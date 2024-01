Řidičák v 17, jednodušší stavební řízení. Jaké právní novinky nás letos čekají

„Start každého roku přináší balík nových úkolů a ten letošní není výjimkou. Zároveň již nyní víme, že v druhém pololetí se objeví celá řada nových povinností, na které se bude třeba pečlivě připravit,“ říká Petr Hrnčíř, partner mezinárodní advokátní kanceláře Noerr.

Zatím totiž není českými předpisy upravena řada evropských směrnic týkajících se například kyberbezpečnosti nebo využívání kryptoaktiv, které mají být již během roku účinné.

K nejzásadnějším změnám dochází v oblastech povolování staveb nebo pracovního práva, účinnosti nabude i reforma dopravních předpisů.

1. Pracovní právo

Nová podoba zákoníku práce platí již od října, ale některé změny jsou účinné až od Nového roku. Týká se to zejména ustanovení o dovolené pro pracovníky, u kterých je využívána dohoda o provedení práce (DPP) nebo dohoda o pracovní činnosti (DPČ).

„Novela zákoníku práce zbořila dosavadní dlouhá léta zaběhlé pracovněprávní vztahy a postupy. Jednou z hlavních změn je zavedení nároku na placenou dovolenou u pracovníků na DPP a DPČ,“ říká advokát Richard Otevřel.

Pokud pracovní poměr trvá nepřetržitě minimálně čtyři týdny a je odpracováno minimálně 80 hodin, mají tito pracovníci nárok na dovolenou stejně jako běžní zaměstnanci.

2. Povolování staveb

Petr Hrnčíř Je partnrem advokátní kanceláře Noerr.

Má zkušenosti s poradenstvím českým i mezinárodním klientům v oblasti obchodních transakcí, obchodního práva a zastupování v soudních a správních řízeních.

Specializuje se na poskytování komplexního právního poradenství v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně potravinářství, zdravotnictví a energetiky .

Rok 2024 přináší účinnost dlouho odkládaného nového stavebního zákona. Mělo by dojít ke zrychlení stavebního řízení, a to zejména sjednocením územního a stavebního řízení, kdy bude vydáváno jedno rozhodnutí o povolení záměru, a dále zefektivněním vydávání závazných stanovisek. Ke zrychlení přispěje i povinnost odvolacího stavebního úřadu rozhodnout o odvolání, čímž dojde k zamezení přehazování rozhodnutí mezi prvoinstančním a odvolacím stavebním úřadem.

„Zda půjde o revoluci či evoluci stavební legislativy ukáže až praxe, to však nemění nic na tom, že s novou stavebně-právní úpravou je již nutné letos počítat,“ podotýká Petr Hrnčíř.

Kromě nové podoby stavebního zákona vstupuje v účinnost tzv. jednotné enviromentální stanovisko, vydávané orgánem ochrany životního prostředí, jímž je nejčastěji obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo krajský úřad. To se bude nově vydávat místo až 26 různých stanovisek, rozhodnutí či vyjádření, které doposud bylo potřeba v rámci posouzení vlivů různých záměrů na životní prostředí absolvovat. Mělo by to tak zjednodušit celkovou administrativu spojenou s povolováním staveb.

3. Ochrana zdraví i životního prostředí

Od nového roku platí i dvě menší změny, které jsou ale součástí dlouhodobých trendů. V rámci ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek se zpřísňují možnosti marketingových aktivit u výrobků ke kouření – tyto výrobky nelze poskytovat zvýhodněně při podpoře prodeje jiného zboží (například krabičku cigaret zdarma při koupi zapalovače) a také nelze jejich prodej podporovat slevami či jiným zbožím zdarma či poukázkami.

Richard Otevřel Je vedoucím týmu Data Protection v pražské pobočce advokátní kanceláře Noerr.

vedoucím týmu Data Protection v pražské pobočce advokátní kanceláře Noerr. Má více než dvacetiletou zkušenost v oblasti evropského práva.

Zaměřuje se na nové technologie, práce s daty a compliance.

Vedle svého hlavního zájmu o oblast ochrany osobních údajů se věnuje aktuálním trendům ve využívání digitálních nástrojů a jejich regulatorního uchopení z pohledu vnitrostátní legislativy, evropského rámce i mezinárodního kontextu.

Například e-shopy, které zákazníkům umožňují získávat věrnostní body podle výše nákupů, budou toto zboží muset vyloučit z těchto výpočtů. Podnikatelé mohou za porušení zákazů od České obchodní inspekce dostat pokutu až do výše 1 milionu korun.

Již v roce 2020 rozhodl zákonodárce, že v rámci omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí budou nově od července 2024 muset výrobci vlhčených ubrousků a balonků v rámci tzv. rozšířené odpovědnosti výrobců přispívat na úklid odpadků vznikajících i díky jejich produktům

„To samozřejmě tyto výrobky v konečném důsledku prodraží, ovšem konkrétní kalkulace, kolik má činit příspěvek a jaký bude mít vliv na cenu, bude teprve stanovena. Lze očekávat, že se tito výrobci – obdobně jako dnes producenti obalů – zapojí do existujících systémů příspěvků na úklid jednorázových obalů,“ dodává Richard Otevřel.

4. Náprava chyb u datovek

Široce kritizované automatické zveřejňování údajů o držitelích datovek, i těch, které si občané zřídili dobrovolně anebo kterou u podnikajících fyzických osob (OSVČ) zřídil automaticky stát, bude minulostí, zákonodárci tuto chybu opravili.

„Důvodem kritiky bylo zveřejnění jmen a adres bydliště všech držitelů datových schránek, což je údaj, který nikdy před tím takto veřejně dostupný nebyl a pro desítky tisíc občanů – zejména drobnějších živnostníků – znamenal zásah do osobních údajů, u nichž nebyl dán důvod takto je automaticky zpřístupňovat,“ míní Richard Otevřel a dodává, že důsledky již zveřejněných informací, které mezitím pochopitelně mohl získat kdokoliv, kdo chtěl, tedy nejen ten, kdo by na přístupu k nim měl mít oprávněný zájem, to ale fakticky už napravit nemůže.

5. Novela silničního zákona

Po delší době můžeme hovořit o významnější reformě dopravních předpisů, z nichž zmíníme tři nejzajímavější. Úplnou novinkou je zavedení řidičáku na zkoušku již od 17 let věku a řízení s mentorem kterým může být např. rodič mající řidičské oprávnění alespoň 10 let a čistý bodový rejstřík.

„Systém označovaný jako L17 nás přibližuje k jiným státům, kde již funguje, jeho účelem je usnadnění plynulejšího získávání řidičských dovedností,“ dodává Petr Hrnčíř.

Důraz na bezpečnost stojí za zjednodušením bodového systému přestupků a současně zvýšením finančních pokut u některých přestupků – v případě způsobení nehody s ublížením na zdraví se výše pokuty dvojnásobí. A konečně velmi praktická záležitost nejen pro rodiny, které si půjčují automobil – nemusíte s sebou mít doklady. Pokud je vše, jak má, zapsáno v českých registrech, bude vám stačit občanka.