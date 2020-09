Hypotéky stále zlevňují, ale již mírně. Rekordní rok je na dosah

„Průměrná úroková sazba hypotečních úvěrů podle ukazatele Fincentrum Hypoindex klesá již pátý měsíc v řadě. Zatímco v květnu a červnu klesala průměrná sazba ještě o devět bazických bodů, v srpnu poklesla již jen o čtyři bazické body na 2,11 procenta,“ říká Jiří Sýkora, specialista oddělení produktového managementu společnosti Fincentrum α Swiss Life Select.

„Osobně to vnímám jako nečekaný bonus, protože na počátku roku 2019 se zdálo, že sazby budou spíše stagnovat na úrovni 3 procent a nemyslím, že by si mnoho z nás vsadilo na to, že budeme opět zažívat delší období poklesu sazeb tak brzy po tom předchozím,“ dodává David Eim, místopředseda Gepard Finance



Banky poskytly v srpnu 6 868 hypoték za 19,173 miliardy korun. Přestože ve srovnání s červencem poklesl objem poskytnutých hypoték téměř o 2,5 miliardy korun, stal se letošní srpen nejsilnějším osmým měsícem v historii Fincentrum Hypoindexu.

Vývoj hypoték v roce 2020 Měsíc Počet (v ks) Objem (v mld. Kč) Sazba v % leden 6 491 16,88 2,36 únor 7 092 18,593 2,42 březen 5 503 13,835 2,45 duben 6 744 17 845 2,39 květen 6 203 16,487 2,30 červen 7 621 20,95 2,21 červenec 7 867 21,597 2,15 srpen 6 868 19,173 2,11 v roce 2019 Měsíc Počet (v ks) Objem (v mld. Kč) Sazba v % leden 4 764 10,93 3,00 únor 4 961 10,881 2,99 březen 6 658 14,746 2,9 duben 6 395 14,615 2,85 květen 6 977 15,927 2,80 červen 7 119 16,498 2,76 červenec 6 615 15,435 2,68 srpen 6 153 14,294 2,61 září 6 359

15,007

2,47 říjen 7 027 16,953 2,36 listopad 7 305

18,301

2,35 prosinec 7 074 17,996 2,34 zdroj: Fincentrum Hypoindex

Hranice 200 miliard na dosah

Objem poskytnutých hypoték za prvních osm měsíců letošního roku již překročil 150 miliard korun. Překonání hranice 200 miliard korun tak mají hypoteční banky na dosah. Do konce roku jim stačí poskytnout hypotéky za 12,5 miliardy korun měsíčně. Nižší objemy sjednaly banky naposledy v lednu a únoru 2019.

„Pokud by hypoteční banky udržely objemy poskytnutých hypoték na úrovni letních měsíců, mohly by i atakovat rekordy z let 2016 a 2017, kdy sjednaly hypotéky za více než 225 miliard korun,“ poznamenává Jiří Sýkora.

Průměrná výše hypotéky v srpnu vzrostla na nové historické maximum. Oproti červenci se zvýšila o 46 396 korun a dosáhla 2 791 673 korun. Po červencovém mírném poklesu přišel opět růst. Potvrzuje se tak, že růst cen nemovitostí stále nepolevuje.

Jak rostla průměrná výše poskytnutých hypoték 2018 Průměrná výše v Kč 2019 Průměrná výše v Kč 2020 Průměrná výše v Kč leden 2 120 444 leden 2 294 216 leden 2 600 504

únor 2 143 371 únor 2 193 207 únor 2 617 450 březen 2 118 087 březen 2 214 326 březen 2 514 041 duben 2 136 643 duben 2 285 414 duben 2 645 985 květen 2 143 118 květen 2 282 854 květen 2 657 855 červen 2 146 185 červen 2 317 436 červen 2 748 954 červenec 2 193 045 červenec 2 333 315 červenec 2 745 277 srpen 2 216 908 srpen 2 323 100 srpen 2 791 673 září 2 273074 září 2 359 940 říjen 2 293 098 říjen 2 412 483 listopad 2 262 439 listopad 2 505 291 prosinec 2 274 871 prosinec 2 543 963 zdroj: Fincentrum Hypoindex



U hypoték sjednaných ve výši jednoho milionu korun se splatností na dvacet let činí měsíční splátka aktuálně v průměru 5 113 korun, při splatnosti na patnáct let je měsíční splátka 6 488 korun.

Banky pokračují ve slevách

Od ledna 2019, kdy se průměrná sazba hypoték vyšplhala na tři procenta z historických minim z konce roku 2016, se průměrná sazba již propadla o 0,89 procentního bodu. Kontinuální pokles průměrné sazby od začátku loňského roku narušilo pouze první čtvrtletí letošního roku, kdy průměrná sazba během tří měsíců vzrostla o 0,1 procentního bodu.

„Cena peněz na finančním trhu ale postupně roste a prostor pro další zlevňování hypoték se uzavírá. Banky navíc v nejistotě vyhlíží konec moratoria, které může znamenat nárůst počtu klientů, kteří nebudou schopni splácet hypotéky,“ říká Jiří Sýkora.

V srpnu se přesto odhodlala snížit hypoteční sazby Sberbank a na začátku září se k ní připojila i Moneta Money Bank a UniCredit Bank.

Moneta snížila sazby hypoték na 1,99 procenta, při využití vlastních úspor je pak možné získat hypotéku se sazbou od 1,64 procenta. UniCredit Bank opět zavedla tříletou fixaci se sazbou od 1,59 procenta a u delších fixací snížila s platností od 10. září sazby o 0,1 procentního bodu. Pětileté fixace tak u UniCredit Bank začínají na 1,69 procentech, sedmileté na 1,89 procentech a desetileté na 2,09 procentech.

„Všechny uvedené sazby vychází z předpokladu uzavření rizikového pojištění případně dalších dodatečných předpokladů. Je také potřeba zdůraznit, že podmínky pro tyto sazby nesplní všichni klienti,“ poznamenává David Eim.

„Vzhledem k rostoucí ceně zdrojů není pravděpodobné, že by sazby na podzim výrazněji klesaly. Konkurenční boj může přesto přimět některé banky k dílčímu snížení hypotečních sazeb. Plošnému zlevňování hypotéky již ale zřejmě odzvonilo,“ uzavírá Sýkora.