Češi v krizi šetří, ukázal průzkum. Čeho se vzdají, a co si naopak neodpustí?

Jídlo a energie jsou dvě oblasti, kde Češi šetří nejvíce, ukázal aktuální průzkum společnosti Edenred. Na vytápění a svícení se snaží něco uspořit téměř 67 procent respondentů. Přes polovinu jich přiznalo, že šetří na nákupech a kupuje levnější potraviny. Stejný počet jich omezil v souvislosti s ekonomickou krizí návštěvy restaurací.

A úspory hledají lidé i jinde. Čtyři z deseti lidí chodí podle průzkumu Edenred méně na kulturní a společenské akce, stejný počet omezuje nákupy oblečení. Třetina lidí odkládá nákupy zboží dlouhodobé spotřeby, tedy například spotřební elektroniky, 28 procent lidí šetří na volnočasových aktivitách.

Čtvrtina respondentů méně využívá služeb osobní povahy, tedy například chodí méně často ke kadeřníkovi, na kosmetiku nebo na dentální hygienu. Zhruba 16 procent lidí méně jezdí autem. Zajímavostí pak je, že mnohem méně lidí omezuje spotřebu alkoholu, která je dlouhodobě v zemi v mezinárodním srovnání na velmi vysoké úrovni.

Nové spotřebiče až později

Tyto trendy potvrzuje také praxe. I data obchodníků ukazují, že se lidé rozhodli více šetřit. Obrat e-commerce se v třetím kvartálu letošního roku zastavil 5 procent pod úrovní loňského roku. „Ještě koncem srpna to vypadalo, že v meziročním srovnání budou čísla na nule, což by znamenalo návrat obratu e-commerce na loňskou úroveň. V září ale mnoha lidem dorazily nové zálohy a spolu s citelným ochlazením počasí začalo přemýšlení o následující zimě. Ve srovnání s loňskem lidé své nákupy dočasně utlumili,“ popisuje průběh třetího kvartálu v e-commerce Tomáš Braverman, CEO skupiny srovnávačů v regionu CEE Heureka Group.

Nejvíce se tento trend podle údajů Heureka Group odrazil na kategoriích, jako je malé bílé elektro, spíše zbytnějších věcí. Meziročně ve třetím čtvrtletí klesaly například robotické vysavače (-42 procent), sušičky prádla (-40 procent), kávovary (-18 procent), myčky (-18 procent) nebo kuchyňské roboty (-14 procent).

Více zboží za nižší ceny

Ekonomická nejistota a rostoucí ceny ovšem mění přístup lidí rovněž k nákupům zboží denní spotřeby. Nákupy se více promýšlejí a plánují. „V datech vidíme, že se v mnoha kategoriích častěji kupují výhodnější balení po více kusech, různé multipacky, které v konečném důsledku mohou výslednou cenu jednotkového produktu snížit,“ vysvětluje Michal Buzek, šéf analytiků nákupního rádce Heureka.cz.

Jako příklad uvádí některý drogistický sortiment, třeba dětské pleny nebo toaletní papír. Zatímco vloni byla nejprodávanější balení toaletního papíru po 8 a 16 kusech, letos už prodejům vévodí balení po 48 a 32 kusech. Jeho cena meziročně vzrostla o 23 procent. Pleny zdražily meziročně o 16 procent, a i zde se zákazníci od balení po 30 kusech přesunuli k megavýhodným balíkům po 170 kusech.

Prémiovější potraviny tolik nefrčí

Obdobně se lidé chovají při nákupech potravin. Jedno, zda v kamenných obchodech, nebo těch onlinových. I tady zákazníci své nákupy více plánují. „Například nejpoužívanější funkcionalitou mobilní aplikace Můj Globus je standardně ‚Akční nabídka‘ a ‚nákupní seznam‘, které v plánování nákupu pomáhají,“ říká Aneta Turnovská, tisková mluvčí Globus.

Všeobecně se u zákazníků Globusu zvyšuje zájem o produkty privátních značek řetězce. Je to jak vyhledáváním výhodnější ceny, tak i již nabytou zkušeností s kvalitou těchto produktů. Lákají samozřejmě i větší ekonomická balení, ať již jde o potraviny či drogerii. Naproti tomu v Globusu zaznamenali pokles zájmu o prémiovější zboží, jako je značkový alkohol, luxusnější čokolády či cukrovinky. „Nicméně nyní před Vánoci se tento trend může opět měnit,“ dodává Turnovská.

Online nákupy potravin zůstávají v kurzu...

Odliv zákazníků nesledují ani online supermarkety. Naopak například Košík.cz zaznamenává rostoucí počet. Stále více zákazníků je přitom i z menších měst v Čechách a na Moravě. „To, že online supermarkety jsou dražší nebo méně výhodné pro běžné nákupy, je totiž mýtus,“ říká František Brož, tiskový mluvčí Košík.cz. „Vznikl jednoduše – máme tak pestrou nabídku, že kromě běžných potravin za nízké ceny máme také řadu prémiových.“

Jako výhodu uvádí i fakt, že v online supermarketu vidí zákazník přehledně všechny ceny. Zlevněné zboží tak nemusí „lovit“ po celém obchodě. „Zákazníci také mohou nakupovat ve formě ‚multibuy‘ neboli ‚více za méně‘ – tedy čím více položek koupí, tím levnější je mají,“ doplňuje Brož. To se vyplatí třeba u nápojů, jogurtů, ale i dražších položek, jako jsou pleny, tablety do myčky nebo prací prášky, které je možné výhodně nakoupit do zásoby.

Kromě toho pravidelně na Košíku doprodávají zboží s blížícím se datem spotřeby nebo minimální trvanlivosti. „Pokud víte, že večer budete vařit maso, můžete si koupit farmářské bio za cenu běžného a udělat si radost. Pomůžete neplýtvat, a ještě si pochutnáte,“ doplňuje Brož.

A další klíčová věc – při online nákupu ještě před zaplacením nákupu vždy víte, kolik vás bude stát a zkontrolovat si jeho složení, pěkně položku po položce. Když rozpočet překročíte, můžete si v klidu rozmyslet, co z košíku dáte pryč úplně nebo třeba vyměníte za levnější. Už od středně velkého nákupu přitom nezaplatíte nic ani za dopravu.

...nákupní seznamy se ale i tady mění

Skladba nákupů se ale změnila, stejně jako u kamenných obchodů. „Každý zákazník má oblíbené jiné položky a ty se snaží kupovat v co nejvyšší kvalitě. Může to být máslo, chléb, mléko, sýry nebo třeba farmářské uzeniny,“ popisuje Brož. U těch dalších pak sleduje příklon ke značkám, které hledají optimální poměr mezi kvalitou a cenou.

Pak je skupina produktů, která v košících prořídla – to jsou věci pro radost, jako jsou například pochutiny, cukrovinky, sladké nápoje, exotičtější ovoce, víno. Tedy takové ty rychlé nákupy, kdy lidé naházeli do „košíku“ pár věcí, na které právě mají chuť a za dvě tři hodinky už si u televize chroupu své oblíbené chipsy. Neznamená to, že by se nekupovaly vůbec. Mnohem častěji si ale zákazníci i u tohoto zboží počkají spíše na akční nabídku.

Na druhé straně přibyly nové typy nákupů. „Je třeba poznat, že si lidé více vaří doma obědy a dělají svačinky – do školy i do práce. Takže nad rámec velkých zásobovacích pak dělají víc ‚doplňovacích‘ s čerstvou zeleninou, pečivem a mléčnými výrobky,“ poukazuje na další trend František Brož.

Restaurace a kavárny

Obědy v restauracích totiž notně podražily. Z plateb stravenkovými kartami Gastro Pass Card společnosti Sodexo Benefity totiž vyplývá, že v září dosáhla průměrná cena oběda už 172 korun. V Praze pak zbývá už jen necelých pět korun k tomu, aby se cena oběda přehoupla přes hranici 200 korun. Nejlevněji bylo v září v Olomouckém kraji (152,6 korun) a na Vysočině (154 korun).

Statistiky ale zároveň říkají, že obědů se jako první zřeknou lidé, kteří nemají k dispozici stravenky. Potvrzuje to i Unie zaměstnavatelských svazů České republiky, podle níž ti, kteří mají stravenky, chodí na oběd do restaurací dvakrát častěji než ti, kteří místo nich mají nezdaněnou hotovost v podobě paušálu nebo dokonce nedostávají žádný příspěvek. „Stravenka je tak jednou z mála účinných věcí, které mohou zbrzdit současný odliv strávníků z restaurací a zároveň přilepšit rozpočtům domácností,“ míní Jan Michelfeit ze společnosti Sodexo Benefity.

Navíc v restauracích, které jsou zapojené v programu „Peníze zpět“, mohou lidé získat až 15 procent z útraty zpět na stravenkový účet. Pokud tedy člověk dostává stravenku v hodnotě 180 korun, což je aktuálně daňově nejvýhodnější hodnota stravenky na den, dělá to za měsíc 3 600 korun. A pokud by každý z 20 pracovních dní obědval v restauraci zapojené do programu Peníze zpět, může díky tomu získat navíc až 540 korun měsíčně.

A vstříc se snaží zákazníkům vycházet i samotné restaurace a kavárny. „Mírné zvýšení cen se snažíme zákazníkům kompenzovat zvýhodněnými nabídkami, výhodami věrnostního klubu a zařazením cenově dostupnějších produktů do našeho prodejního portfolia,“ potvrzuje Aleš Fránek, ředitel Costa Coffee ČR.