenméně desítky tisíc, což také není zanedbatelná částka. Pokud se snížení daní spojí s kombinací jiných slev, které developeři často nabízejí, může se lidem sen o svém bydlení, zase o něco přiblížit.

Poslední skládačkou do mozaiky by mohlo být rozhodnutí ČNB, která by na konci nebo začátku nového roku mohla přijít se snížením úrokových sazeb s vyhlídkou na nižší inflaci a zlevnit tak i hypoteční úvěry. Při této konstelaci hvězd by se realitní trh mohl opět více rozhýbat.