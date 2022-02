Levněji nebude, úvěr na bydlení řešte hned. V dubnu přísnější podmínky

Přes růst úrokových sazeb a cen nemovitostí zájemců o půjčení větších peněz na bydlení neubývá, protože souběžně stoupají ceny energií a s tím i nájmy. Pro mnohé lidi jsou tak vlastní byt či dům stále tou nejlepší volbou.

Sazby se v růstu hned tak nezastaví

Zatímco před rokem si lidé na bydlení půjčovali v průměru za 1,94 procenta, podle posledního Hypoindexu byla v prosinci průměrná hypoteční sazba 2,99 procenta.

A banky hlásí další zvyšování na obzoru – když se na nabídku zeptáte dnes, slíbí vám sazbu čtyři až pět procent ročně. „Na konci roku 2022 můžeme čekat více než sedmiprocentní úrokové sazby. Při současné inflaci sedm až osm procent je základní úroková sazba, kterou stanovuje ČNB, stále velmi nízko,“ komentuje Jakub Veverka z realitního portálu Videobydleni.cz

Proti proudu jde momentálně Moneta. Ta počátkem ledna sazby kupodivu snížila a drží je pod čtyřmi procenty. Podmínkou je, že si úvěr vyřídíte přes počítač. „Při refinancování online mohou klienti získat sazbu již od 3,54 procenta a u hypotéky na bydlení již od 3,79 procenta,“ informuje tisková mluvčí banky Zuzana Filipová.

Od dubna bude posuzování přísnější

Banky se již nějakou dobu řídí doporučeními České národní banky. Nově však jde přímo o nařízení, ze kterého nemohou dělat výjimky. Na stoprocentní hypotéku, kdy si bez vlastních úspor půjčujete tolik, kolik na bydlení potřebujete, tak můžete zapomenout. Omezení se však týkají i celkové výše dluhu a splátky.

Od 1. dubna 2022 bude platit, že poměr všech dluhů k ročním příjmům (v bankovních materiálech ukazatel DTI) nesmí být vyšší než 8,5. Pokud žádá klient mladší 36 let, je podmínka o něco mírnější, ukazatel činí 9,5.

V praxi to znamená, že pokud si chcete vzít hypotéku pět milionů, měl by být váš roční příjem alespoň 600 000 korun, tedy 50 000 korun měsíčně. Mladí lidé ve věku pod 36 let pak musí mít příjem alespoň 44 000 korun měsíčně.

Banky při schvalování hypotéky musí posuzovat ještě to, jestli nesplácíte moc vzhledem ke svým příjmům. Tento parametr se jmenuje DSTI a počítá se do něj nejen splátka hypotéky, ale i všech jiných půjček. Splácet lze maximálně 45 procent příjmů, u lidí do 36 let polovinu příjmů.

V praxi to znamená, že u příjmu 50 000 korun může celkově splácet mladý člověk 25 000, starší 22 500 korun. Platí přitom současně, že banka posuzuje žadatele podle svých pravidel, aby byl dostatečně bonitní. Ten, kdo má rodinné příjmy 20 000 korun, nemůže počítat, že by mu schválili hypotéku s desetitisícovou splátkou.

Jedna úleva žadatele přeci jen čeká a týká se opět lidí do 36 let. Ti mají šanci na výhodnější poměr výše hypotečního úvěru k hodnotě zastavené nemovitosti (LTV). Ten je standardně 80 procent, mladí si mohou půjčit až 90 procent z hodnoty zastavované nemovitosti, což dosud bylo spíše výjimečné.

Do refinancování se pusťte hned

Letos budou končit fixace těm, kdo před pěti lety podepisovali smlouvy se sazbou kolem dvou procent. Když bude nově nabídnutá sazba čtyřprocentní, neznamená to dvojnásobné navýšení splátky, jak se lidé v internetových diskusích někdy mylně obávají. Stejná totiž zůstane splácená jistina, navýší se „jen“ to, co klient bance dává navíc. I tak však může být zvýšení citelné, třeba z devíti tisíc na dvanáct.

Na druhou stranu zvýšené sazby se zase nemusíte děsit. Při refinancování se splátka bude vypočítávat z nové hodnoty nemovitosti (ta se vzhledem k situaci na trhu zvýšila), budete si brát nižší úvěr (část už jste splatili) a možná jste bonitnější (dostali jste přidáno).

Jestliže vám fixace končí v nadcházejícím roce, nebojte se na banky s dotazem na novou sazbu obrátit už teď. Uzavřít následnou smlouvu totiž můžete běžně s předstihem dvanácti měsíců, jedině u AirBank uspějete nejvýš 100 dní předem, u mBank sedm měsíců. A pokud nebudete úvěr nijak navyšovat, může být vyřízení opravdu rychlé. Creditas například nabízí zjednodušené refinancování – zrychlené vyřízení žádosti a snadné prokázání příjmu, kdy stačí výpis z účtu.

S výhodou si úvěr můžete i prodloužit. Zbývá vám třeba splácet ještě deset let, ale je vám teprve 40. Nechte si spočítat dvacetileté splácení – měsíčně to pro vás bude znamenat menší finanční zátěž. Když budete „ušetřené“ peníze současně spořit, budete mít na předčasné splacení třeba právě po oněch deseti letech a nepřeplatíte o moc víc. Výhodu to má v tom, že povinné splátky budou nižší a vy budete mít finanční rezervu.

Individuálně lze získat i lepší podmínky

Pro hypotéku lidé tak nějak automaticky míří do banky. Úvěr ze stavebního spoření však může být stejně výhodnou volbou se sazbou pod čtyřmi procenty. To platí zvláště, když už máte nějakou smlouvu o stavebním spoření rozběhnutou. Pro ilustraci jsme zadali několika bankám a stavebním spořitelnám modelový příklad.

Modelový příklad Čtyřicetiletý muž s příjmy 40 000 a výdaji 15 000 korun za měsíc splácí hypotéku měsíční částkou 10 000 korun. Hypotéku si bral před 10 lety na 2 500 000 korun, nyní mu zbývá splatit 1 550 000 korun. Aktuálně má sazbu 1,7 % a pětiletá fixace mu končí začátkem června 2022. Hodnota zastavené nemovitosti – dům se zahradou v dojezdové vzdálenosti od Prahy – před deseti lety odhad 3 200 000 korun. Preferuje splacení do dalších dvaceti let.

Jaké se nám podařilo získat orientační nabídky, přibližuje tabulka.

Orientační nabídky bank a stavebních spořitelen Banky sazba v % fixace splátka v Kč Poznámka/podmínka Air Bank 4,29 5,7,10 let 9 631 sjednání maximálně 100 dní předem Creditas 4,19 5 let 9 549 Česká spořitelna 4,44 5, 8 let 9 808 ČSOB 4,49 10 let 9 798 účet u ČSOB a pojištění nemovitosti u ČSOB Pojišťovny Fio banka 3,88 5 let 9 295 nutné přičíst pojištění schopnosti splácet (cena individuální) Moneta 3,54 10 let 9 021 Raiffeisenbank 4,29 7,10 let 9 632 Sberbank 4,19 5,7,10 let 10 334 cena včetně pojištění splácení úvěru UniCredit Bank 3,99 10 let 9 385 Stavební spořitelny sazba v % splátka v Kč Poznámka/podmínka ČSOB SS 4,49 9 700 sjednání životního pojištění u ČSOB Pojišťovny Moneta SS 4,49 9 755 Raiffeisen SS 3,94 9 550 Zdroj: banky a stavební spořitelny, leden 2022

V praxi to ale může být úplně jinak. Ukázalo se, že individuálně se dají vyjednat ještě lepší podmínky. V konkrétním případě odcházel klient s příslibem 20letého úvěru se sazbou 3,59 procenta a měsíční splátkou 8 800 korun.