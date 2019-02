Změňte operátora. A máme i další tipy, jak ušetřit na volání

1 Věřte jen tomu, co je psáno

První a nejdůležitější pravidlo je toto: Jakoukoliv telefonickou nabídku odmítejte, dokud nejste předem písemně seznámeni s podmínkami. Poproste tedy volajícího, ať vám vše pošle e-mailem či poštou. Prodejce vám totiž po telefonu barvitě vylíčí jen výhody nové nabídky, nevýhody zmíní jen okrajově, či dokonce vůbec. Nezapomeňte, že smlouvu lze uzavřít jen tím, že do telefonu řeknete slovo „ano“.

2 Chcete slevu? Jděte jinam

Taktika „Dejte mi slevu, nebo půjdu jinam“ už nefunguje. Operátoři snadno prohlédli, že lidé jen zkoušejí, co to udělá. Jestli voláte draze, volte odlišný model. Domluvte se s jiným operátorem a tomu stávajícímu pošlete výpověď. V tu chvíli se nejspíš dočkáte opravdu zajímavé nabídky a můžete se rozhodnout, zda výpověď stáhnete, nebo ne.

3 Se závazkem, nebo bez?

Pokud si sjednáte tarif se závazkem na dva roky, budete platit méně. Například u O 2 je neomezený tarif se závazkem za 499 korun měsíčně, smlouva bez závazku je o 150 korun dražší.

Co se děje na konci dvouletého závazku? Operátor se vás zeptá, zda chcete pokračovat za stejných podmínek, nebo zda má smlouva pokračovat dál na dobu neurčitou (v tom případě se cena nejspíš zvýší).

Když chcete odejít jinam dřív, než závazek skončí, musíte počítat s pokutou. Dnes už je zákonem upraveno, že taková pokuta není nijak dramatická. Jde o cenu vašeho měsíčního tarifu x počet zbývajících měsíců x 20 procent. Platíte například 499 korun měsíčně, vypovíte 10 měsíců předčasně, zaplatíte 998 korun.

4 Změna operátora je jednoduchá

Můžete si samozřejmě koupit novou SIM kartu a nechat si její číslo, ale výhodnější je požádat o přenos původního čísla. Nebudete muset všem kamarádům a úřadům hlásit nový kontakt.

Prvním krokem je vyžádat si u svého operátora takzvané přenosové číslo ČVOP (číslo výpovědi opouštěného poskytovatele). Jestli nemáte cestu kolem pobočky, získáte ho i na infolince. S přenosovým číslem se zaregistrujte u nového operátora. Opět to lze udělat osobně na pobočce, telefonicky, ale klidně i online v samoobsluze na internetu. Dostanete potvrzovací SMS a e-mail s informací, kdy přenos nastane. Do té doby používáte starou SIMku. Samotný přenos čísla nastane v noci, ráno pak do telefonu vložíte SIM kartu nového operátora.

5 Nebojte se virtuálna

Virtuální operátor nemá vlastní sítě, jen přeprodává služby. Ale dokáže nabídnout lepší ceny. Uvádíme některé příklady:

ČEZ Mobil – neomezený tarif za 400 Kč měsíčně bez závazku, v ceně 2 000 SMS, data lze přikoupit.

Mobil.cz – předplacená karta, cena za volání 2,20 Kč/min. Za každé dobití 200 MB dat na 30 dnů (po vyčerpání fungují data dál, ale pomaleji).

Sazka Mobil – předplacená karta, volání za 2,50 Kč/min. Při dobití alespoň 300 Kč si lze vybrat na 30 dnů některou z odměn: Levné volání (1 Kč/min) a SMS, Kredit navíc 100 Kč, Internet 1 GB zdarma, Neomezené volání a SMS v síti.

Tesco Mobile – předplacená karta, volání od 1,50 Kč/min. V rámci balíčků můžete mít neomezené volání a SMS za 480 korun měsíčně (4 x sedmidenní balíček za 120 Kč).