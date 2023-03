Kdy je výplata rodičáku jednorázová a je možné jej pobírat i v cizině?

Rodičovský příspěvek je jednou z nejčastěji vyplácených sociálních dávek. Za loňský rok jich Úřad práce ČR celkem vyplatil přes 3 410 tisíc v objemu přes 33 milionů korun.

Žádost o rodičovský příspěvek můžete podat na příslušném kontaktním pracovišti úřadu práce podle místa bydliště, a to několika způsoby. Osobně, na podatelně, poštou, nebo e-mailem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem.

Využít můžete ale také soukromou datovou schránkou nebo Identitu občana. Posledně jmenované nástroje můžete využít i v rámci podání zjednodušené online žádosti. Vše se tedy dá vyřešit z pohodlí domova, rozhodně není nutná osobní návštěva úřadu.

Kdo žádá o rodičovský příspěvek? Ten, kdo má se svým zaměstnavatelem domluvenu rodičovskou dovolenou, nebo to ten, kdo pobíral peněžitou pomoc v mateřství?

Rodičovská dovolená se řídí zákoníkem práce a s výplatou rodičovského příspěvku nijak nesouvisí. Žádost o příspěvek může podat kterýkoli z rodičů, bez ohledu na to, kdo pobíral peněžitou pomoc v mateřství. Nárok na rodičovský příspěvek vzniká rodiči, který osobně celodenně a řádně pečuje o nejmladší dítě v rodině.

Aby byla splněna podmínka celodenní péče, může být dítě v jeslích nebo ve školce? A pokud si například zaplatím chůvu nebo si domů nastěhuji babičku, která se bude o vnouče starat, můžu si přivydělat?

Výplatu rodičovského příspěvku neovlivňuje to, zda a kolik si rodič přivydělá, může i dále pracovat. V praxi tak můžete dítě svěřit zletilé osobě, třeba právě chůvě nebo babičce či využít předškolních zařízení. Pokud se rozhodnete pro jesle či školku u dítěte mladšího dvou let, pak ale doba, kterou tam stráví, nesmí přesáhnout 92 hodin měsíčně.

Dobu rodičovské dovolené si mohu určit, určit si mohu i délku výplaty rodičovského příspěvku. Jakou nejkratší a jakou nejdelší dobu vyplácení si můžu zvolit?

Dávku je možné pobírat až do vyčerpání celkové částky 300 tisíc, nejdéle do čtyř let věku nejmladšího člena rodiny, to je lhůta nejdelší. Délka čerpání záleží na tom, jakou měsíční dávku si zvolíte. Její výše se odvíjí od denního vyměřovacího základu. Minimální doba není zákonem stanovena, závisí na maximální možné výši měsíčního rodičovského příspěvku.

Z jakých příjmů úřad práce vychází?

Úřad práce vychází z částky denního vyměřovacího základu potvrzeného správou sociálního zabezpečení, která je k výpočtu kompetentní. V případě, že denní vyměřovací základ lze stanovit u obou rodičů, vychází se z toho základu, který je vyšší. Maximální hranici rodičáku má tedy každý svou vlastní. Rodič může čerpat až do výše 70 procent třicetinásobku denního vyměřovacího základu, což odpovídá zhruba měsíční výši mateřské.

Jestliže lze alespoň jednomu z rodičů stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 procent 30násobku denního vyměřovacího základu v částce, která převyšuje 13 tisíc korun, může volit měsíční výši čerpání rodičovského příspěvku maximálně do této výše.

Je-li 70 procent 30násobku denního vyměřovacího základu nižší než 13 tisíc korun, volí výši rodičovského příspěvku maximálně do částky 13 tisíc korun měsíčně, u vícerčat pak se pak jedná od 1,5 násobek této částky, tedy 19 500 korun.

Při denním vyměřovacím základu ve výši 1 150 korun, můžete zvolit maximální měsíční částku rodičovského příspěvku 24 150 korun.

Synovi je 13 měsíců, pobírala jsem mateřskou, dnes rodičovský příspěvek s rozložením do čtyř let věku dítěte. Jsem znovu těhotná, očekávaný termín porodu je v září. Mám si výplatu příspěvku zkrátit, popřípadě jak tento problém řešit?

Měnit délku výplaty rodičovského příspěvku je samozřejmě možné, v tomto konkrétním případě to ale není nutné. Pokud se během pobírání rodičovského příspěvku rodina rozroste o dalšího potomka, a nestihla by tak vyčerpat dávku, vyplatí se zbývající část najednou.

Narození dítěte musíte nahlásit. Podmínkou jednorázové výplaty částky je, že alespoň jednomu z rodičů lze k datu narození nejmladšího dítěte v rodině stanovit denní vyměřovací základ, nebo že je alespoň jeden z rodičů je k tomuto datu považován pro účely důchodového pojištění za osobu samostatně výdělečně činnou.

Otcem mého syna je cizinec trvale žijící v Madridu. Zatím neuvažuji o tom, že bych se stěhovala do Španělska napořád, ale chci co nejvíce času trávit společně jako rodina. Pokud budu část roku pobývat ve Španělsku, budu i tam pobírat dávky rodičovské?

Pro splnění nároku na rodičovský příspěvek je mimo jiné nutné splnit podmínky pobytu na území Česka. Pokud budete s dítětem v zahraničí, a nebude trvat pracovní poměr v České republice, na dávku nemáte nárok. V případě, že byste se do Česka vrátila, můžete o rodičovský příspěvek požádat znovu a nárok bude nově posouzen.

Tato možnost platí do čtyř let věku dítěte, pokud bude nejmladším dítětem v rodině. Pokud už rodičovský příspěvek pobíráte a plánujete změnit bydliště mimo republiku, je třeba tuto skutečnost nahlásit.