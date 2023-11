Kdo nejvíc vydělává? A přijde v příštím roce propouštění, nebo zvýšení mezd?

Průměrná mzda za 2.čtvrtletí letošního roku činila 43 193 Kč, ke stejnému období předchozího roku nominálně vzrostla o 3 101 Kč, tedy o 7,7 %. Vzhledem k inflaci však reálně poklesla. Data zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ)

„Mzdová dynamika byla opět velmi různorodá podle odvětví. Sice byl všude nominálně nárůst, ale takřka u všech odvětví zůstal pod hodnotou nárůstu spotřebitelských cen, takže v reálném vyjádření šlo o pokles. Jedinou výjimkou byla energetika, kde nominální nárůst o 13,7 % znamenal reálný přírůstek o 2,3 %,“ doplňuje statistická čísla Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

Nejvyšší průměrnou mzdu najdeme v peněžnictví a pojišťovnictví, kde se dostala na 76 664 Kč. Na druhém místě byly informační a komunikační činnosti s úrovní 75 522 Kč; tam vzrostly mzdy meziročně o 7,5 %. Třetí příčku pak s odstupem drží výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu s 62 995 Kč.

Tradiční bylo pořadí z opačné strany. V ubytování, stravování a pohostinství vzrostla průměrná mzda o 8,8 %, ale stále zůstává na nejnižší úrovni (25 498 Kč) ze všech odvětví. Druhá nejnižší průměrná mzda byla v administrativních a podpůrných činnostech, kde vzrostla o 6,9 % na hodnotu 30 123 Kč, a na třetím místě jsou ostatní činnosti s průměrnou mzdou 32 008 Kč.

Desetina zaměstnanců s nejnižšími mzdami pobírala hrubou mzdu pod hranicí 19 320 Kč opačná desetina měla naopak mzdy nad hranicí 70 247 Kč.

Nejvyšší výdělky pobírali řídící pracovníci s mediánem 76 594 Kč. Jejich mzdy jsou nejvíce diferencované, desetina nejlépe placených brala více než 186 908 Kč a opačná desetina méně než 39 639 Kč.

Češi očekávají navýšení mezd

Podle JobsIndexu více než polovina zaměstnanců v příštím roce očekává zvýšení svých mezd, nejčastěji do pěti procent. Takový nárůst by ale podle většiny byl nedostatečný a řada z nich uvažuje o změně zaměstnání z důvodů zvýšení výdělku.

Většina firem v blízké budoucnosti neplánuje propouštění. Vyplývá to z průzkumu společnosti Randstad Česká republika. S udržením či navýšením počtu zaměstnanců počítá v nejbližších šesti měsících téměř 86 procent dotázaných firem; většina navíc předpokládá, že v průběhu příštího roku bude mzdy zvyšovat.

A jaká je prognóza odborníků?

Martin Jánský, generální ředitel Randstad Česká republika

Předpokládáme, že mzdy v příštím roce porostou. Dokládají to i výsledky našeho průzkumu mezi předními českými podniky, podle kterého počítá se zvýšením mezd více než 95 % společností. K největšímu nárůstu by mělo dojít v odvětvích jako bankovnictví, pojišťovnictví a finanční služby, v energetice nebo v plynárenství, a to v rozmezí šesti až deseti procent. Většina firem přitom mzdy zvyšovala již letos, protože s inflací vzrostly i finanční nároky zaměstnanců. Chtějí-li si firmy kvalifikované a vyzkoušené odborníky udržet, musí se přinejmenším vyrovnat nabídce konkurence. Situaci by nicméně mohla změnit pokračující recese, dopady ekonomických problémů v Německu nebo rostoucí ceny elektřiny a plynu, které by firmám navýšily náklady.

František Boudný, ředitel Předvýběr.cz

Vývoj mezd vždy odpovídá situaci na trhu. Tam, kde je lidí velký nedostatek, a přitom představují vysokou přidanou hodnotu pro zaměstnavatele, se dá očekávat zvýšení mezd i o desítky procent. V průměru se dá počítat minimálně s 5% růstem, až k deseti procentům. Na druhou stranu v některých podnicích budou mzdy krotit, nebo se dokonce snažit celkové mzdové náklady snížit. Reálnější je ovšem rozloučit se s jedním kolegou, než všem snížit výplaty.

Jan Klusoň, CEO Welcome to the Jungle pro Českou republiku a Slovensko

Zvyšování mezd vždy záleží na ekonomické situaci a především na konkrétním odvětví. Je tedy podstatné, jak se bude vyvíjet česká ekonomika. V době recese, která nás momentálně sužuje, je naprosto běžné, že zvyšující se platy nedohání míru inflace. I když tedy zaměstnanci dostanou přidáno, ve výsledku více peněz stejně nemají. Pokud se Česko začne z krize zvedat, můžeme pak navyšování mezd očekávat napříč různými sférami.

Martin Malo, ředitel Grafton Recruitment

Mzdový progres se dá očekávat zejména tam, kde je největší boj o lidi a kde by kvůli nedostatku pracovníků mohly firmy přijít o zakázky. Výjimkou bude snad jen IT, kde se již pomalu naráží na pomyslný mzdový strop.

Jiří Halbrštát, manažer náboru a marketingu ManpowerGroup

Domnívám se, že boj proti inflaci utlumí ekonomiku, firmy nebudou mít z čeho přidávat, ale především nízká inflace vezme zaměstnancům argument pro vysoké požadavky na růst mezd. Silný tlak zaměstnanců na konci minulého roku vznikl na základě velkého pocitu ohrožení v době energetické krize. Obavy lidí z budoucnosti se ale postupně rozptylují.