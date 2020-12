Hypotéky dál zlevňují, úroková sazba pokořila magickou 2% hranici

Spanilá hypoteční jízda navzdory koronavirové krizi pokračuje. „S objemem poskytnutých hypoték ve výši téměř 27 miliard korun se listopad stal druhým nejúspěšnějším měsícem v historii Fincentrum Hypoindexu. A tak je již téměř jisté, že se letošní rok stane rokem rekordním. Průměrná úroková sazba hypoték pokořila hranici dvou procent,“ říká Jiří Sýkora, specialista oddělení produktového managementu společnosti Fincentrum α Swiss Life Select.



Průměrná úroková sazba hypotečních úvěrů podle ukazatele Fincentrum Hypoindex v listopadu klesla o dalších čtyři bazické body a skončila na hodnotě 1,98 procenta. Magická hranice dvou procent tak byla prolomena po třech letech a osmi měsících, což dále podporuje zájem o hypotéky.



„Psychologická dvouprocentní hranice byla pokořena. Pokud jde o refinancované úvěry, tak se to již stalo a to dokonce před několika měsíci. Je z toho vidět, že banky mají zájem o získávání klientů, kteří již u konkurence osvědčili svou dobrou platební morálku,“ říká David Eim, místopředseda Gepard Finance.

Rekord téměř pokořen již v listopadu

Už je téměř jisté, že letošní rok bude rekordním. „Objem hypoték poskytnutých za listopad se s hodnotou 26,917 miliard korun stal po listopadu 2016 druhým nejúspěšnějším měsícem za dobu zveřejňování Fincentrum Hypoindexu,“ poznamenává Jiří Sýkora, specialista oddělení produktového managementu společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.



V rekordním roce 2016 poskytly banky hypotéky za 225,809 miliardy korun. V letošním roce se hypotečnímu trhu téměř podařilo pokořit hranici 225 miliard korun již za jedenáct měsíců. Od ledna do listopadu dosáhl objem poskytnutých hypoték 224,507 miliardy korun.



Od rekordu již hypoteční trh dělí pouze 1,3 miliardy korun. To by pro hypoteční banky neměl být vůbec žádný problém. Otázkou tak zřejmě jen zůstává, kam se v letošním roce posune rekordní hranice a zda by mohla být pokořena hranice 250 miliard korun.

Počet poskytnutých hypoték oproti říjnu letošního roku vzrostl o 523 na 9 323. Meziročně poskytly banky o více než dva tisíce hypoték více. Ve srovnání s rekordním listopadem 2016, kdy banky poskytly 14 386 hypoték, ale letošní jedenáctý měsíc co do počtu zaostává.

Vývoj hypoték v roce 2020 Měsíc Počet (v ks) Objem (v mld. Kč) Sazba v % leden 6 491 16,88 2,36 únor 7 092 18,593 2,42 březen 5 503 13,835 2,45 duben 6 744 17 845 2,39 květen 6 203 16,487 2,30 červen 7 621 20,95 2,21 červenec 7 867 21,597 2,15 srpen 6 868 19,173 2,11 září 7 872 22,052 2,07 říjen 8 800 25,214 2,02 listopad 9 323 26,917 1,98 v roce 2019 Měsíc Počet (v ks) Objem (v mld. Kč) Sazba v % leden 4 764 10,93 3,00 únor 4 961 10,881 2,99 březen 6 658 14,746 2,9 duben 6 395 14,615 2,85 květen 6 977 15,927 2,80 červen 7 119 16,498 2,76 červenec 6 615 15,435 2,68 srpen 6 153 14,294 2,61 září 6 359

15,007

2,47 říjen 7 027 16,953 2,36 listopad 7 305

18,301

2,35 prosinec 7 074 17,996 2,34 zdroj: Fincentrum Hypoindex

Nadále stoupá i průměrná výše úvěru, s hodnotou 2 887 178 korun opět vytvořila nový rekord. Potvrzuje se tak, že růst cen nemovitostí příliš nepolevuje. U hypoték sjednaných ve výši jednoho milionu korun se splatností na dvacet let činí měsíční splátka aktuálně v průměru 5 048 korun, při splatnosti na patnáct let je měsíční splátka 6 424 korun.

Jak rostla průměrná výše poskytnutých hypoték 2018 Průměrná výše v Kč 2019 Průměrná výše v Kč 2020 Průměrná výše v Kč leden 2 120 444 leden 2 294 216 leden 2 600 504

únor 2 143 371 únor 2 193 207 únor 2 617 450 březen 2 118 087 březen 2 214 326 březen 2 514 041 duben 2 136 643 duben 2 285 414 duben 2 645 985 květen 2 143 118 květen 2 282 854 květen 2 657 855 červen 2 146 185 červen 2 317 436 červen 2 748 954 červenec 2 193 045 červenec 2 333 315 červenec 2 745 277 srpen 2 216 908 srpen 2 323 100 srpen 2 791 673 září 2 273 074 září 2 359 940 září 2 801 344 říjen 2 293 098 říjen 2 412 483 říjen 2 865 189 listopad 2 262 439 listopad 2 505 291 listopad 2 887 178 prosinec 2 274 871 prosinec 2 543 963 zdroj: Fincentrum Hypoindex



„Stále rostoucí ceny nemovitostí na českém trhu se promítají i do zvyšující se průměrné výše hypotéky, která už dosahuje 2 887 178 korun,“ dodává Jiří Sýkora. Průměrná výše hypotéky se poprvé přehoupla přes hranici 2,5 milionu korun přesně před rokem a od té doby již vzrostla o téměř 382 tisíc korun.

Zdroje se prodražují, co bude dál?

Česká národní banka (ČNB) ponechala na listopadovém zasedání úrokové sazby beze změny a nezměnila ani omezení týkající se hypotečních úvěrů, ve stejné výši zůstala i sazba proticyklické kapitálové rezervy. Vzhledem k současnému vývoji inflace a koronavirové krizi by základní úrokové sazby mohly zůstat na stejné úrovni i po prosincovém zasedání ČNB, které se koná tento čtvrtek 17. prosince.

„Banky přesto již nezlevňují takovým tempem jako v minulých měsících. Důvodem je především cena, za kterou si banky opatřují peníze na další půjčování na mezibankovním trhu. A právě cena peněz na mezibankovním trhu začala během listopadu rychle růst. To ale ještě nemusí znamenat, že hypotéky začnou ihned zdražovat. Konkurence na hypotečním trhu je totiž velmi silná a nejistota spojená s koronavirovou krizí stále trvá. Hypoteční sazby by se tak v nejbližší době mohly spíše stabilizovat na současné úrovni,“ říká Jiří Sýkora.

„Každopádně bude zajímavé sledovat, jak se trhu s hypotečními úvěry bude dařit v posledních dnech roku a především v prvních měsících roku nadcházejícího,“ dodává David Eim.



V listopadu se rozhodla snížit hypoteční sazby pouze Equa Bank a Moneta Money Bank, Banka Creditas zvýšila sazby kratších fixací a snížila sazby delších fixací.