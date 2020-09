Zalepte díry v rozpočtu. Přinášíme několik rad, jak si lépe hlídat finance

Přehled o základních příjmech a výdajích má snad každý. Jistě víte, kolik vyděláváte, co stojí nájem a služby spojené s bydlením, hypotéka či jiný finanční závazek. Horší to většinou bývá s běžnými výdaji za jídlo, drogerii nebo lékárnu, protože drobné desetikorunové položky řeší málokdo. Nastal čas to změnit.