Nový úřad má zrychlit stavební řízení o léta. Hledá skoro polovinu zaměstnanců

Podle ministra dopravy Martina Kupky se sjednocením územního a stavebního řízení se zrychlí povolování staveb i o dva roky. Úřad má 108 pracovních míst, nyní je obsazeno 60 pozic, chybí hlavně lidé na rozhodování o železničních stavbách.

Úřad má pobočky v Plzni, Olomouci a v Praze na ministerstvu dopravy. Zabývat se bude například dostavbou Pražského okruhu, rozšiřování jaderné elektrárny Dukovany nebo stavbou trati mezi Prahou a Berounem, ale také jako prvoinstanční stavební úřad schvaluje větší fotovoltaické parky s výkonem nad 5 MW.

Do úřadu přešlo 50 lidí z ministerstev dopravy, pro místní rozvoj, průmyslu a obchodu a z Drážního úřadu. Nejvíc pozic je podle ředitele DESÚ Martina Kozáka potřeba zaplnit v oblasti povolování drah. Ten také dodal, že není jednoduché všechny posty obsadit, zejména v Praze, kde jsou vyšší náklady na život. Úřad nabízí prakticky průměrný republikový plat.

Od letošního ledna je u velkých staveb sjednocené územní řízení a stavební řízení. Stávající územní řízení, tedy ta už zahájená na krajích a obcích s rozšířenou působností, se tam dokončí; stavební povolení ale už bude vydávat DESÚ. Kromě toho bude od červencem také odvolacím orgánem proti rozhodnutí krajských stavebních úřadů pro ostatní dopravní a energetické stavy.

Proti rozhodnutí DESÚ se pak budou moci firmy odvolávat k ministerstvu dopravy u dopravních staveb a ministerstvu průmyslu a obchodu u staveb energetických.

Podle Kupky má úřad hlavně pomoci v transparentnosti u velkých nadregionálních staveb. Například při rozhodování o dostavbě Pražského okruhu jihovýchodní části Pražského okruhu se zapojilo 20 stavebních úřadů podle jednotlivých katastrálních území, právě v takovém případě by rozhodoval právě specializovaný DESÚ. Stát by tak mohl zrychlit přípravu výstavby dálnic; ta v ČR trvá až 13 let, přičemž například v Německu je o polovinu kratší.