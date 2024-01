Porodily o pár dnů dříve. Padesát tisíc od státu nám bude chybět, říkají

Marika F. měla termín porodu 1. ledna 2024. Její dítě se nakonec rozhodlo přijít na svět o pár dní dříve a maminka z Prahy tak na vyšší rodičovský příspěvek nedosáhne. Získá ten původní ve výši 300 tisíc korun.

„Samozřejmě, že částka bude znát v rozpočtu pro naší rodinu. Moc nás mrzí, že něco takového vláda schválila. Doufala jsem do poslední chvíle, že navýšení bude pro všechny,“ říká s tím, že by příspěvky měly podle ní být rozdělené spravedlivě.

O vyšší příspěvek přijde také čtyřiadvacetiletá Markéta N. z Ústeckého kraje. Původní termín porodu měla 11. ledna 2024. Její syn se nakonec narodil o měsíc dříve. Rodičovský příspěvek si hodlá rozložit po dobu tří let, takže jí zkrácení doby čerpání z původních čtyř nijak neovlivňuje. Nižší celková suma ale ano.

„Ovlivní to náš měsíční rozpočet o téměř 1 400 korun, což je pro čtyřčlennou rodinu nákup jídla na necelý týden. Takže ano, rozhodně nás to ovlivní každodenně, ať už na jídle nebo výletech a aktivitách s dětmi,“ říká Markéta.

S chybějícími penězi nepočítala ani Barbora H. Původní termín porodu měla 10. ledna. Nakonec ji postihl překotný porod a dítě přišlo na svět ještě v prosinci.

„To, že jsme o 50 tisíc přišli, nám samozřejmě vadí. Ani ne kvůli konkrétní sumě, ale z principu. Také trochu doufáme, že opozice podá ústavní stížnost. Kdybychom na to měli čas a prostředky, podali bychom ji sami,“ dodává.

Rodičovský příspěvek byl téma i pro mladou rodinu ze Středočeského kraje, která očekávala příchod potomka na přelomu roku.

„Vyšší rodičák cíl rozhodně byl. Samozřejmě by se nic nestalo, kdyby se to nepovedlo, ale v dané situaci může i tisícovka měsíčně navíc pomoct. Když navýšení platí až od nového roku, tak to člověka dost děsí, že má termín tak blízko,“ vypráví Kateřina S., kterou snaha o vyšší příspěvek částečně omezila v některých aktivitách ve vrcholné fázi těhotenství.

„Snažila jsem se vynechávat věci, které mají porod popostrčit, aby to náhodou nepřišlo předčasně,“ říká maminka, která patří do skupiny těch spokojenějších – syn se jí narodil až v lednu.

Zdržet porod kvůli rodičáku? Nemyslitelné

O tom, že vyšší rodičovský příspěvek pro děti narozené v roce 2024 rezonoval rodinami v očekávání, svědčí také případy z ostravské nemocnice.

„Byly dvě ženy, které se zajímaly, zda bychom jim plánovaný porod místo 29. prosince nemohli naplánovat až na 2. ledna. Ale nikomu jsme porod kvůli zvýšení rodičovské neodložili, oběma ženám jsme situaci vysvětlili,“ říká přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava Ondřej Šimetka, podle kterého jsou snahy uspíšit nebo podržet porod kvůli penězům nemyslitelné.

„I u plánovaných porodů, ať už jde o vyvolání nebo o plánovaný císařský řez, se striktně řídíme stavem těhotenství,“ uvedl.

Porodníci podle něj vůbec neřeší, zda se dítě narodí před silvestrovskou půlnocí, nebo až po ní, a většinou to nezajímá ani rodící ženy.

„Nedovedu si představit, že by porod někdo urychloval, nebo zpomaloval. Když to vyjde a dítě se narodí jako první v kraji, je to pro nemocnici i maminku pěkné, ale obvykle se to dozví spíš náhodou. Navíc toto prvenství je spojeno s návštěvou politiků a z toho ženy často radost nemají,“ doplnil.

Motivací pro rodičky není jen zvýšení příspěvku. Porodit první dítě Česka, kraje nebo města s sebou každoročně nese určitou finanční částku. Například děti narozené 1. ledna v Praze získají bonus ve výši 15 tisíc korun.

„Vím, jakou zátěž narození dítěte přináší pro rodinu, ať už ekonomickou, věcnou, či pracovní. Akt, který jsme prohlasovali, je symbolický a má vyjadřovat, že si toho vážíme. Samozřejmě ale nejsme schopni takto oslovit všechny občánky v Praze,“ řekl v květnu po schválení finančního daru pro první děti v roce pražský primátor Bohuslav Svoboda.

Opozice plánuje ústavní stížnost

Podle ministerstva práce a sociálních věcí je navýšení rodičovského příspěvku dalším krokem, jak podpořit rodiny s dětmi. Podle resortu bylo zkrátka třeba nastavit jasné datum změn.

„Vnímáme to jako ryze pozitivní věc. Snažíme se rodičům také umožnit co největší flexibilitu v tom, jak rychle budou rodičovský příspěvek čerpat, kdy se chtějí vracet do práce nebo jak chtějí kombinovat částečné úvazky. U podobných úprav je vždy nutné určit mezník, od kdy je změna platná a koho se týká. Jinak to zkrátka nejde. V tomto případě byl zvolen a v legislativním procesu schválen určitý postup,“ uvedlo ministerstvo na dotazy redakce, jak hodnotí skutečnost, že příspěvek rozděluje rodiče od dvou skupin podle jeho výše.

Naposledy se rodičovský příspěvek zvyšoval v lednu 2020. Tehdy ale byla situace jiná, na zvýšení příspěvku o 80 tisíc korun měli nárok nejen rodiče dětí narozených od 1. ledna 2020, ale i rodiče dětí do čtyř let, kteří rodičovský příspěvek od státu k tomuto datu ještě nedočerpali.

Na to také upozorňuje hnutí ANO, které plánuje podat ústavní stížnost.

„Ano, plánujeme (podat stížnost). V minulém volebním období, kdy se zvyšoval rodičovský příspěvek ze 220 na 300 tisíc korun, jsme nakonec z takto ostré hranice navyšování příspěvku upustili,“ uvedl pro iDNES.cz stínový ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.

„Hnutí ANO mělo několik pozměňovacích návrhů na spravedlivější navýšení rodičovského příspěvku pro všechny pečující. Bohužel ani jeden nebyl poslanci vládní koalice akceptován,“ uvedl a dodal, že na plánovou ústavní stížnost má hnutí čas do přelomu května a června.