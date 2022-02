Sazby u hypoték prudce rostou. Zájem o úvěry mezi Čechy chladne

Průměrná úroková sazba u hypoték podle očekávání dál zrychlovala. Zatímco v prosinci 2021 činila 2,99 % p. a., v lednu letošního roku vyšplhala na 3,43 %.

„Razantnější dopad zvyšování nabídkových sazeb hypoték nyní dopadl plnou silou. Průměrná úroková sazba celkem výrazně překonala hranici 3 % a pro leden 2022 se ustálila na hodnotě 3,43 %. To činí nárůst o 0,44 %, což překonalo i rekordní hodnotu z minulého měsíce. Je ovšem jasné, že podobné zvyšovaní můžeme čekat i v dalších měsících,“ říká Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.

Průměrná hypotéka 3,2 milionu korun

Průměrná výše hypotéky se po prosincovém propadu opět vrátila k růstu. Během ledna vzrostla průměrná hypotéka téměř o 35,5 tisíce korun na 3 249 234 korun a zůstala tak jen krůček od dosud rekordní výše průměrné hypotéky z listopadu 2021, kdy se vyšplhala na 3 272 369 korun.

Jak rostla průměrná výše poskytnutých hypoték 2020 Průměrná výše v Kč 2021 Průměrná výše v Kč 2022 Průměrná výše v Kč leden 2 600 504 leden 2 976 346 leden 3 249 234 únor 2 617 450 únor 3 006 901 březen 2 514 041 březen 3 105 568 duben 2 645 985 duben 3 155 581 květen 2 657 855 květen 3 123 485 červen 2 748 954 červen 3 161 080 červenec 2 745 277 červenec 3 215 153 srpen 2 791 673 srpen 3 229 731 září 2 801 344 září 3 183 818 říjen 2 865 189 říjen 3 186 238 listopad 2 887 178 listopad 3 272 369 prosinec 2 966 150 prosinec 3 213 738 zdroj: Fincentrum Hypoindex

S poklesem sazeb nelze počítat

„Úrokové sazby hypotečních úvěrů pokračují v setrvalém růstu. Posledním impulsem jim bylo rozhodnutí ČNB z počátku února, kterým centrální banka navýšila čtrnáctidenní reposazbu o 0,75 procentního bodu. Aktuální výše repo sazby činí 4,5 % a to je výše, které jsme již opravdu odvykli. Naposledy jsme takto vysokou repo sazbu měli od 22. do 31. ledna 2002. Děti, které se v tomto období narodily již dávno oslavily plnoletost,“ říká David Eim, místopředseda představenstva Gepard Finance.

„Rychlý nárůst základní sazby se s určitým zpožděním propisuje i do hypotečních sazeb. Hypotéka za méně než 2 % p. a. se dala v některých bankách pořídit ještě loni v létě, v současné době se ale nabídkové sazby hypoték již přibližují a v některých bankách i překračují hranici 5 % p. a.,“ přibližuje Jiří Sýkora.

Vývoj hypoték v roce 2022 Měsíc Počet (v ks) Objem (v mld. Kč) Sazba v % leden 7 045 22,891 3,43 v roce 2021 Měsíc Počet (v ks) Objem (v mld. Kč) Sazba v % leden 8 380 24,942 1,94 únor 9 948 29,913 1,93 březen 14 401 44,723 1,94 duben 12 416 39,180 1,98 květen 12 984 40,555 2,06 červen 14 069 44,50 2,13 červenec 10 967 35,261 2,23 srpen 10 444 33,731 2,32 září 9 602 30,571 2,43 říjen 10 065 32,069 2,54 listopad 11 369 37,204 2,70 prosinec 10 745 34,532 2,99 zdroj: Fincentrum Hypoindex

„V 1. čtvrtletí se budou banky snažit zachovat co možná nejlepší podmínky. Pokud člověk hypotéku zvažuje, doporučoval bych ji proto vyřešit ideálně během února či března,“ dodává Vojtěch Prokop z hypotečního tržiště Zaloto.

Vzhledem k tomu, že ČNB se zvyšováním úrokových sazeb letos nejspíš ještě neskončila, dá se očekávat, že i nabídkové sazby hypoték dál porostou. Do druhé poloviny letošního roku by tak mohly vkročit s hodnotou kolem 5,5 % p. a. Na konci letošního roku by ale mohla ČNB začít základní sazby opět snižovat.

Hypoteční trh zpomaluje

Za měsíc leden banky poskytly jen 7 045 kusů úvěrů v hodnotě 22,89 miliardy korun. Oproti minulému měsíci to je propad o více než 30 % u objemu i u počtu poskytnutých hypoték. „Otázkou zůstává, zda i zbytek roku bude pokračovat v takto nízkých číslech a zda po rekordním loňském roku nepřijde opět rok rekordní jen na opačné straně spektra,“ poznamenává Sýkora.

„Zájem o hypotéky mezi Čechy chladne, neboť na ně jednoduše nemají. Měsíční splátka na běžné hypotéce je dnes třeba i o pět tisíc korun vyšší, než pokud by si hypotéku na tu samou, rovněž běžnou nemovitost brali před rokem touto dobou,“ říká Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank.

Leden zpravidla patří ke slabším měsícům na hypotečním trhu. Ve srovnání s loňským lednem sice objem poskytnutých hypoték nepatrně poklesl, oproti letům předešlým však výrazně posílil. Například ve srovnání s rokem 2019 vzrostl objem na více než dvojnásobek.

Jaký lze očekávat další vývoj sazeb

„V příštích měsících ale zřejmě dojde k výraznějšímu ochlazení hypotečního trhu. Úrokové sazby rostou a porostou. Od dubna navíc začnou platit přísnější podmínky poskytování hypoték, které některým zájemcům zamezí v získání hypotéky,“ říká Jiří Sýkora.

„Čím později ČNB zahájí cyklus snižování své základní sazby a čím výše tato sazba během něj vystoupá, tím výše se dostane také průměrná sazba hypoték. Zatímco ještě letos v lednu se obecně mínilo, že hypotéky během letoška zdraží nejspíše do pásma od 5,5 do šesti procent, nyní už se objevují odhady, že by to mohlo být až k sedmi procentům. Hypotéky by tak byly dražší dokonce i než v roce 2008, než se v Česku projevily dopady světové finanční krize,“ uzavírá Lukáš Kovanda.