Ceny bytů stále rostou. Zvyšují se i v menších městech, někde dokonce strmě

Trend na trhu s byty se oproti posledním rokům nijak nezměnil. Poptávka stále silně převyšuje nabídku. Nejvíce v Praze, Brně a dalších krajských městech, kde se pořízení bytu pro část zájemců stává nereálným. Další by dosáhli jen na velmi malý byt. Řada lidí se proto poohlíží po bydlení v menších městech s co nejlepší dopravní dostupností do těch velkých.

Nejvíce patrný je tento trend pochopitelně v hlavním městě a jeho těsném okolí, kde jsou ceny nejvyšší. Rozdíly v cenách jsou tu opravdu markantní, a to i na pár kilometrech. Dokládá to příklad dvou prodejů M&M Reality, které nedávno proběhly. Panelový byt po rekonstrukci o rozloze 44 metrů čtverečních v Říčanech se prodal za 2,9 milionu korun. Srovnatelný byt v pražských Petrovicích (vzdálenost 8 kilometrů) pak za 3,5 milionu korun.

Lidé stále častější volí i vzdálenější místa. „Velmi silný zájem ze strany pražských klientů v posledním roce registrujeme o zmíněné Říčany, ale také vzdálenější Benešov. Žádanými městy jsou i Kolín, Kladno, Beroun nebo Kutná Hora,“ říká Jan Martina, oblastní manažer pro Prahu společnosti M&M Reality.

Beroun je dnes předměstím Prahy

Stejný trend sledují také další realitní kanceláře. Například v Berouně je bytů absolutní nedostatek. Bydlení zde hledá řada lidí, kteří pak dojíždí za prací do hlavního města. Z Berouna je tak dnes v podstatě předměstí metropole. A to žene ceny vzhůru.

Podle údaje realitní kanceláře Remax vzrostly za poslední dva roky ceny v Berouně až o 35 procent. Současná cena bytu 2+kk v panelovém domě se tu nyní pohybuje okolo 55 tisíc korun za metr čtvereční. Výjimkou však není ani vyšší cena. Nedávno zde Remax zprostředkoval prodej 40metrového bytu v panelovém domě po rekonstrukci za 2,5 milionu korun.

V jednom z developerských projektů, který se v Berouně nyní staví, se cena pohybuje okolo 70 tisíc korun za metr čtvereční (bez garážového stání).

Obdobná situace je také v Kladně. Za poslední rok tu podle statistik Remax ceny stouply zhruba o 14 procent, v pětiletém horizontu však o neuvěřitelných 70 procent. A růst pokračuje i nyní.

Na Valašsku či Ostravsku se růst cen zpomalil

Prakticky totožná je situace i v moravské metropoli a jejím okolí. Bytů je nedostatek a jejich ceny jdou stále nahoru, ale už jen mírně.

Například v Ivančicích, které jsou zhruba 20 minut jízdy od Brna, rostly od roku 2015 ceny bytů i domů neustále, a to až do léta 2018, kdy tempo růstu začalo zpomalovat. V průběhu roku 2019 ceny nemovitostí v tomto městě vzrostly podle statistik M&M Reality přibližně o 5 procent. Největší zájem je o byty s dispozicemi 2+1 a 3+1. V menší míře lidé poptávají i starší domy.

V řádu jednotek procent zdražily loni rovněž byty na severní Moravě, například ve Frýdku-Místku. A ani zde jich není k mání mnoho.

Mnohonásobně poptávka převyšuje nabídku také ve Vsetíně. „Pokud dostaneme do nabídky byt, tak je maximálně do dvou týdnů zarezervovaný,“ popisuje situaci Tomáš Hejda z Remax. To se samozřejmě podepisuje i na cenách. Například cena bytu 2+kk v cihlovém domě se dnes v průměru pohybuje kolem 30 tisíc korun za metr čtvereční, před dvěma lety to bylo o pět tisíc méně.

V jižních Čechách zaznamenaly ceny raketový růst

Naproti tomu v mnoha menších městech jižních Čech šly podle zkušeností realitních kanceláří za poslední dva roky ceny nahoru až o desítky procent. Například v Prachaticích to podle Hejdy bylo za poslední dva roky o 50 až 80 procent. Byt 2+kk, který ještě před dvěma roky přišel na 850 tisíc korun, pořídíte dnes za 1,1 až 1,5 milionu korun.

Podobně je tomu v Jindřichově Hradci, Táboře, Třeboni, Kamenici nad Lipou, Suchdole nad Lužnicí, Chlumu u Třeboně či Nové Včelnici. I zde stouply za poslední dva roky ceny často o více než 50 procent. „Například šedesátimetrový byt 2+1 na sídlišti v Táboře stál před dvě roky 1,6 milionu korun. Dnes se cena dostala až na 2,5 milionu korun,“ přibližuje situaci Jiří Mašek, majitel kanceláře Century 21 Corleon v Jindřichově Hradci.

Uvádí i další příklady. Třeba byt 3+1, 68 metrů čtverečních na sídlišti v Chlumu u Třeboně stál před dvěma roky 850 tisíc korun, dnes musí za stejný zájemce zaplatit 1,4 milionu korun. Šedesátimetrový byt 2+1 na sídlišti v Jindřichově Hradci stál před dvěma roky 950 tisíc korun, dnes se cena stejného šplhá ke 2 milionům korun. „Pro řadu zájemců jsou tyto byty přesto stále cenově dostupné včetně získání úvěru na bydlení,“ konstatuje Mašek.

Část lidí to však žene i do dříve nezajímavých míst, jako je třeba Vimperk nebo Volary. „I tam jdou proto ceny nahoru. Přesto lze v těchto obcích bydlení pořídit pořád ještě relativně levně,“ doplňuje Hejda. Například panelový byt 3+1 se v těchto lokalitách dal před pěti lety koupit za 450 tisíc korun, v současnosti se prodává za zhruba 1,2 milionu korun.

Zájem je i o byty na severu Čech

Levně se stále dají sehnat byty ve městech Ústeckého kraje, například v Lounech či Žatci. Před dvěma roky se tam ceny bytů 2+kk pohybovaly okolo 15 tisíc korun za metr čtvereční, dnes je to okolo 20 tisíc korun za metr čtvereční. Ceny jdou ještě dále nahoru, ale už jen mírně.

Svého druhu fenoménem se pak stal sever Čech. Ten zažívá podle Hejdy doslova nájezd investorů. Typickým příkladem jsou Teplice. Nejvyhledávanějším artiklem jsou byty 2+1 a 3+1 a nezáleží na tom, jestli se nacházejí v panelovém či cihlovém domě. Ve všech případech jsou ceny stále nízké. Například byt 2+kk v cihlovém domě se v oblasti dal v roce 2018 pořídit za cenu kolem 300 tisíc korun. Dnes stojí okolo 500 tisíc korun.