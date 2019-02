Ušetřete na pojištění. Co je důležité pojistit a co je zbytečné?

1. CO BY VÁM NEMĚLO CHYBĚT

Ilustrační snímek

Povinné ručení

Už z názvu plyne, že když máte auto, je pro vás toto pojištění povinné. Dávno neplatí, že na jeho kvalitě až tak nezáleží, protože vlastně nepojišťujete sebe, ale nějakého cizího člověka, toho, komu způsobíte škodu při dopravní nehodě. Za prvé i povinné ručení přináší užitek v podobě různě bohatých asistenčních služeb, za druhé, když budete pojištěni špatně, může se poškozený domáhat u soudu doplacení nepojištěných škod na vás.

Auto a doprava

Léky

Rodinný rozpočet

Cestovní pojištění

Ačkoli na území Evropy platí průkaz EHIC (kartička vaší zdravotní pojišťovny), lze jen doporučit, abyste se při výjezdu do ciziny pojistili ještě speciálně. Nebudete muset řešit spoluúčast. Pojišťovna vám případně pomůže při komunikaci s lékařem a hrazenou můžete mít i přepravu domů. Cena pojištění je oproti nákladům na dovolenou mizivá.

Odpovědnost

Pojistit se pro případ škod, které způsobíte někomu jinému, stojí relativně pár korun, přitom může zachránit stovky tisíc. Pojištění platí obvykle pro celou rodinu, rodiče a děti ve společné domácnosti, často je zahrnut i domácí mazlíček. Když totiž způsobíte škodu někomu jinému, nemůžete si jednoduše říct „upadl mi foťák, rozbil se, tak teď nějakou dobu nebudu žádný mít, než si našetřím na nový.“ Pokud rozbijete přístroj svou neopatrností někomu jinému, bude třeba škodu nahradit hned.

2. CO MÁ VÝZNAM

Úrazové pojištění

Chodíte po ulici, řídíte auto, sportujete, věnujete se koníčkům, vaříte, uklízíte. Úraz je věc nevyzpytatelná a může se stát opravdu kdykoli. Pokud skončí třeba zlomenou nohou, je to pech, ale váš rozpočet krátkodobý výpadek příjmů nejspíš unese, aniž by se zhroutil. Je dobré pojistit se pro případy, kdy úraz zanechá takzvané trvalé následky. To totiž do budoucna může negativně ovlivnit vaše příjmy.

Domácnost, nemovitost

Povinnost mít pojištěnou nemovitost mají ti, kdo si dům či byt koupili na hypotéku. Pro ostatní má význam jistota, že když vyhoří, vyplacené pojistné plnění jim pomůže. Dejte pozor na rozdíl. Nemovitost je samotný dům či byt (zdi, okna, podlahy), jako domácnost se bere to, co si při stěhování můžete odnést. Lidé si to často pletou.

3. CO JE INDIVIDUÁLNÍ

Životní pojištění

Pojišťováci ho rádi nabízejí, protože patří k těm, za které dostávají nejvyšší provizi. Opravdový význam má hlavně pro ty, kdo jsou živiteli rodiny, která je na nich zcela finančně závislá. V tom případě se vyplatí smlouva s pojistnou částkou, která rodinu zabezpečí minimálně na dva až tři roky, ale ideálně taková smlouva, kterou je možné po čase snížit či ukončit. Kvůli tomu, že teď jste živitelem ženy na mateřské a malého dítěte, nemá cenu zavazovat se k placení pojistky na dalších třicet let. Životní pojištění je finančně zajímavé pro ty, kterým je zaměstnavatel ochoten přispívat na smlouvu daňově zvýhodněnými penězi.

Dávky v nemoci, při hospitalizaci, invalidní pojištění

To a další jsou obvyklá připojištění k životní pojistce. Ale dají se mnohdy sjednat i individuálně. Uvažujte, jaký pro vás mají význam. Například dávka při pobytu v nemocnici: pokud jdete na plánovanou operaci a v nemocnici strávíte dvě noci, dvě noci „nadstandardního pokoje“ si zvládne zaplatit. Pokud vás okolnosti donutí být v nemocnici dlouho, nejspíš nebudete ve stavu, kdy byste řešili, jestli jste na pokoji sami, či máte spolubydlícího.

Podobně je to u invalidity – pojistit se pro případ invalidity třetího stupně má význam, ale pojistka pro první stupeň je zbytná – při invaliditě prvního stupně nejspíš zvládnete pracovat, i když třeba budete muset změnit povolání.

Havarijní pojištění

Pro majitele nových aut má jistě význam. Pokud jezdíte autem starším deseti let, ptejte se v pojišťovně, kolik byste dostali, kdyby došlo k totální škodě. Pak počítejte, kolik ročních pojistných se do této částky vejde. Roční pojistné je

10 000 a pojišťovna by vám vyplatila 50 000? Asi sami cítíte, že to není úplně zajímavé pojištění. Tím spíš, že hodnota vozu bude časem dále klesat.

Mazlíčci

V Česku stoupá zájem o pojištění mazlíčků. Význam má, protože na veterině se platí hotově a částky nejsou malé. Když se pro tento typ pojištění rozhodnete, pamatujte, že název „pojištění veterinární péče“ je poněkud zavádějící – berte to spíš jako úrazové pojištění pro psa či kočku, pak nebudete zklamáni, že chronická onemocnění nebude chtít pojišťovna proplatit.