Někteří rodiče zvyšují pojistné částky pro případ invalidity svých dětí

Zatímco loni si sjednávali rodiče u tohoto pojištění pojistné krytí ve výši 2,5 milionu korun, letos už jsou to 3,38 milionu. Stouplo ale i pojistné krytí na pojištění rizika závažných chorob u dětí. To meziročně vzrostlo o 20 procent. Růst je z 969 tisíců na bezmála 1,2 milionu korun.

Pojistné krytí pro případ trvalých následků úrazu pak meziročně stouply o devět procent z 979 tisíců korun na bezmála 1,1 milionů korun.

Dětská invalidita je finanční zátěž

Zastoupení pojistné částky u dětské invalidity 3. stupně ve výši pět milionů korun a více se za poslední rok a tři měsíce zvedlo z jedenácti na 32 procent.

„Každá třetí smlouva má již invaliditu u dětí nad pět milionů korun. Ve stejném období klesl podíl invalidity s pojistnou částkou nižší než tři milionů korun z původních 57 procent na aktuálních 31 procenta. Pokud by se do budoucna podařilo zastoupení pojistné částky menší než 3 miliony snížit na nulu, bylo by to skvělé,“ říká analytik životního pojištění skupiny Partners Pavel Krejčík.

Podle něj je třeba si uvědomit, že pojistná částka pro invaliditu ve výši 500 tisíc korun případně jeden milion korun toho reálně v případě opravdu vážného a trvalého zdravotního problému moc nevyřeší. To potvrzuje i ředitel pojišťovny Simplea Martin Švec.

„Bohužel, toto moc dobře ví jen pár klientů, kteří na to doplatí. Já jsem jich za svoji dosavadní kariéru ale několik zažil a je rozdíl, když jednomu totálně ochrnutému člověku posíláte 500 tisíc a druhému jedenáct milionů,“ vysvětluje Švec.

Podle Krejčíka teprve částka od pěti milionů korun dorovná dítěti v budoucnu společně s invalidním důchodem průměrný příjem. Tvrdí, že ideální pojistná částka u dětí na rizika závažných nemocí a trvalých následků invalidity by měla být minimálně ve výši dvou milionů korun a více.

Co dál se děje na trhu s životním pojištěním

V letošním třetím kvartálu 2022 průměrná pojistná částka na invaliditu třetího stupně u dospělých zvýšila přibližně o 1,1 procenta proti druhému kvartálu. Ostatní stupně zaznamenaly pokles. Částka na invaliditu druhého stupně se snížila o 0,4 procenta. Částka na invaliditu prvního stupně se snížila o 1,5 procenta.

„Vzhledem k aktuální vysoké inflaci by průměrné pojistné částky měly výrazně růst místo drobného poklesu,“ tvrdí Krejčík.

Odborníci přitom varují veřejnost, aby úspory ve finančním rozpočtu nehledali v životním pojištění. V případě vážného zdravotního problému finanční stránku věci u domácností bez finančních rezerv totiž vyřeší máloco jiného.