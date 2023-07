Rodičovský příspěvek se zvedne, ale jen dětem narozeným od roku 2024

37letá Ivanka je na rodičovské dovolené s roční dcerou, starší dcera půjde po prázdninách do druhé třídy. Manžel pracuje jako montér u stavební firmy, kde si měsíčně vydělá 28 tisíc čistého, a i když ještě občas chodí o víkendech na brigády, rozhodně se jim finančně dobře nedaří.

„Mých 8 300 a manželových 28 tisíc korun dělá dohromady 36 300 korun. Nájemné nám vezme 12 tisíc korun, poplatky za elektřinu, plyn, vodu a odpady vyjdou měsíčně na 6 500 korun, to je dohromady 18 500,“ vypočítává žena s tím, že čtyřčlenné rodině na veškeré další výdaje zbývá 17 800 korun na měsíc.

„Něco stojí manželova doprava do práce a velkou část utratíme za jídlo. A zadarmo dnes není ani škola. Obědy měsíčně stojí 750 korun, dále peníze na školní akce, družinu a nyní jsme platili 2 000 korun za pomůcky na příští školní rok,“ říká paní Ivanka.

S manželem si neodkládají žádné peníze stranou na penzi. A netvoří ani finanční rezervy. „Na spoření na důchod nemáme peníze, jsme rádi, že to zvládáme tak, jak to zvládáme, nic nám nezbývá,“ shrnuje mladá žena.

Vysoké ceny rodiny s dětmi jen těžko zvládají

Podle zkušeností finanční poradkyně skupiny Partners Dany Chňoupkové Míchalové mladé rodiny, kdy obvykle zůstává žena s dítětem na rodičovské dovolené, často řeší finanční problémy. „A není se co divit, základní potraviny za poslední rok zdražily o desítky procent, platí se více za elektřinu, plyn, vodné a stočné, narostlo i nájemní bydlení a jsou to právě rodiny s malými dětmi, na které inflace útočí nejvíce a jen těžko se jí brání,“ říká finanční poradkyně.

I v její praxi přistoupily mnohé domácnosti k pozastavení měsíčních úložek do penzijního spoření. Někteří rodiče dokonce zvažovali, a řada z nich to i udělala, výběr peněz ze stavebního spoření ještě ve vázací době. „To je samozřejmě možné, ale při nedodržení šestileté doby spoření přijde střadatel o připsané státní příspěvky a zřejmě zaplatí penále za předčasný výběr,“ upozorňuje Chňoupková Míchalová.

Stavební spořitelny si totiž nárokují poplatek za nedodržení smlouvy kolem 0,5 procenta z cílové částky. Rovněž si vezmou zpět čerpané bonusy, například za uzavření smlouvy o stavebním spoření. „Zrušení smlouvy o stavebním spoření dříve než za šest let od jejího uzavření by proto mělo patřit až k posledním možnostem, jak vyrovnat dočasnou ztrátu příjmu či neočekávané zvýšení výdajů,“ říká poradkyně.

Rozložení rodičovského příspěvku

Rodičovská dovolená je časově ohraničená doba, s čímž lze při finančním plánování pracovat. Podporu ve výši 300 tisíc si mohou ženy rozložit na dobu až čtyř let, ale dávku mohou zredukovat na významně kratší dobu. Tím si navýší měsíční příjem a přesně vědí, kdy jim rodičovská dovolená skončí a půjdou do práce. Pokud pečující o dítě počítá s tím, že zůstane doma celé čtyři roky, pak se musí smířit i s nižšími příjmy.

„Jestliže si žena dávku rozloží například na 18 měsíců, pak měsíčně dostane necelých 17 tisíc korun. Ale musí počítat s tím, že po roce a půl jí rodičovská dovolená skončí, půjde do práce a dítě do dětské skupiny, tedy do jeslí,“ uvádí Chňoupková Míchalová.

Rodina paní Ivanky se vydá pro dávky

V hraniční situaci, ve které se ocitla i rodina paní Ivanky, nabízí určité řešení dočasné finanční tísně pomoc od státu, dnes nejčastěji ve formě přídavku na dítě nebo příspěvku na bydlení. „Věřila jsem, že nám stát přidá na rodičovském příspěvku alespoň 30 tisíc. Anebo i 10 tisíc korun, ty by šly stranou na rezervu,“ říká s tím, že se i přes osobní nevoli a stud se nejspíš vydá na úřad práce s prosbou, jestli by jí zhodnotili nárok na nějaké přídavky nebo příspěvky.

Přestože rodina neutrácí za zbytečnosti a neustále počítá a počítá, stejně žije od výplaty k výplatě, aniž by si něco odkládala stranou. Největší obavu má, že se jim rozbije nějaký spotřebič v domácnosti. Anebo z toho, že manžel ztratí práci nebo se mu něco stane a zůstane na nemocenské. Finanční rezervu, kterou měli, už vydali za plyn, když jim na přelomu roku přišlo vyúčtování s nedoplatkem 18 tisíc korun.